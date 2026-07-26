https://sputniknews.uz/20260726/russia-shevchenko-ozod-59288062.html
Россия армияси ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди - тафсилотлар
Россия армияси ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди - тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россия МВ "Марказ" гуруҳи ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилганини билдирди. Вазирлик уни эгаллаш кейинги олдинга силжиш учун тактик аҳамиятга эга эканини қайд этди.
2026-07-26T18:24+0500
2026-07-26T18:24+0500
2026-07-26T18:24+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пункти фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Россия қўшинлари назоратига ўтган.Россия Мудофаа вазирлиги Шевченкони эгаллаш штурм бўлинмаларининг кейинги олдинга силжиши ва ДХР ҳудудлари устидан назорат ўрнатиш учун муҳим тактик аҳамиятга эга эканини билдирди.Кунлик сводкага кўра, "Марказ" гуруҳи Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое ва Новониколаевка аҳоли пунктлари яқинида Украина ҳарбий тузилмаларига зарба берган.Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони бир суткада 370 нафаргача ҳарбий, бешта автомобиль, дала артиллерияси қуроли ва АҚШда ишлаб чиқарилган AN/TPQ-50 контрбатарея станциясини йўқотганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260724/rossiya-xarkov-59249138.html
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мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), украина
мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), украина
Россия армияси ДХРдаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди - тафсилотлар
Россия Мудофаа вазирлиги "Марказ" қўшинлари гуруҳи Доброполье йўналишидаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Шевченко аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, аҳоли пункти фаол ва қатъий ҳаракатлар натижасида Россия қўшинлари назоратига ўтган.
Россия Мудофаа вазирлиги Шевченкони эгаллаш штурм бўлинмаларининг кейинги олдинга силжиши ва ДХР ҳудудлари устидан назорат ўрнатиш учун муҳим тактик аҳамиятга эга эканини билдирди.
Операция давомида ҳужум бўлинмалари Украина қўшинларининг мудофаа ҳудудини эгаллаб, уни тозалаган. Уларга дронлар бўлинмалари ва артиллерия ҳисоблари кўмаклашган.
Кунлик сводкага кўра, "Марказ" гуруҳи Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое ва Новониколаевка аҳоли пунктлари яқинида Украина ҳарбий тузилмаларига зарба берган.
Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони бир суткада 370 нафаргача ҳарбий, бешта автомобиль, дала артиллерияси қуроли ва АҚШда ишлаб чиқарилган AN/TPQ-50 контрбатарея станциясини йўқотганини маълум қилди.