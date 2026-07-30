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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260730/russia-tort-aholi-punkt-nazorat-59390463.html
"Янги имкониятларга йўл очади": Россия қўшинлари 4 та қишлоқни назоратга олди
"Янги имкониятларга йўл очади": Россия қўшинлари 4 та қишлоқни назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилоятида Могрица ва Малая Слободка, Харьковда Юрченково ҳамда ДХРда Красноярское назоратга олинганини маълум қилди.
2026-07-30T17:41+0500
2026-07-30T17:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
андрей белоусов
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
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ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми ва Харьков вилоятлари ҳамда Донецк Халқ Республикасида тўрт аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, "Шимол" қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Могрица ва Малая Слободка, Харьков вилоятидаги Юрченково аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатган."Марказ" қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Красноярское аҳоли пунктини озод қилди.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Могрицани назоратга олишда иштирок этган ҳарбий хизматчиларни табриклади. Могрица, Юрченково ва Малая Слободка июль ойидаги аввалги Россия Мудофаа вазирлиги хабарларида ҳам ҳарбий ҳаракатлар кечаётган ҳудудлар сифатида қайд этилган эди.
https://sputniknews.uz/20260729/russia-aholi-punktlar-ozod-59365004.html
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дунё янгиликлари, дунёда, андрей белоусов, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, андрей белоусов, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), россия

"Янги имкониятларга йўл очади": Россия қўшинлари 4 та қишлоқни назоратга олди

17:41 30.07.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковВС России освободила четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях а также ДНР
ВС России освободила четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях а также ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Россия Мудофаа вазирлиги "Шимол" ва "Марказ" гуруҳлари уч йўналишда тўрт аҳоли пунктини назоратга олганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми ва Харьков вилоятлари ҳамда Донецк Халқ Республикасида тўрт аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик хабарига кўра, "Шимол" қўшинлари гуруҳи Суми вилоятидаги Могрица ва Малая Слободка, Харьков вилоятидаги Юрченково аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатган.
"Марказ" қўшинлари гуруҳи эса Донецк Халқ Республикасидаги Красноярское аҳоли пунктини озод қилди.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Могрицани назоратга олишда иштирок этган ҳарбий хизматчиларни табриклади.
Унинг таъкидлашича, ушбу натижа Россия қўшинларининг кейинги ҳужум ҳаракатларини ривожлантириш учун янги имкониятлар очади.
Могрица, Юрченково ва Малая Слободка июль ойидаги аввалги Россия Мудофаа вазирлиги хабарларида ҳам ҳарбий ҳаракатлар кечаётган ҳудудлар сифатида қайд этилган эди.
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди
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