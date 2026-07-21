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Волоховское назоратга олинди, Одесса портларига зарба берилди — Россия Мудофаа вазирлиги
Волоховское назоратга олинди, Одесса портларига зарба берилди — Россия Мудофаа вазирлиги
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Волоховское аҳоли пункти назоратга олингани, Одесса ва Черноморск портлари, бешта кема, ёқилғи объектлари, транспорт воситалари ҳамда "Сумская" компрессор станцияси нишонга олинганини билдирди.
2026-07-21T17:33+0500
2026-07-21T17:33+0500
2026-07-21T17:33+0500
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ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Волоховское аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик, шунингдек, Украина портлари ва Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилаётган кемаларга зарбалар давом эттирилганини билдирди.Вазирлик маълумотига кўра, Одесса портида ҳарбий юк туширилаётган икки қуруқ юк кемаси ва ёқилғи резервуарлари нишонга олинган. Черноморск портида эса юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берилган.Затокадан 31, 38 ва 50 километр жанубда Черноморск портига йўл олган икки балкер ва яна бир қуруқ юк кемаси ҳам зарбага учраган.Корюковка ҳудудида Украина ҳарбийлари учун юк ташиган транспорт воситалари турган майдон ҳам нишонга олингани хабар қилинди.Бундан ташқари, Россия дронлари Украина газ-транспорт тизими таркибига кирувчи "Сумская" компрессор станциясининг технологик ускуналарига зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260719/russia-volnoe-ozod-59135605.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
Волоховское назоратга олинди, Одесса портларига зарба берилди — Россия Мудофаа вазирлиги
Россия Мудофаа вазирлиги Волоховское назоратга олингани, Одесса портлари, кемалар ва ёқилғи объектларига зарбалар берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харьков вилоятидаги Волоховское аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик, шунингдек, Украина портлари ва Украина Қуролли кучлари манфаатларида фойдаланилаётган кемаларга зарбалар давом эттирилганини билдирди.
Вазирлик маълумотига кўра, Одесса портида ҳарбий юк туширилаётган икки қуруқ юк кемаси ва ёқилғи резервуарлари нишонга олинган. Черноморск портида эса юкларни тушириш ва сақлаш учун фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берилган.
Затокадан 31, 38 ва 50 километр жанубда Черноморск портига йўл олган икки балкер ва яна бир қуруқ юк кемаси ҳам зарбага учраган.
Чернигов вилоятининг Бахмач шаҳрида нефть маҳсулотлари сақланадиган резервуарларга дрон зарбаси берилган. Зарба оқибатида резервуарлар шикастланиб, ёнғин чиққан.
Корюковка ҳудудида Украина ҳарбийлари учун юк ташиган транспорт воситалари турган майдон ҳам нишонга олингани хабар қилинди.
Бундан ташқари, Россия дронлари Украина газ-транспорт тизими таркибига кирувчи "Сумская" компрессор станциясининг технологик ускуналарига зарба берди.