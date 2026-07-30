https://sputniknews.uz/20260730/russia-tort-aholi-punkt-nazorat-59390463.html
"Янги имкониятларга йўл очади": Россия қўшинлари 4 та қишлоқни назоратга олди
"Янги имкониятларга йўл очади": Россия қўшинлари 4 та қишлоқни назоратга олди
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Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилоятида Могрица ва Малая Слободка, Харьковда Юрченково ҳамда ДХРда Красноярское назоратга олинганини маълум қилди.
2026-07-30T17:41+0500
2026-07-30T17:41+0500
2026-07-30T17:41+0500
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ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми ва Харьков вилоятлари ҳамда Донецк Халқ Республикасида тўрт аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, "Шимол" қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Могрица ва Малая Слободка, Харьков вилоятидаги Юрченково аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатган."Марказ" қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Красноярское аҳоли пунктини озод қилди.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Могрицани назоратга олишда иштирок этган ҳарбий хизматчиларни табриклади. Могрица, Юрченково ва Малая Слободка июль ойидаги аввалги Россия Мудофаа вазирлиги хабарларида ҳам ҳарбий ҳаракатлар кечаётган ҳудудлар сифатида қайд этилган эди.
https://sputniknews.uz/20260729/russia-aholi-punktlar-ozod-59365004.html
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дунё янгиликлари, дунёда, андрей белоусов, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, андрей белоусов, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
"Янги имкониятларга йўл очади": Россия қўшинлари 4 та қишлоқни назоратга олди
Россия Мудофаа вазирлиги "Шимол" ва "Марказ" гуруҳлари уч йўналишда тўрт аҳоли пунктини назоратга олганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Суми ва Харьков вилоятлари ҳамда Донецк Халқ Республикасида тўрт аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик хабарига кўра, "Шимол" қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Могрица ва Малая Слободка, Харьков вилоятидаги Юрченково аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатган.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Красноярское аҳоли пунктини озод қилди.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Могрицани назоратга олишда иштирок этган ҳарбий хизматчиларни табриклади.
Унинг таъкидлашича, ушбу натижа Россия қўшинларининг кейинги ҳужум ҳаракатларини ривожлантириш учун янги имкониятлар очади.
Могрица, Юрченково ва Малая Слободка июль ойидаги аввалги Россия Мудофаа вазирлиги хабарларида ҳам ҳарбий ҳаракатлар кечаётган ҳудудлар сифатида қайд этилган эди.