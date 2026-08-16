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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260816/russia-kudievka-pershomarevka-ozod-59736858.html
Россия армияси Кудиевка ва Першомарьевкани озод қилди
Россия армияси Кудиевка ва Першомарьевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Кудиевка ва Першомарёвка озод қилингани, Добропольедаги дронларни бошқариш пункти эса тўртта ФАБ-500 билан йўқ қилинганини маълум қилди.
2026-08-16T16:24+0500
2026-08-16T16:27+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Кудиевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.“Жануб” қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Першомарьевка аҳоли пунктини озод қилди. Шунингдек, Россия авиацияси Добропольеда Украина Миллий гвардиясининг 15-алоҳида махсус бригадаси дронларини бошқариш пунктига зарба берди. Бундан ташқари, оператив-тактик авиация, зарбдор дронлар, ракета қўшинлари ва артиллерия Украина Қуролли Кучлари эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарба берди.Узоқ масофали дронлар ва экипажсиз катерларни йиғиш ҳамда сақлаш жойлари, шунингдек, Украина ҳарбий бўлинмалари ва хорижий ёлланма аскарлар жойлашган пунктлар ҳам нишонга олинди. Зарбалар жами 159 та ҳудудда амалга оширилган.
https://sputniknews.uz/20260814/dxr-novonikolaevka-59705907.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр)

Россия армияси Кудиевка ва Першомарьевкани озод қилди

16:24 16.08.2026 (янгиланди: 16:27 16.08.2026)
© РИА НовостиБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости
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Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Кудиевка ва ДХРдаги Першомарёвкани озод қилди, шунингдек, Добропольеда Украина Миллий гвардиясининг дронларни бошқариш пунктига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Харьков вилоятидаги Кудиевка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Жануб” қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Першомарьевка аҳоли пунктини озод қилди.
Шунингдек, Россия авиацияси Добропольеда Украина Миллий гвардиясининг 15-алоҳида махсус бригадаси дронларини бошқариш пунктига зарба берди.
Бунинг учун режалаштириш ва йўналишни тузатиш модуллари билан жиҳозланган тўртта ФАБ-500 авиабомбаси қўлланилган. Мудофаа вазирлиги нишон йўқ қилинганини маълум қилди ва зарба тасвирларини эълон қилди.
Бундан ташқари, оператив-тактик авиация, зарбдор дронлар, ракета қўшинлари ва артиллерия Украина Қуролли Кучлари эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган ёқилғи-энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига зарба берди.
Узоқ масофали дронлар ва экипажсиз катерларни йиғиш ҳамда сақлаш жойлари, шунингдек, Украина ҳарбий бўлинмалари ва хорижий ёлланма аскарлар жойлашган пунктлар ҳам нишонга олинди. Зарбалар жами 159 та ҳудудда амалга оширилган.
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди
14 Август, 14:13
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