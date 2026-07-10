https://sputniknews.uz/20260710/rossiya-donbass-58952354.html
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари бутун Донбасс ҳудудини озод қилишга яқинлашмоқда, деб ёзади “Unherd”Мақолада таъкидланишича, Россия иқтисодиёти Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатларига қараганда яхши аҳволда.
2026-07-10T12:33+0500
2026-07-10T12:33+0500
2026-07-10T12:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
донбасс
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58300612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a60c2165f42ceb982bcb9acc33e9571.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия қўшинлари бутун Донбасс ҳудудини озод қилишга яқинлашмоқда, деб ёзади “Unherd”Мақолада таъкидланишича, Россия иқтисодиёти Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатларига қараганда яхши аҳволда.Нашрнинг таъкидлашича, Россия бутун Донбассни озод қилишга “доимий ва тўхтовсиз равишда” яқинлашмоқда.Мақола муаллифлари украиналиклар фрон орти ва чет элларда ҳам жиддий муаммоларга дуч келаётганига эътибор қаратишган. Хусусан, зўраки сафарбарлик муаммолари ва Европа Иттифоқининг ҳарбий ёшдаги украиналик эркакларни вақтинчалик ҳимоя схемасидан чиқариб ташлаш таклифи эслатиб ўтилган.Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ДХРнинг бутун ҳудуди озод бўлишига ишонтирган эди.
https://sputniknews.uz/20260704/rossiya-armiyasi-konstantinovkani-ozod-qildi-58815739.html
донбасс
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58300612_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0391360edc56466663a1caf5a44249b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс, россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс, россия
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
Таъкидланишича, украиналиклар нафақат жанг майдонида, балки фронт орти ва ҳатто хорижда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари бутун Донбасс ҳудудини озод қилишга яқинлашмоқда, деб ёзади
“Unherd”
Мақолада таъкидланишича, Россия иқтисодиёти Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатларига қараганда яхши аҳволда.
“Аммо бундан ҳам муҳими, Россия армияси жанг майдонида олдинга силжишда давом этмоқда”, - дейилади хабарда.
Нашрнинг таъкидлашича, Россия бутун Донбассни озод қилишга “доимий ва тўхтовсиз равишда” яқинлашмоқда.
Мақола муаллифлари украиналиклар фрон орти ва чет элларда ҳам жиддий муаммоларга дуч келаётганига эътибор қаратишган. Хусусан, зўраки сафарбарлик муаммолари ва Европа Иттифоқининг ҳарбий ёшдаги украиналик эркакларни вақтинчалик ҳимоя схемасидан чиқариб ташлаш таклифи эслатиб ўтилган.
Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ДХРнинг бутун ҳудуди озод бўлишига ишонтирган эди.