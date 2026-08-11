https://sputniknews.uz/20260811/russia-qoshinlar-zarbalar-59624111.html
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларидаги 2 та қишлоқни озод қилди
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Россия МО Шербаковка ва Новое Поле аҳоли пунктлари назоратга олинганини маълум қилди. Шунингдек, Киев ва Запорожьедаги ҳарбий-саноат ва логистика объектларига зарбалар берилган.
2026-08-11T15:13+0500
2026-08-11T15:13+0500
2026-08-11T15:13+0500
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Шербаковка устидан назорат ўрнатди ва Запорожье вилоятидаги Новое Поле аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик маълумотига кўра, Шербаковкада “Шимол”, Новое Поледа эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинга силжиган.Шунингдек, Россия армияси тунда Киев ва Запорожьедаги ҳарбий-саноат ҳамда транспорт-логистика объектларига гуруҳли зарбалар берди.Запорожьеда эса “Метинвест” гуруҳига қарашли “Запорожсталь” металлургия комбинатига зарба берилган. Ушбу корхона маҳсулотларидан ҳарбий техника ва мудофаа иншоотларини ишлаб чиқаришда фойдаланилган.Бундан ташқари, авиация бир вақтнинг ўзида Украина Қуролли кучларининг учта бригадасига аниқ зарбалар берган:
https://sputniknews.uz/20260809/russia-ikki-aholi-punkt-ozod-59584982.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, киев, запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, киев, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Запорожье ва Харьков вилоятларидаги 2 та қишлоқни озод қилди
Киев ҳамда Запорожьедаги Украина армиясининг ҳарбий объектларига гуруҳли зарбалар берилди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Харьков вилоятидаги Шербаковка устидан назорат ўрнатди ва Запорожье вилоятидаги Новое Поле аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик маълумотига кўра, Шербаковкада “Шимол”, Новое Поледа эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари олдинга силжиган.
Шунингдек, Россия армияси тунда Киев ва Запорожьедаги ҳарбий-саноат ҳамда транспорт-логистика объектларига гуруҳли зарбалар берди.
Киевда “Янги почта” терминали ва Киев-3 транспорт-логистика маркази нишонга олинган. Ушбу марказларда дронлар, радиоэлектрон кураш воситалари ва бошқа ҳарбий маҳсулотлар учун бутловчи қисмларни сақлаш ҳамда тақсимлашда фойдаланилган.
Запорожьеда эса “Метинвест” гуруҳига қарашли “Запорожсталь” металлургия комбинатига зарба берилган. Ушбу корхона маҳсулотларидан ҳарбий техника ва мудофаа иншоотларини ишлаб чиқаришда фойдаланилган.
Бундан ташқари, авиация бир вақтнинг ўзида Украина Қуролли кучларининг учта бригадасига аниқ зарбалар берган:
ДХРдаги Донецк ҳудудида 63-алоҳида механизациялашган бригаданинг вақтинчалик жойлашув пункти;
Харьков вилояти Болдиревка ҳудудида 104-алоҳида ҳудудий мудофаа бригадасининг вақтинчалик жойлашув пункти;
Суми вилояти Порозка ҳудудида 119-алоҳида ҳудудий мудофаа бригадасининг учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш пункти.