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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260814/dxr-novonikolaevka-59705907.html
Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилишга эришди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T14:13+0500
2026-08-14T14:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Доненцк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новониколаевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260813/russia-petrovka-59681926.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди

14:13 14.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Доненцк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новониколаевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси ДХРдаги Петровкани озод қилди — қўшинлар олдинга силжимоқда
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