https://sputniknews.uz/20260809/russia-ikki-aholi-punkt-ozod-59584982.html
Россия ДХРда икки аҳоли пунктини озод қилди ва Украина объектларига зарба берди
Россия ДХРда икки аҳоли пунктини озод қилди ва Украина объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ДХРда Торецкое ва Васютинскоени озод қилди. Шунингдек, Одесса ва Черноморск портлари, ёқилғи омборлари ҳамда Суми вилоятидаги нефть объектларига зарбалар берилди.
2026-08-09T16:19+0500
2026-08-09T16:19+0500
2026-08-09T16:19+0500
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ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Торецкое ва Васютинское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирликка кўра, “Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Торецкое аҳоли пунктини, “Жанубий” қўшинлар гуруҳи эса Васютинскоени озод қилди.Шунингдек, 9 августга ўтар кечаси Украина ҳарбий инфратузилмасига юқори аниқликдаги қуроллар ва зарба берувчи дронлар билан ҳужум қилингани хабар қилинди.Черноморск портида ҳам ёнилғи-мойлаш материаллари ва ҳарбий мол-мулк сақланган омборларга зарба берилган.Беляри ва Новые Беляри аҳоли пунктларида Украина Қуролли Кучлари учун мўлжалланган ёқилғи резервуарлари зарарлангани айтилди.Бундан ташқари, Суми вилоятининг Ахтирка туманидаги нефть қазиб олиш объектларига “Герань” дронлари билан зарба берилган.
https://sputniknews.uz/20260808/rossiya-xarkov-viloyatidagi-ivanovka-ustidan-nazorat-ornatdi-59572196.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия ДХРда икки аҳоли пунктини озод қилди ва Украина объектларига зарба берди
Россия Мудофаа вазирлиги Торецкое ва Васютинское озод қилингани, портлар ва ёқилғи инфратузилмасига зарбалар берилганини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Торецкое ва Васютинское аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирликка кўра, “Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатлари натижасида Торецкое аҳоли пунктини, “Жанубий” қўшинлар гуруҳи эса Васютинскоени озод қилди.
Шунингдек, 9 августга ўтар кечаси Украина ҳарбий инфратузилмасига юқори аниқликдаги қуроллар ва зарба берувчи дронлар билан ҳужум қилингани хабар қилинди.
Одесса портида ёнилғи-мойлаш материаллари ва ҳарбий мол-мулк омборлари, шунингдек, портнинг қайта юклаш мажмуаси нишонга олинган.
Черноморск портида ҳам ёнилғи-мойлаш материаллари ва ҳарбий мол-мулк сақланган омборларга зарба берилган.
Беляри ва Новые Беляри аҳоли пунктларида Украина Қуролли Кучлари учун мўлжалланган ёқилғи резервуарлари зарарлангани айтилди.
Бундан ташқари, Суми вилоятининг Ахтирка туманидаги нефть қазиб олиш объектларига “Герань” дронлари билан зарба берилган.