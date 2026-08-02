https://sputniknews.uz/20260802/uzbekistan-oy-jinoyat-59437335.html
“Хавфсиз ва соғлом юрт”: июль ойида 7597 та жиноят аниқланди
“Хавфсиз ва соғлом юрт”: июль ойида 7597 та жиноят аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
“Хавфсиз ва соғлом юрт” ойлиги доирасида Ўзбекистон бўйлаб 69 659 та тезкор-қидирув тадбири ўтказилди. 7597 та жиноят аниқланди, қидирувдаги 1430 нафар шахс ушланди ва 222 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик воситаси олинди.
2026-08-02T10:24+0500
2026-08-02T10:24+0500
2026-08-02T10:28+0500
иив
ўзбекистон
жиноятчилик
хавфсизлик
гиёҳванд моддаларга қарши
қурол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36013284_0:378:2867:1991_1920x0_80_0_0_0eeb0e2f2292bce1fde322cd468ddaf7.jpg
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Июль ойида Ўзбекистон бўйлаб ўтказилган “Хавфсиз ва соғлом юрт” тезкор-профилактик тадбирлари доирасида 69 659 та тезкор-қидирув тадбири амалга оширилиб, 7597 та жиноят аниқланди. Бу ҳақда ИИВ матубот хизмати хабар берди.Маълумотларга кўра, қидирувда бўлган 1430 нафар шахс ушланиб, суд ва тергов органларига топширилди. Турли сабабларга кўра бедарак йўқолган 1010 нафар фуқаро топилиб, оиласи бағрига қайтарилди.Тадбирлар давомида маҳаллаларда хавфсиз муҳитни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди. Натижада маҳаллаларнинг 64 фоизи “яшил” тоифага ўтказилди, 30 фоизида жиноятлар сони камайди.Гиёҳвандликка қарши йўналишда 2608 та тезкор тадбир ўтказилиб, 222 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик воситаси ва 48 минг дона психотроп дори мусодара қилинди. Шунингдек, 35 316 туп гиёҳвандлик ўсимлиги йўқ қилинди, интернет орқали гиёҳвандлик воситалари савдоси билан шуғулланган 98 нафар шахс ушланди.Уюшган жиноятчиликка қарши курашиш жараёнида 2619 та жиноий ҳолат аниқланди. Жиноий гуруҳлар ва шахслардан 225 та ов қуроли, учта пистолет, 11 та қўлбола ва 285 та пневматик қурол, шунингдек, 8993 дона ўқ-дори олиб қўйилди.Ойлик давомида одам савдосининг олдини олиш, кибержиноятчилик, коррупция ва яширин иқтисодиётга қарши чоралар ҳам кучайтирилди.
https://sputniknews.uz/20260127/jinoyatchilik-kurash-yangi-tizim-55309047.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36013284_589:574:2472:1986_1920x0_80_0_0_f18127ebd1442f9eafa5d299daa88454.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иив, ўзбекистон, жиноятчилик, хавфсизлик, гиёҳванд моддаларга қарши, қурол
иив, ўзбекистон, жиноятчилик, хавфсизлик, гиёҳванд моддаларга қарши, қурол
“Хавфсиз ва соғлом юрт”: июль ойида 7597 та жиноят аниқланди
10:24 02.08.2026 (янгиланди: 10:28 02.08.2026)
Июль ойида мамлакат бўйлаб 7597 та жиноят аниқланди, 1430 нафар қидирувдаги шахс ушланиб, 1010 киши оиласига қайтарилди.
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik.
Июль ойида Ўзбекистон бўйлаб ўтказилган “Хавфсиз ва соғлом юрт” тезкор-профилактик тадбирлари доирасида 69 659 та тезкор-қидирув тадбири амалга оширилиб, 7597 та жиноят аниқланди. Бу ҳақда ИИВ матубот хизмати хабар берди
.
Маълумотларга кўра, қидирувда бўлган 1430 нафар шахс ушланиб, суд ва тергов органларига топширилди. Турли сабабларга кўра бедарак йўқолган 1010 нафар фуқаро топилиб, оиласи бағрига қайтарилди.
Тадбирлар давомида маҳаллаларда хавфсиз муҳитни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди. Натижада маҳаллаларнинг 64 фоизи “яшил” тоифага ўтказилди, 30 фоизида жиноятлар сони камайди.
Илгари криминоген вазияти оғир бўлган “қизил” маҳаллаларнинг 25 фоизида бирорта ҳам жиноят қайд этилмади. Олдини олиш мумкин бўлган жиноятлар 11 фоизга қисқарди.
Гиёҳвандликка қарши йўналишда 2608 та тезкор тадбир ўтказилиб, 222 килограммдан ортиқ гиёҳвандлик воситаси ва 48 минг дона психотроп дори мусодара қилинди. Шунингдек, 35 316 туп гиёҳвандлик ўсимлиги йўқ қилинди, интернет орқали гиёҳвандлик воситалари савдоси билан шуғулланган 98 нафар шахс ушланди.
Уюшган жиноятчиликка қарши курашиш жараёнида 2619 та жиноий ҳолат аниқланди. Жиноий гуруҳлар ва шахслардан 225 та ов қуроли, учта пистолет, 11 та қўлбола ва 285 та пневматик қурол, шунингдек, 8993 дона ўқ-дори олиб қўйилди.
Ойлик давомида одам савдосининг олдини олиш, кибержиноятчилик, коррупция ва яширин иқтисодиётга қарши чоралар ҳам кучайтирилди.