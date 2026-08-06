Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260806/ufa-uzbekistan-savdo-uy-59514781.html
Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди
Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Бошқирдистон компаниялари савдо уйини очиш, маҳсулот сотиш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишди. 06.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-06T09:25+0500
2026-08-06T09:26+0500
россия
форум
савдо
савдо-саноат палатаси
марказий осиё
афғонистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59514588_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7ff596eb090b26e3924c68f3488fbd79.jpg
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Уфада ўтказилган Ўзбекистон–Бошқирдистон бизнес-форуми якунларига кўра, савдо ва саноат кооперацияси бўйича қатор амалий келишувларга эришилди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Ўзбекистоннинг турли соҳаларда фаолият юритувчи 100 дан ортиқ корхонаси қатнашди.Асосий келишувлардан бири — "БашГлобалГрупп" билан "Евразия" улгуржи-тақсимлаш марказида Ўзбекистон Савдо уйини очиш. Бошқирдистон корхоналарига Афғонистон бозорига маҳсулот етказиб беришга мўлжалланган эркин иқтисодий зона ҳудудида лойиҳаларни амалга ошириш таклиф қилинди. Ўзбекистон ва Бошқирдистон Савдо-саноат палаталари ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. B2B музокаралари якунида эса шартнома ва келишувлар тузилди.Тадбирда 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 млрд долларга етгани, шунингдек, Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги корхоналар сони 3 мингдан ошгани қайд этилди.Бошқирдистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо ҳажми беш йилдан бери ўсиб келмоқда. Жорий йил Тошкентдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасида Бошқирдистон корхоналари 2,8 млрд рубллик ташқи савдо шартномаларини имзолаган.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59514588_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_8ed5e3dad534654aaa53577e9ebde972.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, форум, савдо, савдо-саноат палатаси, марказий осиё, афғонистон
россия, форум, савдо, савдо-саноат палатаси, марказий осиё, афғонистон

Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди

09:25 06.08.2026 (янгиланди: 09:26 06.08.2026)
© Торгово-промышленная палатаВ Уфе состоялся узбекско-башкирский бизнес-форум
В Уфе состоялся узбекско-башкирский бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
© Торгово-промышленная палата
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Бошқирдистон компаниялари савдо уйини очиш, маҳсулот сотиш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишди.
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Уфада ўтказилган Ўзбекистон–Бошқирдистон бизнес-форуми якунларига кўра, савдо ва саноат кооперацияси бўйича қатор амалий келишувларга эришилди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда Ўзбекистоннинг турли соҳаларда фаолият юритувчи 100 дан ортиқ корхонаси қатнашди.
Асосий келишувлардан бири — "БашГлобалГрупп" билан "Евразия" улгуржи-тақсимлаш марказида Ўзбекистон Савдо уйини очиш.
Ўзбек компанияларининг халқаро кўп функцияли бизнес-мажмуа лойиҳасида иштирок этиши ҳамда "Толпар" технопарки орқали озиқ-овқатдан ташқари маҳсулотларни сотиши бўйича ҳам келишувларга эришилди.
Бошқирдистон корхоналарига Афғонистон бозорига маҳсулот етказиб беришга мўлжалланган эркин иқтисодий зона ҳудудида лойиҳаларни амалга ошириш таклиф қилинди.
Ўзбекистон ва Бошқирдистон Савдо-саноат палаталари ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. B2B музокаралари якунида эса шартнома ва келишувлар тузилди.
Тадбирда 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 млрд долларга етгани, шунингдек, Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги корхоналар сони 3 мингдан ошгани қайд этилди.
"Башкортостан" телерадиокомпанияси маълумотларига кўра, форум доирасида Ўзбекистон ва Бошқирдистон компаниялари ўртасида қарийб 100 млн долларлик шартнома ва келишувлар имзоланди.
Бошқирдистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо ҳажми беш йилдан бери ўсиб келмоқда. Жорий йил Тошкентдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасида Бошқирдистон корхоналари 2,8 млрд рубллик ташқи савдо шартномаларини имзолаган.
Зойир Мирзаев награжден орденом Дружбы народов Республики Башкортостан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Тошкент вилояти ва Бошқирдистон 235,7 млн долларлик лойиҳаларни тезлаштиради
3 Август, 15:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0