https://sputniknews.uz/20260812/uzbekistan-turizm-korsatkichlar-59643662.html
Етти ойда 7,8 млн сайёҳ — Ўзбекистон туризмининг 2026 йилги асосий кўрсаткичлари
Етти ойда 7,8 млн сайёҳ — Ўзбекистон туризмининг 2026 йилги асосий кўрсаткичлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга етти ойда 7,75 млн хорижий сайёҳ келди. Туристик хизматлар экспорти 3,9 млрд долларга етди, янги меҳмонхона ва бошқа жойлаштириш воситалари сони ҳам ошди.
2026-08-12T12:07+0500
2026-08-12T12:07+0500
2026-08-12T12:18+0500
туризм қўмитаси
туризм
туристлар
сайёҳлар
авиайўналиш
меҳмонхона
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58085003_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c529f9592c6985dea503cf4d736d8de3.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. 2026 йил январь–июль ойларида Ўзбекистонга 7 749 307 нафар хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 22,6 фоизга кўп, деб хабар берди Туризм қўмитаси.Солиштириш учун, мамлакатга 2023 йилда 6,6 миллион, 2024 йилда 10 миллиондан ортиқ, 2025 йилда эса 11,7 миллион хорижий сайёҳ келган.Туризм билан боғлиқ бошқа кўрсаткичларда ҳам ўсиш кузатилди:Тўғридан-тўғри халқаро йўналишлар географияси ҳам кенгайди. Ҳудудий аэропортларда йўловчи оқими Термизда 52 фоизга, Урганчда 24 фоизга, Нукусда эса 23 фоизга ошди.Январь–июлда 22 296 ўринли 705 та янги жойлаштириш воситаси ташкил этилди. Уларнинг умумий сони 7 440 тага, ўринлар сони 202,6 мингтага етди.Туристик хизматлар экспорти эса 56 фоизга ўсиб, 3 895,7 млн долларга етди. Шундай қилиб, сайёҳлар сони 22,6 фоизга ошган бир пайтда, туризм хизматларидан экспорт тушуми анча тез суръатда ўсди.
https://sputniknews.uz/20260721/uzbekistan-sayohat-qidiruv-oshish-59167532.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58085003_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_14803d6574f3fa093f3ea2f75d66fc9a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм қўмитаси, туризм, туристлар, сайёҳлар, авиайўналиш, меҳмонхона, ўзбекистон
туризм қўмитаси, туризм, туристлар, сайёҳлар, авиайўналиш, меҳмонхона, ўзбекистон
Етти ойда 7,8 млн сайёҳ — Ўзбекистон туризмининг 2026 йилги асосий кўрсаткичлари
12:07 12.08.2026 (янгиланди: 12:18 12.08.2026)
2026 йилнинг январь–июль ойларида Ўзбекистонга 7,75 млн хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Туристик хизматлар экспорти эса 56 фоизга ошди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
2026 йил январь–июль ойларида Ўзбекистонга 7 749 307 нафар хорижий сайёҳ ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 22,6 фоизга кўп, деб хабар берди
Туризм қўмитаси.
Солиштириш учун, мамлакатга 2023 йилда 6,6 миллион, 2024 йилда 10 миллиондан ортиқ, 2025 йилда эса 11,7 миллион хорижий сайёҳ келган.
Туризм билан боғлиқ бошқа кўрсаткичларда ҳам ўсиш кузатилди:
аэропортлар 8,15 млн йўловчига хизмат кўрсатди — ўсиш 16 %;
64 831 та рейс амалга оширилди — ўсиш 8%;
халқаро рейслар сони 47 371 тага етди — ўсиш 12%;
халқаро рейслардан 6,7 млн йўловчи фойдаланди — ўсиш 15,4%;
юк ва почта ҳажми 51,5 минг тоннага етди — ўсиш 33%.
Тўғридан-тўғри халқаро йўналишлар географияси ҳам кенгайди. Ҳудудий аэропортларда йўловчи оқими Термизда 52 фоизга, Урганчда 24 фоизга, Нукусда эса 23 фоизга ошди.
Январь–июлда 22 296 ўринли 705 та янги жойлаштириш воситаси ташкил этилди. Уларнинг умумий сони 7 440 тага, ўринлар сони 202,6 мингтага етди.
Туристик хизматлар экспорти эса 56 фоизга ўсиб, 3 895,7 млн долларга етди. Шундай қилиб, сайёҳлар сони 22,6 фоизга ошган бир пайтда, туризм хизматларидан экспорт тушуми анча тез суръатда ўсди.