Россия армияси Константиновкани озод қилди
10:00 04.07.2026 (янгиланди: 10:22 04.07.2026)
Oбуна бўлиш
Константиновка — Киев режими яратилган ҳимоя чизиғидаги муҳим истеҳкомлардан бири эди.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Константиновкани озод қилди. Бу ҳақида президент Владимир Путинга маълумот берилди.
Константиновканинг эгалланиши бутун ДХРни озод қилишнинг калитидир. Бу Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларини йўқ қилишдаги биринчи, аммо ҳал қилувчи қадам. Украина бўлинмалари катта йўқотишлар билан чекинмоқда, — деди Россия президенти.
Йил бошидан бери Россия Қуролли кучлари Донбасс ва Новороссияда 133 та аҳоли пункти ва 3000 квадрат километрдан ортиқ майдонни назоратга олдилар, деди Путин.
Константиновка — Донецкдан 55 километр масофада жойлашган. СССР даврида бу ерда 115 минг аҳоли яшаган, 2020 йилларда эса - 70 мингга яқин. Константиновка йирик темир йўл транзит марказига эга бўлгани учун Краматорск-Славянск агломерациясида Украина қуролли кучларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. 2014 йилдан сўнг шаҳар Киев режими томонидан ҳарбий истеҳком сифатида мустаҳкамланган эди.
Константиновка — Донецкдан 55 километр масофада жойлашган. СССР даврида бу ерда 115 минг аҳоли яшаган, 2020 йилларда эса - 70 мингга яқин. Константиновка йирик темир йўл транзит марказига эга бўлгани учун Краматорск-Славянск агломерациясида Украина қуролли кучларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. 2014 йилдан сўнг шаҳар Киев режими томонидан ҳарбий истеҳком сифатида мустаҳкамланган эди.
© SputnikРоссия кучлари Константиновкани озод қилди
Россия кучлари Константиновкани озод қилди
© Sputnik
Россия Қуролли кучлари 27 июндан 3 июлгача:
Украина ҳудудига бешта йирик гуруҳли зарбалар берди.
️“Шимол” кучлар гуруҳи Харков вилоятидаги Украинск қишлоғи устидан назоратни ўрнатди.
️“Ғарб” кучлар гуруҳи Красний Лиман шаҳрида позицияларини яхшиладилар ва миналардан тозалашни бошлади.
️“Жануб” кучлар гуруҳи ДХРнинг Малиновка ва Пискуновка қишлоқларини озод қилди, Костантиновкани душманинг гтарқоқ тузилмаларидан тозалади.
️“Шарқ” кучлар гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Новоскелеватое, Писанцы ва Богодаровка қишлоқларини, Запорожье вилоятидаги Новоселовка, Ровное, Лесное ва Копани қишлоқларини озод қилди.
️“Шарқ” кучлар гуруҳи сўнгги 24 соат ичида Днепропетровск вилоятидаги Александровка қишлоғи озод қилинди.
️Россия учувчисиз аппаратлари Украина ҳаво кучларининг иккита МиГ-29 самолётини йўқ қилди.
️Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари 72 та бошқариладиган авиа бомба ва 3871та учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
️Қора денгиз флоти Украинанинг 10 та экипажсиз қайиғини йўқ қилди.