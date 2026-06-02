https://sputniknews.uz/20260602/uzbekistan-japan-yashil-qoplamalar-yaratish-58020441.html
Ўзбекистон ва Япония чўлланишга қарши “яшил қопламалар” яратади
Ўзбекистон ва Япония чўлланишга қарши “яшил қопламалар” яратади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда GEF Ассамблеясида Ўзбекистон ва Япония вакиллари меморандум имзолади. Унга кўра, қурғоқчил ҳудудларда “яшил қопламалар” яратиш, кўчат етиштириш ва ноёб дарахт уруғларини маҳаллий иқлимга мослаштириш режалаштирилган.
2026-06-02T09:21+0500
2026-06-02T09:21+0500
2026-06-02T10:10+0500
экология
ўрмон
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
битим
ҳамкорлик
жамият
ўзбекистон
япония
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1e/56600952_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_612efe3d7b0065eb7650baa301374318.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Самарқанд шаҳрида Глобал экологик фонднинг VIII Ассамблеяси доирасида Ўзбекистон ва Япония ўртасида ўрмончилик, чўлланишга қарши курашиш ва яшил ҳудудларни кенгайтириш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Ҳужжат Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳузуридаги Ўрмон ва яшил ҳудудларни кўпайтириш, чўлланишга қарши курашиш агентлиги ҳамда Япониянинг Саноат, маънавий ва маданий тараққиёт ташкилоти — OISCA ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.Келишувга кўра, мамлакатда янги ўрмонлар барпо этиш ва уларни муҳофаза қилиш, шунингдек, ўрмонлардан барқарор фойдаланиш бўйича қўшма чора-тадбирлар амалга оширилади.Томонлар кўчат етиштиришни ривожлантириш, ноёб дарахт турларининг уруғларини маҳаллий иқлим шароитларига мослаштириш, шунингдек, ўрмон хўжалиги соҳасида илмий тажриба алмашиш бўйича ҳам келишиб олди.Бундан ташқари, семинарлар, тренинглар, ўқув курслари ва форумларни биргаликда ташкил этиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260401/boglar-ormonlar-prezident-56640264.html
ўзбекистон
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1e/56600952_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_c34674d8e376f9a73a362b2423c80f09.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология , ўрмон, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, битим, ҳамкорлик, жамият, ўзбекистон, япония
экология , ўрмон, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, битим, ҳамкорлик, жамият, ўзбекистон, япония
Ўзбекистон ва Япония чўлланишга қарши “яшил қопламалар” яратади
09:21 02.06.2026 (янгиланди: 10:10 02.06.2026)
Ўзбекистон ва Япония қурғоқчил ҳудудларда чўлланишнинг олдини олиш, янги ўрмонлар барпо этиш ва ноёб дарахтларни мослаштириш бўйича ҳамкорлик қилади.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Самарқанд шаҳрида Глобал экологик фонднинг VIII Ассамблеяси доирасида Ўзбекистон ва Япония ўртасида ўрмончилик, чўлланишга қарши курашиш ва яшил ҳудудларни кенгайтириш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланди
.
Ҳужжат Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳузуридаги Ўрмон ва яшил ҳудудларни кўпайтириш, чўлланишга қарши курашиш агентлиги ҳамда Япониянинг Саноат, маънавий ва маданий тараққиёт ташкилоти — OISCA ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган.
Келишувга кўра, мамлакатда янги ўрмонлар барпо этиш ва уларни муҳофаза қилиш, шунингдек, ўрмонлардан барқарор фойдаланиш бўйича қўшма чора-тадбирлар амалга оширилади.
Асосий йўналишлардан бири — республиканинг қурғоқчил ва деградацияга учраган ҳудудларида чўлланишнинг олдини олиш учун “яшил қопламалар” яратиш.
Томонлар кўчат етиштиришни ривожлантириш, ноёб дарахт турларининг уруғларини маҳаллий иқлим шароитларига мослаштириш, шунингдек, ўрмон хўжалиги соҳасида илмий тажриба алмашиш бўйича ҳам келишиб олди.
Бундан ташқари, семинарлар, тренинглар, ўқув курслари ва форумларни биргаликда ташкил этиш режалаштирилган.