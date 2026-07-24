https://sputniknews.uz/20260724/rossiya-xarkov-59249138.html
Россия армияси Харьков вилоятидаги яна иккита қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Россия армияси Харьков вилоятидаги яна иккита қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудида 7 та аҳоли пунктини озод қилди. 24.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-24T15:07+0500
2026-07-24T15:07+0500
2026-07-24T15:07+0500
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ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида Харьков вилоятидаги Захаровка ва Ивашкино аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бу қишлоқларни “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари билан назоратга олишга эришилган.Таъкидланишича, Россия ҳарбийлари ўтган ҳафта давомида Ленина (Мирное) ва Белицкое (ДХР), Благодатное (Запорожье вилояти) ва Вольное (Днепропетровск вилояти) қишлоғини озод қилди.Қолаверса, Артельное ва Волоховское (Харьков вилояти) устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлинди.
https://sputniknews.uz/20260723/belitskoe-ozod-russia-qoshinlar-59225860.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси Харьков вилоятидаги яна иккита қишлоқ устидан назорат ўрнатди
Ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудида 7 та аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik.
Россия қўшинлари ўтган кун давомида Харьков вилоятидаги Захаровка ва Ивашкино аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу қишлоқларни “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари билан назоратга олишга эришилган.
Таъкидланишича, Россия ҳарбийлари ўтган ҳафта давомида Ленина (Мирное) ва Белицкое (ДХР), Благодатное (Запорожье вилояти) ва Вольное (Днепропетровск вилояти) қишлоғини озод қилди.
Қолаверса, Артельное ва Волоховское (Харьков вилояти) устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлинди.