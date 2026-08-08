Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260808/rossiya-xarkov-viloyatidagi-ivanovka-ustidan-nazorat-ornatdi-59572196.html
Россия Харьков вилоятидаги Ивановка устидан назорат ўрнатди
Россия Харьков вилоятидаги Ивановка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради, душман плацдармини торайтиради. 08.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-08T17:06+0500
2026-08-08T18:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59389543_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78105c030111473883ede304b4900a99.jpg
ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Ивановкани озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради ва Волчанский туманининг шимоли-шарқий қисмида украиналик жангарилар тушиши мумкин бўлган жойни торайтиради.Вазирликнинг таъкидлашича, бундан ташқари, Россия кучлари Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка ва Купино қишлоқлари яқинидаги душман тузилмаларини йўқ қилди.Вазирликнинг маълумотига кўра, ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 1375 нафаргача аскар, 11та зирҳли жанговар машина, 11та дала артиллерия тўплари, 91та ҳарбий автомобил, 4та бошқариладиган авиабомба ва 8та "Фламинго" ракетасини ҳамда 828та учувчисиз аппаратларни ташқил қилган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59389543_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c26c685b7c9212af35ccf1cd89df5ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)

Россия Харьков вилоятидаги Ивановка устидан назорат ўрнатди

17:06 08.08.2026 (янгиланди: 18:26 08.08.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковВС России освободила четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях а также ДНР
ВС России освободила четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях а также ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Oбуна бўлиш
Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради, душман плацдармини торайтиради.
ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Ивановкани озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Шимол" гуруҳи бўлинмалари фаол ҳужумкор операциялар натижасида Ивановка қишлоғи устидан назорат ўрнатди", дейилади хабарда.
Ушбу қишлоқнинг озод қилиниши Харков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиради ва Волчанский туманининг шимоли-шарқий қисмида украиналик жангарилар тушиши мумкин бўлган жойни торайтиради.
© РИА НовостиПодразделения группировки войск "Север" освободили Ивановку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Ивановку в Харьковской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2026
Подразделения группировки войск "Север" освободили Ивановку в Харьковской области
© РИА Новости
Вазирликнинг таъкидлашича, бундан ташқари, Россия кучлари Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка ва Купино қишлоқлари яқинидаги душман тузилмаларини йўқ қилди.
Вазирликнинг маълумотига кўра, ўтган сутка давомида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 1375 нафаргача аскар, 11та зирҳли жанговар машина, 11та дала артиллерия тўплари, 91та ҳарбий автомобил, 4та бошқариладиган авиабомба ва 8та "Фламинго" ракетасини ҳамда 828та учувчисиз аппаратларни ташқил қилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0