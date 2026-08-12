https://sputniknews.uz/20260812/russia-qoshinlar-punkt-nazorat-59654593.html
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди
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Россия Мудофаа вазирлиги Водяное аҳоли пункти назоратга олингани, Одесса портидаги ёқилғи базасига зарба берилгани ва Қора денгизда саккизта экипажсиз катер йўқ қилинганини билдирди.
2026-08-12T15:33+0500
2026-08-12T15:33+0500
2026-08-12T15:44+0500
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ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Водяное аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Россия Қуролли кучлари Украина порт инфратузилмаси ва Украина ҚК манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемаларига зарба беришни давом этмоқда.Вазирлик маълумотига кўра, 12 августга ўтар кечаси Одесса портида Украина қўшинларини ёқилғи билан таъминлашда фойдаланилган ёқилғи-мойлаш материаллари базасига ҳаводан зарба берилган. Россия Мудофаа вазирлиги, шунингдек, Қора денгиз флоти Қора денгиз акваториясида Украина Ҳарбий-денгиз кучларининг саккизта экипажсиз катерини йўқ қилганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260811/russia-qoshinlar-zarbalar-59624111.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги аҳоли пунктини назоратга олди
15:33 12.08.2026 (янгиланди: 15:44 12.08.2026)
Шунингдек, Одесса портида Украина қўшинларини ёқилғи билан таъминлашда фойдаланилган объектга зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
“Шимол” қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Водяное аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шунингдек, Россия Қуролли кучлари Украина порт инфратузилмаси ва Украина ҚК манфаатларида фойдаланилаётган денгиз кемаларига зарба беришни давом этмоқда.
Вазирлик маълумотига кўра, 12 августга ўтар кечаси Одесса портида Украина қўшинларини ёқилғи билан таъминлашда фойдаланилган ёқилғи-мойлаш материаллари базасига ҳаводан зарба берилган.
Ҳужумда юқори аниқликдаги қурол ва узоқ масофали зарба берувчи дронлар қўлланилган.
Россия Мудофаа вазирлиги, шунингдек, Қора денгиз флоти Қора денгиз акваториясида Украина Ҳарбий-денгиз кучларининг саккизта экипажсиз катерини йўқ қилганини маълум қилди.