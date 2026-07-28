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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260728/russia-aholi-punkt-nazorat-59332929.html
Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Красний Кут, Торское ва Коммунаровка назоратга олинганини билдирди. Россия ҳарбийсига кўра, Белицкоедан кейинги йирик аҳоли пункти Доброполье ҳисобланади.
2026-07-28T17:29+0500
2026-07-28T17:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Красний Кут аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Бир кун аввал вазирлик "Марказ" гуруҳи Торское аҳоли пунктини, "Шарқ" гуруҳи эса Днепропетровск вилоятидаги Коммунаровкани назоратга олгани ҳақида хабар берган эди.Шунингдек, "Марказ" гуруҳи ҳарбийлари Аввалроқ назоратга олинган Белицкое марказидан видео эълон қилди. Видеода "Апостол" чақириқ белгили 51-умумқўшин армияси разведка бошлиғи Белицкоенинг озод этилиши оператив вазиятни тубдан ўзгартириб, Украина Қуролли кучларининг аҳволини сезиларли даражада қийинлаштираётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260726/russia-shevchenko-ozod-59288062.html
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дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги, украина, россия

Россия қўшинлари уч аҳоли пунктини назоратга олди

17:29 28.07.2026
© Sputnik / Евгений БиятовБронетранспортер БТР-82А
Бронетранспортер БТР-82А - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Россия қўшинлари 27–28 июль кунлари ДХРдаги Торское ва Красний Кут, Днепропетровск вилоятидаги Коммунаровкани назоратга олди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Красний Кут аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Бир кун аввал вазирлик "Марказ" гуруҳи Торское аҳоли пунктини, "Шарқ" гуруҳи эса Днепропетровск вилоятидаги Коммунаровкани назоратга олгани ҳақида хабар берган эди.
Шунингдек, "Марказ" гуруҳи ҳарбийлари Аввалроқ назоратга олинган Белицкое марказидан видео эълон қилди.
Видеода "Апостол" чақириқ белгили 51-умумқўшин армияси разведка бошлиғи Белицкоенинг озод этилиши оператив вазиятни тубдан ўзгартириб, Украина Қуролли кучларининг аҳволини сезиларли даражада қийинлаштираётганини таъкидлади.
"Белицкоедан кейинги навбатдаги йирик аҳоли пункти — Доброполье. Днепропетровск вилояти билан чегарагача мудофаани ушлаб туриш мумкин бўлган мустаҳкам аҳоли пунктлари йўқ", — деди "Апостол".
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