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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260817/russia-ikki-punkt-ozod-59761078.html
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини озод қилди, Одесса ва Измаил портларига зарба берилди
Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини озод қилди, Одесса ва Измаил портларига зарба берилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги икки аҳоли пункти озод қилинганини билдирди. Шунингдек, Одесса ва Исмоил портларидаги ҳарбий инфратузилма нишонга олинган.
2026-08-17T17:52+0500
2026-08-17T17:52+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Новосолошино ва Донецк Халқ Республикасидаги Андреевская Обшина аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Новосолошино, “Марказ” гуруҳи эса Андреевская Обшина устидан назорат ўрнатган.Шунингдек, Россия қўшинлари Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилган порт инфратузилмаси ва денгиз объектларига зарбалар берган.17 августга ўтар кечаси зарба берувчи дронлар Одесса портида “Тарантула” туридаги патруль кемаси ҳамда ёқилғи резервуарларини нишонга олган.Исмоил портида эса ҳарбий юк ортилган кемаларни туширишга мўлжалланган причал терминали, Ғарб ҳарбий техникаси сақланган ангарлар ва экипажсиз катерлар омборларига зарба берилгани айтилди.
https://sputniknews.uz/20260816/russia-kudievka-pershomarevka-ozod-59736858.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси (дхр)

Россия қўшинлари икки аҳоли пунктини озод қилди, Одесса ва Измаил портларига зарба берилди

17:52 17.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Россия Мудофаа вазирлиги Новосолошино ва Андреевская Обшина озод қилингани, Одесса ҳамда Исмоил портларидаги ҳарбий объектларга зарба берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Новосолошино ва Донецк Халқ Республикасидаги Андреевская Обшина аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Новосолошино, “Марказ” гуруҳи эса Андреевская Обшина устидан назорат ўрнатган.
Шунингдек, Россия қўшинлари Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилган порт инфратузилмаси ва денгиз объектларига зарбалар берган.
17 августга ўтар кечаси зарба берувчи дронлар Одесса портида “Тарантула” туридаги патруль кемаси ҳамда ёқилғи резервуарларини нишонга олган.
Исмоил портида эса ҳарбий юк ортилган кемаларни туширишга мўлжалланган причал терминали, Ғарб ҳарбий техникаси сақланган ангарлар ва экипажсиз катерлар омборларига зарба берилгани айтилди.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2026
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