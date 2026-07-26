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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260726/russia-shevchenko-ozod-59288062.html
Россия армияси ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди - тафсилотлар
Россия армияси ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди - тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россия МВ "Марказ" гуруҳи ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилганини билдирди. Вазирлик уни эгаллаш кейинги олдинга силжиш учун тактик аҳамиятга эга эканини қайд этди.
2026-07-26T18:24+0500
2026-07-26T18:24+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
мудофаа вазирлиги
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пункти фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Россия қўшинлари назоратига ўтган.Россия Мудофаа вазирлиги Шевченкони эгаллаш штурм бўлинмаларининг кейинги олдинга силжиши ва ДХР ҳудудлари устидан назорат ўрнатиш учун муҳим тактик аҳамиятга эга эканини билдирди.Кунлик сводкага кўра, "Марказ" гуруҳи Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое ва Новониколаевка аҳоли пунктлари яқинида Украина ҳарбий тузилмаларига зарба берган.Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони бир суткада 370 нафаргача ҳарбий, бешта автомобиль, дала артиллерияси қуроли ва АҚШда ишлаб чиқарилган AN/TPQ-50 контрбатарея станциясини йўқотганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260724/rossiya-xarkov-59249138.html
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мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), украина
мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), украина

Россия армияси ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди - тафсилотлар

18:24 26.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевое слаживание бойцов 25-й армии группировки войск "Запад"
Боевое слаживание бойцов 25-й армии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Россия Мудофаа вазирлиги "Марказ" қўшинлари гуруҳи Доброполье йўналишидаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пункти фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Россия қўшинлари назоратига ўтган.
Россия Мудофаа вазирлиги Шевченкони эгаллаш штурм бўлинмаларининг кейинги олдинга силжиши ва ДХР ҳудудлари устидан назорат ўрнатиш учун муҳим тактик аҳамиятга эга эканини билдирди.
Операция давомида ҳужум бўлинмалари Украина қўшинларининг мудофаа ҳудудини эгаллаб, уни тозалаган. Уларга дронлар бўлинмалари ва артиллерия ҳисоблари кўмаклашган.
Кунлик сводкага кўра, "Марказ" гуруҳи Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое ва Новониколаевка аҳоли пунктлари яқинида Украина ҳарбий тузилмаларига зарба берган.
Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони бир суткада 370 нафаргача ҳарбий, бешта автомобиль, дала артиллерияси қуроли ва АҚШда ишлаб чиқарилган AN/TPQ-50 контрбатарея станциясини йўқотганини маълум қилди.
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси Харьков вилоятидаги яна иккита қишлоқ устидан назорат ўрнатди
24 Июл, 15:07
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