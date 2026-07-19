https://sputniknews.uz/20260719/russia-volnoe-ozod-59135605.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Вольноени озод қилди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Вольноени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги "Восток" гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Волное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатганини маълум қилди. Операция тафсилотлари.
2026-07-19T18:53+0500
2026-07-19T18:53+0500
2026-07-19T18:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d617c0d629bf60ea51273490ac66793b.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Вольное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, операцияда 29-умумқўшин армияси таркибидаги 36-алоҳида мотоўқчи бригада бўлинмалари иштирок этган. Ҳарбий хизматчилар Украина қўшинлари мудофаасини ёриб ўтиб, аҳоли пункти ҳудудини назоратга олган ва эришилган маррада мустаҳкамланган.Олинган маълумотлар артиллерия бўлинмалари ва зарба берувчи дронлар операторларига узатилган. Улар аниқланган нишонларга зарба бергач, мотоўқчи бўлинмалар ҳужумга ўтиб, Вольное ҳудудини назоратга олган.Россия Мудофаа вазирлигининг кунлик маълумотномасида "Шарқ" гуруҳи Украина қўшинлари мудофааси ичкарисига ҳаракатланишни давом эттираётгани қайд этилди.Вазирликка кўра, гуруҳ ҳарбийлари бир сутка давомида Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги бир қатор Украина ҳарбий тузилмаларига зарба берган.
https://sputniknews.uz/20260711/rossiya-harbiylari-sumi-58977884.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0ae881cc92487d507c59bd044824e10.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Вольноени озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Вольное аҳоли пункти устидан назорат ўрнатиб, эгалланган маррада мустаҳкамланди
ТОШКЕНТ, 19 июль — Sputnik.
Россия Қуролли кучларининг "Шарқ" қўшинлар гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Вольное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, операцияда 29-умумқўшин армияси таркибидаги 36-алоҳида мотоўқчи бригада бўлинмалари иштирок этган. Ҳарбий хизматчилар Украина қўшинлари мудофаасини ёриб ўтиб, аҳоли пункти ҳудудини назоратга олган ва эришилган маррада мустаҳкамланган.
Ҳужумдан олдин ҳаво разведкаси душманнинг мудофаа тизими ва ўт очиш воситалари жойлашувини ўрганган. Разведкачилар пулемёт ва миномёт бўлинмаларининг позициялари, шунингдек, учувчисиз учиш аппаратлари учириладиган нуқталарни аниқлаган.
Олинган маълумотлар артиллерия бўлинмалари ва зарба берувчи дронлар операторларига узатилган. Улар аниқланган нишонларга зарба бергач, мотоўқчи бўлинмалар ҳужумга ўтиб, Вольное ҳудудини назоратга олган.
Россия Мудофаа вазирлигининг кунлик маълумотномасида "Шарқ" гуруҳи Украина қўшинлари мудофааси ичкарисига ҳаракатланишни давом эттираётгани қайд этилди.
Вазирликка кўра, гуруҳ ҳарбийлари бир сутка давомида Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги бир қатор Украина ҳарбий тузилмаларига зарба берган.