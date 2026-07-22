https://sputniknews.uz/20260722/russia-ikki-aholi-punkt-nazorat-59197572.html
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги "Шимол" қўшинлари Артельное, "Шарқ" гуруҳи эса Благодатное аҳоли пунктини назоратга олганини маълум қилди. Бошқа йўналишларда ҳам позициялар яхшилангани айтилди.
2026-07-22T18:13+0500
2026-07-22T18:13+0500
2026-07-22T18:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59090104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69f20fa110095a8d62e620c48179a745.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Артельное ва Запорожье вилоятидаги Благодатное аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди."Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Артельное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.Вазирлик маълумотига кўра, Украина Қуролли кучлари тўртта зирҳли жанговар машина, 10 та автомобиль, "Богдан" ўзиюрар артиллерия қурилмаси, "Верба" реактив залп ўт очиш тизимининг жанговар машинаси ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотган.Ушбу йўналишда Украина қўшинлари зирҳли транспорт воситаси, 11 та автомобиль, артиллерия қуроли ва "Град" реактив залп ўт очиш тизимининг жанговар машинасини йўқотди.Шунингдек, "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари анча қулай марра ва позицияларни эгаллаган. "Жанубий" гуруҳ тактик ҳолатини, "Марказ" гуруҳи эса олдинги маррадаги вазиятини яхшилаган."Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси ва ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига зарар етказди.
https://sputniknews.uz/20260721/voloxovskoe-nazorat-russia-59176157.html
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59090104_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9eaeee1043be071f65b5a2e4f073eef.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Харьков ва Запорожье вилоятларидаги икки аҳоли пунктини назоратга олди
Ушбу йўналишлардаги жангларда Украина Қуролли кучлари ҳарбий техника, артиллерия қуроллари ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Артельное ва Запорожье вилоятидаги Благодатное аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Артельное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.
Вазирлик маълумотига кўра, Украина Қуролли кучлари тўртта зирҳли жанговар машина, 10 та автомобиль, "Богдан" ўзиюрар артиллерия қурилмаси, "Верба" реактив залп ўт очиш тизимининг жанговар машинаси ва радиоэлектрон кураш станциясини йўқотган.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Благодатное аҳоли пунктини озод қилди.
Ушбу йўналишда Украина қўшинлари зирҳли транспорт воситаси, 11 та автомобиль, артиллерия қуроли ва "Град" реактив залп ўт очиш тизимининг жанговар машинасини йўқотди.
Шунингдек, "Ғарб" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари анча қулай марра ва позицияларни эгаллаган. "Жанубий" гуруҳ тактик ҳолатини, "Марказ" гуруҳи эса олдинги маррадаги вазиятини яхшилаган.
"Днепр" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган бригадаси ва ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларига зарар етказди.