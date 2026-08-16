https://sputniknews.uz/20260816/russia-kudievka-pershomarevka-ozod-59736858.html
Россия армияси Кудиевка ва Першомарьевкани озод қилди
Россия армияси Кудиевка ва Першомарьевкани озод қилди
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Россия Мудофаа вазирлиги Кудиевка ва Першомарёвка озод қилингани, Добропольедаги дронларни бошқариш пункти эса тўртта ФАБ-500 билан йўқ қилинганини маълум қилди.
2026-08-16T16:24+0500
2026-08-16T16:24+0500
2026-08-16T16:27+0500
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ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Кудиевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Жануб” қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Першомарьевка аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Россия авиацияси Добропольеда Украина Миллий гвардиясининг 15-алоҳида махсус бригадаси дронларини бошқариш пунктига зарба берди. Бундан ташқари, оператив-тактик авиация, зарбдор дронлар, ракета қўшинлари ва артиллерия Украина Қуролли Кучлари эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарба берди.Узоқ масофали дронлар ва экипажсиз катерларни йиғиш ҳамда сақлаш жойлари, шунингдек, Украина ҳарбий бўлинмалари ва хорижий ёлланма аскарлар жойлашган пунктлар ҳам нишонга олинди. Зарбалар жами 159 та ҳудудда амалга оширилган.
https://sputniknews.uz/20260814/dxr-novonikolaevka-59705907.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия армияси Кудиевка ва Першомарьевкани озод қилди
16:24 16.08.2026 (янгиланди: 16:27 16.08.2026)
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кудиевка ва ДХРдаги Першомарёвкани озод қилди, шунингдек, Добропольеда Украина Миллий гвардиясининг дронларни бошқариш пунктига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Кудиевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
“Жануб” қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Першомарьевка аҳоли пунктини озод қилди.
Шунингдек, Россия авиацияси Добропольеда Украина Миллий гвардиясининг 15-алоҳида махсус бригадаси дронларини бошқариш пунктига зарба берди.
Бунинг учун режалаштириш ва йўналишни тузатиш модуллари билан жиҳозланган тўртта ФАБ-500 авиабомбаси қўлланилган. Мудофаа вазирлиги нишон йўқ қилинганини маълум қилди ва зарба тасвирларини эълон қилди.
Бундан ташқари, оператив-тактик авиация, зарбдор дронлар, ракета қўшинлари ва артиллерия Украина Қуролли Кучлари эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарба берди.
Узоқ масофали дронлар ва экипажсиз катерларни йиғиш ҳамда сақлаш жойлари, шунингдек, Украина ҳарбий бўлинмалари ва хорижий ёлланма аскарлар жойлашган пунктлар ҳам нишонга олинди. Зарбалар жами 159 та ҳудудда амалга оширилган.