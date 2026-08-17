https://sputniknews.uz/20260817/russia-ikki-punkt-ozod-59761078.html
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини озод қилди, Одесса ва Измаил портларига зарба берилди
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини озод қилди, Одесса ва Измаил портларига зарба берилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги икки аҳоли пункти озод қилинганини билдирди. Шунингдек, Одесса ва Исмоил портларидаги ҳарбий инфратузилма нишонга олинган.
2026-08-17T17:52+0500
2026-08-17T17:52+0500
2026-08-17T17:52+0500
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ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Новосолошино ва Донецк Халқ Республикасидаги Андреевская Обшина аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Новосолошино, “Марказ” гуруҳи эса Андреевская Обшина устидан назорат ўрнатган.Шунингдек, Россия қўшинлари Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилган порт инфратузилмаси ва денгиз объектларига зарбалар берган.17 августга ўтар кечаси зарба берувчи дронлар Одесса портида “Тарантула” туридаги патруль кемаси ҳамда ёқилғи резервуарларини нишонга олган.Исмоил портида эса ҳарбий юк ортилган кемаларни туширишга мўлжалланган причал терминали, Ғарб ҳарбий техникаси сақланган ангарлар ва экипажсиз катерлар омборларига зарба берилгани айтилди.
https://sputniknews.uz/20260816/russia-kudievka-pershomarevka-ozod-59736858.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини озод қилди, Одесса ва Измаил портларига зарба берилди
Россия Мудофаа вазирлиги Новосолошино ва Андреевская Обшина озод қилингани, Одесса ҳамда Исмоил портларидаги ҳарбий объектларга зарба берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Новосолошино ва Донецк Халқ Республикасидаги Андреевская Обшина аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Новосолошино, “Марказ” гуруҳи эса Андреевская Обшина устидан назорат ўрнатган.
Шунингдек, Россия қўшинлари Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилган порт инфратузилмаси ва денгиз объектларига зарбалар берган
.
17 августга ўтар кечаси зарба берувчи дронлар Одесса портида “Тарантула” туридаги патруль кемаси ҳамда ёқилғи резервуарларини нишонга олган.
Исмоил портида эса ҳарбий юк ортилган кемаларни туширишга мўлжалланган причал терминали, Ғарб ҳарбий техникаси сақланган ангарлар ва экипажсиз катерлар омборларига зарба берилгани айтилди.