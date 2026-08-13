https://sputniknews.uz/20260813/russia-petrovka-59681926.html
Россия армияси ДХРдаги Петровкани озод қилди — қўшинлар олдинга силжимоқда
Россия армияси ДХРдаги Петровкани озод қилди — қўшинлар олдинга силжимоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ДХРдаги Петровка аҳоли пунктини назоратга олди. Харьков, Днепропетровск ва Запорожье йўналишларида Украина қўшинлари жонли кучи ва техникасига талафот етказилгани айтилди.
2026-08-13T18:21+0500
2026-08-13T18:21+0500
2026-08-13T18:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_428b0433d94dae0d8531bdc4808dd3cf.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Петровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.ДХР ва Днепропетровск вилоятида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган бригадаси, егерь ва ҳужум бригадалари, ҳужум полки, денгиз пиёдалари бригадаси ҳамда Миллий гвардиянинг учта бригадаси шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилди."Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари тактик ҳолатини яхшилади. Харьков вилоятида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган ва иккита мотопиёда бригадаси, ҳужум полки ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига талафот етказилди."Ғарб" қўшинлари гуруҳи ҳам тактик ҳолатини яхшилади. Харьков вилояти ва ДХРда УҚКнинг механизациялашган, аэромобиль ва ҳужум бригадалари, денгиз пиёдалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадалари шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилди."Жануб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари янада қулай марра ва позицияларни эгаллади. ДХРда УҚКнинг учта механизациялашган, аэромобиль ва тоғ-ҳужум бригадалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига талафот етказилди."Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига кириб борди. Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида УҚКнинг ҳужум бригадаси, иккита десант-штурм бригадаси, иккита ҳужум полки ҳамда денгиз пиёдалари бригадаси жонли кучи ва техникасига талафот етказилди."Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида УҚКнинг иккита механизациялашган бригадаси, тоғ-ҳужум бригадаси ва денгиз пиёдалари бригадаси тузилмаларига талафот етказди.
https://sputniknews.uz/20260812/russia-qoshinlar-punkt-nazorat-59654593.html
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352370_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3d23a66b2a18fb9e423cf6ffbf3bb4c1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти
Россия армияси ДХРдаги Петровкани озод қилди — қўшинлар олдинга силжимоқда
Россия қўшинлари бошқа йўналишларда ҳам УҚКга талафот етказмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Петровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
ДХР ва Днепропетровск вилоятида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган бригадаси, егерь ва ҳужум бригадалари, ҳужум полки, денгиз пиёдалари бригадаси ҳамда Миллий гвардиянинг учта бригадаси шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилди.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари тактик ҳолатини яхшилади. Харьков вилоятида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган ва иккита мотопиёда бригадаси, ҳужум полки ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига талафот етказилди.
"Ғарб" қўшинлари гуруҳи ҳам тактик ҳолатини яхшилади. Харьков вилояти ва ДХРда УҚКнинг механизациялашган, аэромобиль ва ҳужум бригадалари, денгиз пиёдалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадалари шахсий таркиби ва техникасига талафот етказилди.
"Жануб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари янада қулай марра ва позицияларни эгаллади. ДХРда УҚКнинг учта механизациялашган, аэромобиль ва тоғ-ҳужум бригадалари ҳамда ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига талафот етказилди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига кириб борди. Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида УҚКнинг ҳужум бригадаси, иккита десант-штурм бригадаси, иккита ҳужум полки ҳамда денгиз пиёдалари бригадаси жонли кучи ва техникасига талафот етказилди.
"Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида УҚКнинг иккита механизациялашган бригадаси, тоғ-ҳужум бригадаси ва денгиз пиёдалари бригадаси тузилмаларига талафот етказди.