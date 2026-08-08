https://sputniknews.uz/20260808/rossiya-xarkov-viloyatidagi-ivanovka-ustidan-nazorat-ornatdi-59572196.html
Россия Харьков вилоятидаги Ивановка устидан назорат ўрнатди
Россия Харьков вилоятидаги Ивановка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради, душман плацдармини торайтиради. 08.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-08T17:06+0500
2026-08-08T17:06+0500
2026-08-08T18:26+0500
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ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Ивановкани озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради ва Волчанский туманининг шимоли-шарқий қисмида украиналик жангарилар тушиши мумкин бўлган жойни торайтиради.Вазирликнинг таъкидлашича, бундан ташқари, Россия кучлари Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка ва Купино қишлоқлари яқинидаги душман тузилмаларини йўқ қилди.Вазирликнинг маълумотига кўра, ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 1375 нафаргача аскар, 11та зирҳли жанговар машина, 11та дала артиллерия тўплари, 91та ҳарбий автомобил, 4та бошқариладиган авиабомба ва 8та "Фламинго" ракетасини ҳамда 828та учувчисиз аппаратларни ташқил қилган.
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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия Харьков вилоятидаги Ивановка устидан назорат ўрнатди
17:06 08.08.2026 (янгиланди: 18:26 08.08.2026)
Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради, душман плацдармини торайтиради.
ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Ивановкани озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Шимол" гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор операциялар натижасида Ивановка қишлоғи устидан назорат ўрнатди", дейилади хабарда.
Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради ва Волчанский туманининг шимоли-шарқий қисмида украиналик жангарилар тушиши мумкин бўлган жойни торайтиради.
Вазирликнинг таъкидлашича, бундан ташқари, Россия кучлари Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка ва Купино қишлоқлари яқинидаги душман тузилмаларини йўқ қилди.
Вазирликнинг маълумотига кўра, ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 1375 нафаргача аскар, 11та зирҳли жанговар машина, 11та дала артиллерия тўплари, 91та ҳарбий автомобил, 4та бошқариладиган авиабомба ва 8та "Фламинго" ракетасини ҳамда 828та учувчисиз аппаратларни ташқил қилган.