https://sputniknews.uz/20260723/belitskoe-ozod-russia-qoshinlar-59225860.html
Белицкое шаҳри озод қилинди: Россия қўшинлари Доброполье томон силжимоқда
Белицкое шаҳри озод қилинди: Россия қўшинлари Доброполье томон силжимоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги "Марказ" қўшинлари гуруҳи Белицкое шаҳрини озод қилганини билдирди. Шаҳар Доброполье жанубида, Т-0515 автомобиль йўли яқинида жойлашган.
2026-07-23T18:13+0500
2026-07-23T18:13+0500
2026-07-23T18:13+0500
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ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Белицкое шаҳрини озод қилишни якунлади. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, операция 22 июль куни якунланган. Ҳужум ҳаракатларида "Марказ" гуруҳининг бўлинмалари ва зирҳли техникалари иштирок этган.Ҳозирда шаҳар Россия қўшинлари назоратида. Бинолар, ертўлалар ва бошқа ҳудудларни текшириш ишлари давом этмоқда.Россия ҳарбий шарҳловчилари аввалроқ Белицкоени назоратга олиш Доброполье жанубидаги фронт чизиғини текислаш ва мазкур шаҳар томон ҳаракатланиш учун шароит яратишини қайд этган эди.Украинанинг DeepState таҳлилий лойиҳаси ҳам Белицкоени ушбу йўналишдаги муҳим логистика ва таянч нуқтаси деб баҳолаган. Лойиҳага кўра, бу ҳудудда мустаҳкамланиш қўшинларни Доброполье томон силжитиш имкониятини кенгайтириши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260722/russia-ikki-aholi-punkt-nazorat-59197572.html
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дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина
Белицкое шаҳри озод қилинди: Россия қўшинлари Доброполье томон силжимоқда
Шаҳар Доброполье жанубидаги муҳим йўналишда жойлашган.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Россиянинг "Марказ" қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасидаги Белицкое шаҳрини озод қилишни якунлади. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, операция 22 июль куни якунланган. Ҳужум ҳаракатларида "Марказ" гуруҳининг бўлинмалари ва зирҳли техникалари иштирок этган.
Ҳозирда шаҳар Россия қўшинлари назоратида. Бинолар, ертўлалар ва бошқа ҳудудларни текшириш ишлари давом этмоқда.
Белицкое Покровск туманида, Доброполье шаҳридан жанубда жойлашган. Ушбу аҳоли пункти орқали Покровск ва Доброполье йўналишларини боғловчи Т-0515 автомобиль йўли ўтади.
Россия ҳарбий шарҳловчилари аввалроқ Белицкоени назоратга олиш Доброполье жанубидаги фронт чизиғини текислаш ва мазкур шаҳар томон ҳаракатланиш учун шароит яратишини қайд этган
эди.
Украинанинг DeepState таҳлилий лойиҳаси ҳам Белицкоени ушбу йўналишдаги муҳим логистика ва таянч нуқтаси деб баҳолаган. Лойиҳага кўра, бу ҳудудда мустаҳкамланиш қўшинларни Доброполье томон силжитиш имкониятини кенгайтириши мумкин.