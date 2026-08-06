https://sputniknews.uz/20260806/ufa-uzbekistan-savdo-uy-59514781.html
Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди
Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Бошқирдистон компаниялари савдо уйини очиш, маҳсулот сотиш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишди. 06.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-06T09:25+0500
2026-08-06T09:25+0500
2026-08-06T09:26+0500
россия
форум
савдо
савдо-саноат палатаси
марказий осиё
афғонистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59514588_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_7ff596eb090b26e3924c68f3488fbd79.jpg
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Уфада ўтказилган Ўзбекистон–Бошқирдистон бизнес-форуми якунларига кўра, савдо ва саноат кооперацияси бўйича қатор амалий келишувларга эришилди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Ўзбекистоннинг турли соҳаларда фаолият юритувчи 100 дан ортиқ корхонаси қатнашди.Асосий келишувлардан бири — "БашГлобалГрупп" билан "Евразия" улгуржи-тақсимлаш марказида Ўзбекистон Савдо уйини очиш. Бошқирдистон корхоналарига Афғонистон бозорига маҳсулот етказиб беришга мўлжалланган эркин иқтисодий зона ҳудудида лойиҳаларни амалга ошириш таклиф қилинди. Ўзбекистон ва Бошқирдистон Савдо-саноат палаталари ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. B2B музокаралари якунида эса шартнома ва келишувлар тузилди.Тадбирда 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 млрд долларга етгани, шунингдек, Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги корхоналар сони 3 мингдан ошгани қайд этилди.Бошқирдистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо ҳажми беш йилдан бери ўсиб келмоқда. Жорий йил Тошкентдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасида Бошқирдистон корхоналари 2,8 млрд рубллик ташқи савдо шартномаларини имзолаган.
https://sputniknews.uz/20260803/tashkent-viloyat-bashkortostan-loyihalar-59461687.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59514588_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_8ed5e3dad534654aaa53577e9ebde972.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, форум, савдо, савдо-саноат палатаси, марказий осиё, афғонистон
россия, форум, савдо, савдо-саноат палатаси, марказий осиё, афғонистон
Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди
09:25 06.08.2026 (янгиланди: 09:26 06.08.2026)
Ўзбекистон ва Бошқирдистон компаниялари савдо уйини очиш, маҳсулот сотиш ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишга келишди.
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Уфада ўтказилган Ўзбекистон–Бошқирдистон бизнес-форуми якунларига кўра, савдо ва саноат кооперацияси бўйича қатор амалий келишувларга эришилди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда Ўзбекистоннинг турли соҳаларда фаолият юритувчи 100 дан ортиқ корхонаси қатнашди.
Асосий келишувлардан бири — "БашГлобалГрупп" билан "Евразия" улгуржи-тақсимлаш марказида Ўзбекистон Савдо уйини очиш.
Ўзбек компанияларининг халқаро кўп функцияли бизнес-мажмуа лойиҳасида иштирок этиши ҳамда "Толпар" технопарки орқали озиқ-овқатдан ташқари маҳсулотларни сотиши бўйича ҳам келишувларга эришилди.
Бошқирдистон корхоналарига Афғонистон бозорига маҳсулот етказиб беришга мўлжалланган эркин иқтисодий зона ҳудудида лойиҳаларни амалга ошириш таклиф қилинди.
Ўзбекистон ва Бошқирдистон Савдо-саноат палаталари ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. B2B музокаралари якунида эса шартнома ва келишувлар тузилди.
Тадбирда 2025 йил якунлари бўйича Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми қарийб 13 млрд долларга етгани, шунингдек, Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги корхоналар сони 3 мингдан ошгани қайд этилди.
"Башкортостан" телерадиокомпанияси маълумотларига кўра, форум доирасида Ўзбекистон ва Бошқирдистон компаниялари ўртасида қарийб 100 млн долларлик шартнома ва келишувлар имзоланди.
Бошқирдистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо ҳажми беш йилдан бери ўсиб келмоқда. Жорий йил Тошкентдаги "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмасида Бошқирдистон корхоналари 2,8 млрд рубллик ташқи савдо шартномаларини имзолаган.