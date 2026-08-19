https://sputniknews.uz/20260819/russia-vodyanskoe-ozod-59807626.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Водянскоени озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Водянскоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Водянское аҳоли пункти эгаллангани, Черноморскда ёқилғи резервуарлари ҳамда Қора денгизда ҳарбий юк ташишда фойдаланилган икки қуруқ юк кемаси зарарланганини маълум қилди.
2026-08-19T15:42+0500
2026-08-19T15:42+0500
2026-08-19T15:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59807429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b3c7b6e443cfdfa78f6d0e5ac7b9d20.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Водянское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Ҳарбий идора маълумотига кўра, қишлоқ “Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Шунингдек, Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемалари ва порт инфратузилмасига дронлар билан зарба беришни давом эттирган.19 август куни эса Черноморск портида Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ёқилғи-мойлаш материаллари сақланадиган резервуарлар нишонга олинган.Бундан ташқари, вазирлик Қора денгизда Украина армияси учун ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган яна икки қуруқ юк кемаси дронлар билан зарарлангани акс этган кадрларни эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20260818/russia-punktlar-ozod-59777829.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/13/59807429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a6fefb2e10643b2a9d0688b03b03495.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия қўшинлари ДХРдаги Водянскоени озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Донбассдаги ҳаракатлар ва Қора денгизда Украина ҳарбий логистикасига берилган зарбалар ҳақида маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Водянское аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Ҳарбий идора маълумотига кўра, қишлоқ “Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Шунингдек, Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемалари ва порт инфратузилмасига дронлар билан зарба беришни давом эттирган.
18 август куни кечқурун Одессадан жануби-шарқда, Қора денгиз акваториясида ҳарбий мол-мулк ортилган қуруқ юк кемасига зарба берилган.
19 август куни эса Черноморск портида Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ёқилғи-мойлаш материаллари сақланадиган резервуарлар нишонга олинган.
Бундан ташқари, вазирлик Қора денгизда Украина армияси учун ҳарбий юкларни етказиб беришда фойдаланилган яна икки қуруқ юк кемаси дронлар билан зарарлангани акс этган кадрларни эълон қилди.