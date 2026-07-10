Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260710/rossiya-donbass-58952354.html
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари бутун Донбасс ҳудудини озод қилишга яқинлашмоқда, деб ёзади “Unherd”Мақолада таъкидланишича, Россия иқтисодиёти Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатларига қараганда яхши аҳволда.
2026-07-10T12:33+0500
2026-07-10T12:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
донбасс
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58300612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a60c2165f42ceb982bcb9acc33e9571.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия қўшинлари бутун Донбасс ҳудудини озод қилишга яқинлашмоқда, деб ёзади “Unherd”Мақолада таъкидланишича, Россия иқтисодиёти Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатларига қараганда яхши аҳволда.Нашрнинг таъкидлашича, Россия бутун Донбассни озод қилишга “доимий ва тўхтовсиз равишда” яқинлашмоқда.Мақола муаллифлари украиналиклар фрон орти ва чет элларда ҳам жиддий муаммоларга дуч келаётганига эътибор қаратишган. Хусусан, зўраки сафарбарлик муаммолари ва Европа Иттифоқининг ҳарбий ёшдаги украиналик эркакларни вақтинчалик ҳимоя схемасидан чиқариб ташлаш таклифи эслатиб ўтилган.Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ДХРнинг бутун ҳудуди озод бўлишига ишонтирган эди.
https://sputniknews.uz/20260704/rossiya-armiyasi-konstantinovkani-ozod-qildi-58815739.html
донбасс
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58300612_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0391360edc56466663a1caf5a44249b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс, россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс, россия

Unherd: Россия қўшинлари бутун Донбассни озод қилишга яқинлашмоқда

12:33 10.07.2026
© РИА НовостиРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, украиналиклар нафақат жанг майдонида, балки фронт орти ва ҳатто хорижда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Россия қўшинлари бутун Донбасс ҳудудини озод қилишга яқинлашмоқда, деб ёзади “Unherd”
Мақолада таъкидланишича, Россия иқтисодиёти Европа Иттифоқининг аксарият мамлакатларига қараганда яхши аҳволда.
“Аммо бундан ҳам муҳими, Россия армияси жанг майдонида олдинга силжишда давом этмоқда”, - дейилади хабарда.
Нашрнинг таъкидлашича, Россия бутун Донбассни озод қилишга “доимий ва тўхтовсиз равишда” яқинлашмоқда.
Мақола муаллифлари украиналиклар фрон орти ва чет элларда ҳам жиддий муаммоларга дуч келаётганига эътибор қаратишган. Хусусан, зўраки сафарбарлик муаммолари ва Европа Иттифоқининг ҳарбий ёшдаги украиналик эркакларни вақтинчалик ҳимоя схемасидан чиқариб ташлаш таклифи эслатиб ўтилган.
Аввалроқ Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков ДХРнинг бутун ҳудуди озод бўлишига ишонтирган эди.
Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Константиновкани тўлиқ озод қилди
4 Июл, 10:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0