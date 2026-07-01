https://sputniknews.uz/20260701/uzbekistan-daraxt-buta-kochirish-tartib-58733092.html
Дарахт ва буталарни кўчириб ўтказиш тартиби ўзгарди
Дарахт ва буталарни кўчириб ўтказиш тартиби ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда давлат ўрмон фондига кирмайдиган дарахт ва буталарни кўчириб ўтказиш учун рухсатнома бериш тартиби ўзгарди. Рухсат ҳар бир кўчирилган дарахт ёки бутани 3 йил парвариш қилиш шарти билан берилади.
2026-07-01T15:02+0500
2026-07-01T15:02+0500
2026-07-01T15:02+0500
дарахт
экология
жамият
ўзбекистон
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58732918_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_e92a3e5811c4bdb38105b00a72e38691.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Ўзбекистонда давлат ўрмон фондига кирмайдиган дарахт ва буталарни кўчириб ўтказиш учун рухсатнома бериш тартиби такомиллаштирилди. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, ердан 1,3 метр баландликдаги тана диаметри 15 сантиметргача бўлган дарахтлар ҳамда тана илдиз бўғзи диаметри 10 сантиметргача бўлган буталар рухсатнома асосида кўчириб ўтказилади.Бунда дарахт ва буталар илдиз тупроғини сақлаган ҳолда кўчирилиши керак.Кўчириб ўтказиш учун рухсатнома ҳар бир дарахт ёки бутани 3 йил давомида парвариш қилиш шарти билан берилади.
https://sputniknews.uz/20260602/uzbekistan-japan-yashil-qoplamalar-yaratish-58020441.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/01/58732918_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_df79aa3c952b6d2bdcd8668cb16745b6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дарахт , экология , жамият, ўзбекистон, янги қонун
дарахт , экология , жамият, ўзбекистон, янги қонун
Дарахт ва буталарни кўчириб ўтказиш тартиби ўзгарди
Энди айрим дарахт ва буталар рухсатнома асосида кўчириб ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда давлат ўрмон фондига кирмайдиган дарахт ва буталарни кўчириб ўтказиш учун рухсатнома бериш тартиби такомиллаштирилди. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди
.
Қарорга кўра, ердан 1,3 метр баландликдаги тана диаметри 15 сантиметргача бўлган дарахтлар ҳамда тана илдиз бўғзи диаметри 10 сантиметргача бўлган буталар рухсатнома асосида кўчириб ўтказилади.
Дарахт ва буталарни санитария мақсадида кесиш, шакл бериш ҳамда рухсат этилган ўлчамдагиларини кўчириб ўтказиш ишлари куз мавсумида — ўсимликларнинг вегетация даври якунлангандан бошлаб баҳорда 1 апрелга қадар амалга оширилади.
Бунда дарахт ва буталар илдиз тупроғини сақлаган ҳолда кўчирилиши керак.
Кўчириб ўтказиш учун рухсатнома ҳар бир дарахт ёки бутани 3 йил давомида парвариш қилиш шарти билан берилади.