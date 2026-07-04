Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260704/rossiya-armiyasi-konstantinovkani-ozod-qildi-58815739.html
Россия армияси Константиновкани озод қилди
Россия армияси Константиновкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Константиновка — Киев режими яратилган ҳимоя чизиғидаги муҳим истеҳкомлардан бири эди. 04.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-04T10:00+0500
2026-07-04T10:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/04/58816478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10e0d71c63ed5204f64ed9401ac60ce5.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Константиновкани озод қилди. Бу ҳақида президент Владимир Путинга маълумот берилди.Йил бошидан бери Россия Қуролли кучлари Донбасс ва Новороссияда 133 та аҳоли пункти ва 3000 квадрат километрдан ортиқ майдонни назоратга олдилар, деди Путин.Константиновка — Донецкдан 55 километр масофада жойлашган. СССР даврида бу ерда 115 минг аҳоли яшаган, 2020 йилларда эса - 70 мингга яқин. Константиновка йирик темир йўл транзит марказига эга бўлгани учун Краматорск-Славянск агломерациясида Украина қуролли кучларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. 2014 йилдан сўнг шаҳар Киев режими томонидан ҳарбий истеҳком сифатида мустаҳкамланган эди. Россия Қуролли кучлари 27 июндан 3 июлгача:
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
запорожье вилояти
херсон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике
Sputnik Ўзбекистон
Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике
2026-07-04T10:00+0500
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/04/58816478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_011681a320350b465baad1e7dc92afd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, видео
россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, видео

Россия армияси Константиновкани озод қилди

10:00 04.07.2026 (янгиланди: 10:22 04.07.2026)
Oбуна бўлиш
Константиновка — Киев режими яратилган ҳимоя чизиғидаги муҳим истеҳкомлардан бири эди.
ТОШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Константиновкани озод қилди. Бу ҳақида президент Владимир Путинга маълумот берилди.

Константиновканинг эгалланиши бутун ДХРни озод қилишнинг калитидир. Бу Украина Қуролли Кучлари бўлинмаларини йўқ қилишдаги биринчи, аммо ҳал қилувчи қадам. Украина бўлинмалари катта йўқотишлар билан чекинмоқда, — деди Россия президенти.

Йил бошидан бери Россия Қуролли кучлари Донбасс ва Новороссияда 133 та аҳоли пункти ва 3000 квадрат километрдан ортиқ майдонни назоратга олдилар, деди Путин.

Константиновка — Донецкдан 55 километр масофада жойлашган. СССР даврида бу ерда 115 минг аҳоли яшаган, 2020 йилларда эса - 70 мингга яқин. Константиновка йирик темир йўл транзит марказига эга бўлгани учун Краматорск-Славянск агломерациясида Украина қуролли кучларини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. 2014 йилдан сўнг шаҳар Киев режими томонидан ҳарбий истеҳком сифатида мустаҳкамланган эди.
© SputnikРоссия кучлари Константиновкани озод қилди
Россия кучлари Константиновкани озод қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2026
Россия кучлари Константиновкани озод қилди
© Sputnik

Россия Қуролли кучлари 27 июндан 3 июлгача:

Украина ҳудудига бешта йирик гуруҳли зарбалар берди.
️“Шимол” кучлар гуруҳи Харков вилоятидаги Украинск қишлоғи устидан назоратни ўрнатди.
️“Ғарб” кучлар гуруҳи Красний Лиман шаҳрида позицияларини яхшиладилар ва миналардан тозалашни бошлади.
️“Жануб” кучлар гуруҳи ДХРнинг Малиновка ва Пискуновка қишлоқларини озод қилди, Костантиновкани душманинг гтарқоқ тузилмаларидан тозалади.
️“Шарқ” кучлар гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Новоскелеватое, Писанцы ва Богодаровка қишлоқларини, Запорожье вилоятидаги Новоселовка, Ровное, Лесное ва Копани қишлоқларини озод қилди.
️“Шарқ” кучлар гуруҳи сўнгги 24 соат ичида Днепропетровск вилоятидаги Александровка қишлоғи озод қилинди.
️Россия учувчисиз аппаратлари Украина ҳаво кучларининг иккита МиГ-29 самолётини йўқ қилди.
️Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари 72 та бошқариладиган авиа бомба ва 3871та учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
️Қора денгиз флоти Украинанинг 10 та экипажсиз қайиғини йўқ қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0