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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260711/rossiya-harbiylari-sumi-58977884.html
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Бачевск устидан назорат ўрнатди
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Бачевск устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
“Шимол” жангчилари яна бир қишлоқни озод қилди. 11.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-11T16:02+0500
2026-07-11T16:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Бачевск аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Қишлоқни “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.Маълум қилинишича, Украина армияси ўтган кун махсус ҳарбий операция ҳудудининг барча йўналишларида 1460 нафар ҳарбийсидан айрилди.
https://sputniknews.uz/20260710/rossiya-donbass-58952354.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина

Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Бачевск устидан назорат ўрнатди

16:02 11.07.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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“Шимол” жангчилари яна бир қишлоқни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Бачевск аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Қишлоқни “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Маълум қилинишича, Украина армияси ўтган кун махсус ҳарбий операция ҳудудининг барча йўналишларида 1460 нафар ҳарбийсидан айрилди.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
Кеча, 12:33
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