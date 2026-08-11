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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260811/russia-qoshinlar-zarbalar-59624111.html
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия МО Шербаковка ва Новое Поле аҳоли пунктлари назоратга олинганини маълум қилди. Шунингдек, Киев ва Запорожьедаги ҳарбий-саноат ва логистика объектларига зарбалар берилган.
2026-08-11T15:13+0500
2026-08-11T15:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Шербаковка устидан назорат ўрнатди ва Запорожье вилоятидаги Новое Поле аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик маълумотига кўра, Шербаковкада “Шимол”, Новое Поледа эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинга силжиган.Шунингдек, Россия армияси тунда Киев ва Запорожьедаги ҳарбий-саноат ҳамда транспорт-логистика объектларига гуруҳли зарбалар берди.Запорожьеда эса “Метинвест” гуруҳига қарашли “Запорожсталь” металлургия комбинатига зарба берилган. Ушбу корхона маҳсулотларидан ҳарбий техника ва мудофаа иншоотларини ишлаб чиқаришда фойдаланилган.Бундан ташқари, авиация бир вақтнинг ўзида Украина Қуролли кучларининг учта бригадасига аниқ зарбалар берган:
https://sputniknews.uz/20260809/russia-ikki-aholi-punkt-ozod-59584982.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, киев, запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, киев, запорожье вилояти

Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларидаги 2 та қишлоқни озод қилди

15:13 11.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Киев ҳамда Запорожьедаги Украина армиясининг ҳарбий объектларига гуруҳли зарбалар берилди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Шербаковка устидан назорат ўрнатди ва Запорожье вилоятидаги Новое Поле аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик маълумотига кўра, Шербаковкада “Шимол”, Новое Поледа эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинга силжиган.
Шунингдек, Россия армияси тунда Киев ва Запорожьедаги ҳарбий-саноат ҳамда транспорт-логистика объектларига гуруҳли зарбалар берди.
Киевда “Янги почта” терминали ва Киев-3 транспорт-логистика маркази нишонга олинган. Ушбу марказларда дронлар, радиоэлектрон кураш воситалари ва бошқа ҳарбий маҳсулотлар учун бутловчи қисмларни сақлаш ҳамда тақсимлашда фойдаланилган.
Запорожьеда эса “Метинвест” гуруҳига қарашли “Запорожсталь” металлургия комбинатига зарба берилган. Ушбу корхона маҳсулотларидан ҳарбий техника ва мудофаа иншоотларини ишлаб чиқаришда фойдаланилган.
Бундан ташқари, авиация бир вақтнинг ўзида Украина Қуролли кучларининг учта бригадасига аниқ зарбалар берган:
ДХРдаги Донецк ҳудудида 63-алоҳида механизациялашган бригаданинг вақтинчалик жойлашув пункти;
Харьков вилояти Болдиревка ҳудудида 104-алоҳида ҳудудий мудофаа бригадасининг вақтинчалик жойлашув пункти;
Суми вилояти Порозка ҳудудида 119-алоҳида ҳудудий мудофаа бригадасининг учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш пункти.
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ДХРда икки аҳоли пунктини озод қилди ва Украина объектларига зарба берди
9 Август, 16:19
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