https://sputniknews.uz/20260805/korxona-ekologiya-jarimalar-59499909.html
Корхоналарга дарахт кесиш, чиқинди ёқиш ва қурилишдаги чанг учун жарималар кучга кирди
Корхоналарга дарахт кесиш, чиқинди ёқиш ва қурилишдаги чанг учун жарималар кучга кирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда юридик шахсларга дарахт кесиш, сув ва ҳавони ифлослантириш, зарарли материалларни ёқиш ҳамда чиқиндилар билан ишлаш талабларини бузиш учун зарар ёки компенсациянинг 3–10 баравари миқдорида жарима жорий этилди.
2026-08-05T12:58+0500
2026-08-05T12:58+0500
2026-08-05T12:58+0500
экология
жамият
корхона
дарахт кесилиши
дарахт
янги қонун
жарима
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1352/70/13527047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6901449bcb6633d5a6f887bb4106ea6.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Ўзбекистонда 5 августдан экологик ҳуқуқбузарликлар содир этган юридик шахсларга нисбатан янги молиявий санкциялар қўлланила бошланди. Янги тартибга кўра, жарима миқдори қатъий белгиланган сумма эмас, балки атроф-муҳитга етказилган зарар ёки тўланиши лозим бўлган компенсация тўловига нисбатан ҳисобланади.Жумладан, дарахт ва буталарни ноқонуний кесган, шикастлантирган, йўқ қилган ёки бошқа жойга кўчирган юридик шахсга етказилган зарарнинг беш баравари миқдорида жарима солинади. Қоидабузарлик қимматбаҳо дарахт ва бута навларига нисбатан содир этилса, санкция зарарнинг ўн бараварига етади.Шунингдек, корхона ўзига тегишли ёки бириктирилган ҳудуддаги дарахтларни муҳофаза қилиш чораларини кўрмаган тақдирда ҳам зарарнинг беш баравари миқдорида жарима тўлайди.Сувни ифлослантирган ёки сув объектларига оқова сувларни оқизиш талабларини бузган юридик шахсларга компенсация тўловининг ўн баравари миқдорида молиявий санкция қўлланилади. Дарё ўзанларини тозалаш ва қирғоқларни мустаҳкамлаш тартибини бузганлик учун эса жарима етказилган зарарнинг уч баравари этиб белгиланди.Ҳавога ифлослантирувчи моддаларни белгиланган нормативдан ортиқ чиқарган корхоналар учун жарима уларнинг атроф-муҳитга таъсир кўрсатиш тоифасига қараб компенсация тўловининг икки, тўрт, олти ёки ўн бараварини ташкил этади. Майдони 500 квадрат метр ва ундан ортиқ бўлган қурилиш объектларида чанг ва қум заррачаларининг ҳавога кўтарилишини бартараф этиш талабларини бузган юридик шахслар компенсация тўловининг уч баравари миқдорида жарима тўлайди.Чиқиндиларни тўплаш, ташиш, сақлаш, қайта ишлаш ёки утилизация қилиш талабларини бузиш учун ҳам беш бараварлик жарима назарда тутилган.Илгари қандай эди?Аввал экологик ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик асосан фуқаролар ва мансабдор шахсларга нисбатан маъмурий жарималар шаклида қўлланилар эди.5 августдан эса юридик шахсларнинг ўзига нисбатан етказилган зарар ёки компенсация тўловининг бир неча баравари миқдорида молиявий санкция қўллаш механизми жорий этилди.Бунда молиявий санкция маъмурий жаримага қўшиб ҳисобланмайди: айни бир ҳуқуқбузарлик учун молиявий санкция қўлланса, маъмурий жазо берилмайди. Бироқ корхона атроф-муҳитга етказилган зарарни барибир қоплаши шарт.
https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-daraxt-buta-kochirish-tartib-58733092.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1352/70/13527047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2b289c63b48dfd0de4cf95e2d0a27da4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология , жамият, корхона, дарахт кесилиши, дарахт , янги қонун, жарима
экология , жамият, корхона, дарахт кесилиши, дарахт , янги қонун, жарима
Корхоналарга дарахт кесиш, чиқинди ёқиш ва қурилишдаги чанг учун жарималар кучга кирди
5 августдан юридик шахсларга дарахт кесиш, сув ва ҳавони ифлослантириш учун зарарнинг ўн бараваригача жарима қўлланилади
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда 5 августдан экологик ҳуқуқбузарликлар содир этган юридик шахсларга нисбатан янги молиявий санкциялар қўлланила бошланди
.
Янги тартибга кўра, жарима миқдори қатъий белгиланган сумма эмас, балки атроф-муҳитга етказилган зарар ёки тўланиши лозим бўлган компенсация тўловига нисбатан ҳисобланади.
Жумладан, дарахт ва буталарни ноқонуний кесган, шикастлантирган, йўқ қилган ёки бошқа жойга кўчирган юридик шахсга етказилган зарарнинг беш баравари миқдорида жарима солинади. Қоидабузарлик қимматбаҳо дарахт ва бута навларига нисбатан содир этилса, санкция зарарнинг ўн бараварига етади.
Шунингдек, корхона ўзига тегишли ёки бириктирилган ҳудуддаги дарахтларни муҳофаза қилиш чораларини кўрмаган тақдирда ҳам зарарнинг беш баравари миқдорида жарима тўлайди.
Сувни ифлослантирган ёки сув объектларига оқова сувларни оқизиш талабларини бузган юридик шахсларга компенсация тўловининг ўн баравари миқдорида молиявий санкция қўлланилади. Дарё ўзанларини тозалаш ва қирғоқларни мустаҳкамлаш тартибини бузганлик учун эса жарима етказилган зарарнинг уч баравари этиб белгиланди.
Ҳавога ифлослантирувчи моддаларни белгиланган нормативдан ортиқ чиқарган корхоналар учун жарима уларнинг атроф-муҳитга таъсир кўрсатиш тоифасига қараб компенсация тўловининг икки, тўрт, олти ёки ўн бараварини ташкил этади.
Майдони 500 квадрат метр ва ундан ортиқ бўлган қурилиш объектларида чанг ва қум заррачаларининг ҳавога кўтарилишини бартараф этиш талабларини бузган юридик шахслар компенсация тўловининг уч баравари миқдорида жарима тўлайди.
Шина, битум, мазут, плёнка, синтетик картон, резина, жун толаси ва бошқа чиқиндиларни мўлжалланмаган жой ёки қурилмаларда ёққан корхоналарга компенсация тўловининг беш баравари миқдорида санкция қўлланилади.
Чиқиндиларни тўплаш, ташиш, сақлаш, қайта ишлаш ёки утилизация қилиш талабларини бузиш учун ҳам беш бараварлик жарима назарда тутилган.
Аввал экологик ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик асосан фуқаролар ва мансабдор шахсларга нисбатан маъмурий жарималар шаклида қўлланилар эди.
5 августдан эса юридик шахсларнинг ўзига нисбатан етказилган зарар ёки компенсация тўловининг бир неча баравари миқдорида молиявий санкция қўллаш механизми жорий этилди.
Бунда молиявий санкция маъмурий жаримага қўшиб ҳисобланмайди: айни бир ҳуқуқбузарлик учун молиявий санкция қўлланса, маъмурий жазо берилмайди. Бироқ корхона атроф-муҳитга етказилган зарарни барибир қоплаши шарт.