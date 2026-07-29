https://sputniknews.uz/20260729/russia-aholi-punktlar-ozod-59365004.html
Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди
Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктлари назоратга олинганини билдирди. Шунингдек, қўшинлар Константиновкадан шимолда Дружковка йўналишида илгарилаётгани айтилди.
2026-07-29T18:34+0500
2026-07-29T18:34+0500
2026-07-29T18:55+0500
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ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Светлое ва Суми вилоятидаги Новая Сечь аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Светлое аҳоли пунктини озод қилган. "Шимол" гуруҳи бўлинмалари эса Новая Сечь устидан назорат ўрнатган.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Светлоени озод қилишда иштирок этган 5-алоҳида гвардия мотоўқчилар бригадаси ҳарбийларини табриклади. Унинг сўзларига кўра, бригада бўлинмалари Доброполье тактик йўналишида олдинга силжимоқда.Вазирлик маълумотига кўра, ҳарбийлар Дружковка шаҳар жамоаси таркибига кирувчи аҳоли пунктлари йўналишида илгариламоқда. 1008-мотоўқчилар полкининг ҳаракати Константиновка — Алексеево-Дружковка автомобиль йўлидаги стела яқинида қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260728/russia-aholi-punkt-nazorat-59332929.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия қўшинлари Светлое ва Новая Сечь аҳоли пунктларини озод қилди
18:34 29.07.2026 (янгиланди: 18:55 29.07.2026)
Россия қўшинлари Суми вилоятида ва ДХРда икки аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Светлое ва Суми вилоятидаги Новая Сечь аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик хабарига кўра, "Марказ" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Светлое аҳоли пунктини озод қилган. "Шимол" гуруҳи бўлинмалари эса Новая Сечь устидан назорат ўрнатган.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Светлоени озод қилишда иштирок этган 5-алоҳида гвардия мотоўқчилар бригадаси ҳарбийларини табриклади. Унинг сўзларига кўра, бригада бўлинмалари Доброполье тактик йўналишида олдинга силжимоқда.
Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги Константиновкадан шимолда ҳаракатланаётган 3-армия корпуси ҳужумчи бўлинмалари тасвирларини эълон қилди.
Вазирлик маълумотига кўра, ҳарбийлар Дружковка шаҳар жамоаси таркибига кирувчи аҳоли пунктлари йўналишида илгариламоқда. 1008-мотоўқчилар полкининг ҳаракати Константиновка — Алексеево-Дружковка автомобиль йўлидаги стела яқинида қайд этилган.