https://sputniknews.uz/20260814/dxr-novonikolaevka-59705907.html
Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилишга эришди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T14:13+0500
2026-08-14T14:13+0500
2026-08-14T14:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Доненцк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новониколаевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.
https://sputniknews.uz/20260813/russia-petrovka-59681926.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси ДХРдаги Новониколаевкани озод қилди
Ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Россия ҳарбийлари Доненцк Халқ Республикасидаги (ДХР) Новониколаевкани озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Маълум қилинишича, ҳафта давомида Россия қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 7 та қишлоқни озод қилган.