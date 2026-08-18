https://sputniknews.uz/20260818/russia-punktlar-ozod-59777829.html
Россия қўшинлари ДХРдаги яна 2 та қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги яна 2 та қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Донецк йўналишида икки аҳоли пункти озод қилингани, Украина МиГ-29 самолёти ва 1671 та дрони уриб туширилгани, Одесса портидаги ёқилғи объектларига зарба берилганини маълум қилди.
2026-08-18T15:26+0500
2026-08-18T15:26+0500
2026-08-18T15:52+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
украина
самолёт
донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561219a4e60876b0e39ac749e60153b4.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасида (ДХР) яна иккита аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, "Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Ореховатка аҳоли пунктини озод қилган. "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Красноподолье аҳоли пунктини озод қилган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир сутка давомида 10 та бошқариладиган авиация бомбаси, АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ялпи ўт очиш реактив тизимининг иккита снаряди ҳамда самолёт типидаги 1671 та учувчисиз учиш аппаратини уриб туширган.Бундан ташқари, 17 август куни кечқурун зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари Одесса портида Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ёқилғи сақлаш резервуарларига зарба бергани хабар қилинди.Ҳарбий идора маълумотларига кўра, "Шимол" ва "Днепр" қўшинлар гуруҳлари тактик ҳолатини яхшилаган, "Ғарб" гуруҳи анча қулай марра ва позицияларни эгаллаган. "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Украина мудофааси ичкарисига кириб борган.
https://sputniknews.uz/20260817/russia-ikki-punkt-ozod-59761078.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b59b428a4ade41bf9af2a52cc6ce9cc4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, украина, самолёт, донецк халқ республикаси (дхр), дунё янгиликлари, дунёда, россия
россия мудофаа вазирлиги, украина, самолёт, донецк халқ республикаси (дхр), дунё янгиликлари, дунёда, россия
Россия қўшинлари ДХРдаги яна 2 та қишлоқни озод қилди
15:26 18.08.2026 (янгиланди: 15:52 18.08.2026)
Украина Ҳаво кучларига тегишли МиГ-29 самолёти уриб туширилгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасида (ДХР) яна иккита аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик хабарига кўра, "Жанубий" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Ореховатка аҳоли пунктини озод қилган. "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Красноподолье аҳоли пунктини озод қилган.
Шунингдек, Украина Ҳаво кучларига тегишли МиГ-29 самолёти уриб туширилгани маълум қилинди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир сутка давомида 10 та бошқариладиган авиация бомбаси, АҚШда ишлаб чиқарилган HIMARS ялпи ўт очиш реактив тизимининг иккита снаряди ҳамда самолёт типидаги 1671 та учувчисиз учиш аппаратини уриб туширган.
Бундан ташқари, 17 август куни кечқурун зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари Одесса портида Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган ёқилғи сақлаш резервуарларига зарба бергани хабар қилинди.
Ҳарбий идора маълумотларига кўра, "Шимол" ва "Днепр" қўшинлар гуруҳлари тактик ҳолатини яхшилаган, "Ғарб" гуруҳи анча қулай марра ва позицияларни эгаллаган. "Шарқ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Украина мудофааси ичкарисига кириб борган.