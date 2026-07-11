https://sputniknews.uz/20260711/rossiya-harbiylari-sumi-58977884.html
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Бачевск устидан назорат ўрнатди
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Бачевск устидан назорат ўрнатди
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“Шимол” жангчилари яна бир қишлоқни озод қилди. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T16:02+0500
2026-07-11T16:02+0500
2026-07-11T16:02+0500
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ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Бачевск аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қишлоқни “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.Маълум қилинишича, Украина армияси ўтган кун махсус ҳарбий операция ҳудудининг барча йўналишларида 1460 нафар ҳарбийсидан айрилди.
https://sputniknews.uz/20260710/rossiya-donbass-58952354.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Бачевск устидан назорат ўрнатди
“Шимол” жангчилари яна бир қишлоқни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Бачевск аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қишлоқни “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Маълум қилинишича, Украина армияси ўтган кун махсус ҳарбий операция ҳудудининг барча йўналишларида 1460 нафар ҳарбийсидан айрилди.