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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260729/russia-aholi-punktlar-ozod-59365004.html
Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди
Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктлари назоратга олинганини билдирди. Шунингдек, қўшинлар Константиновкадан шимолда Дружковка йўналишида илгарилаётгани айтилди.
2026-07-29T18:34+0500
2026-07-29T18:55+0500
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ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Светлое ва Суми вилоятидаги Новая Сечь аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Светлое аҳоли пунктини озод қилган. "Шимол" гуруҳи бўлинмалари эса Новая Сечь устидан назорат ўрнатган.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Светлоени озод қилишда иштирок этган 5-алоҳида гвардия мотоўқчилар бригадаси ҳарбийларини табриклади. Унинг сўзларига кўра, бригада бўлинмалари Доброполье тактик йўналишида олдинга силжимоқда.Вазирлик маълумотига кўра, ҳарбийлар Дружковка шаҳар жамоаси таркибига кирувчи аҳоли пунктлари йўналишида илгариламоқда. 1008-мотоўқчилар полкининг ҳаракати Константиновка — Алексеево-Дружковка автомобиль йўлидаги стела яқинида қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260728/russia-aholi-punkt-nazorat-59332929.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, донецк халқ республикаси (дхр), россия

Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди

18:34 29.07.2026 (янгиланди: 18:55 29.07.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
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Россия қўшинлари Суми вилоятида ва ДХРда икки аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Светлое ва Суми вилоятидаги Новая Сечь аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Вазирлик хабарига кўра, "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Светлое аҳоли пунктини озод қилган. "Шимол" гуруҳи бўлинмалари эса Новая Сечь устидан назорат ўрнатган.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Светлоени озод қилишда иштирок этган 5-алоҳида гвардия мотоўқчилар бригадаси ҳарбийларини табриклади. Унинг сўзларига кўра, бригада бўлинмалари Доброполье тактик йўналишида олдинга силжимоқда.

Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги Константиновкадан шимолда ҳаракатланаётган 3-армия корпуси ҳужумчи бўлинмалари тасвирларини эълон қилди.

Вазирлик маълумотига кўра, ҳарбийлар Дружковка шаҳар жамоаси таркибига кирувчи аҳоли пунктлари йўналишида илгариламоқда. 1008-мотоўқчилар полкининг ҳаракати Константиновка — Алексеево-Дружковка автомобиль йўлидаги стела яқинида қайд этилган.
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