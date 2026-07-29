Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260729/tergov-hibsxona-bino-59353964.html
Марказий тергов ҳибсхонасининг янги биноси фойдаланишга топширилди
Марказий тергов ҳибсхонасининг янги биноси фойдаланишга топширилди
Sputnik Ўзбекистон
Марказий тергов ҳибсхонасининг янги тартибот биносида адвокатлар учун 50 та, терговчилар учун 25 та ва онлайн суд жараёнлари учун 11 та хона ташкил этилди. Учрашувлар "E-advokat" орқали белгиланади.
2026-07-29T16:23+0500
2026-07-29T16:23+0500
болалар омбудсмани
омбудсман
жамият
иив
жазони ижро этиш бош бошқармаси
тергов
жазони ижро этиш муассаси
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59353765_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aad5592bff7458328875dd8dd8c8cbcb.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Тошкентда ИИВ Жазони ижро этиш департаменти тасарруфидаги Марказий тергов ҳибсхонасининг янги тартибот биноси фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили матбуот хизмати хабар берди.28 июлда ўтказилган очилиш маросимида давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар раҳбарлари, омбудсман Феруза Эшматова, болалар омбудсмани Сурайё Раҳмонова ҳамда Адвокатлар палатаси вакиллари иштирок этди.Янги бинода адвокатлар, терговчилар ва ҳибсхонада сақланаётган шахсларнинг яқинлари учун шароитлар кенгайтирилди. Жумладан:Бинода назорат-ўтказиш жараёнлари автоматлаштирилиб, фуқаролар, ходимлар ва адвокатлар учун алоҳида кириш-чиқиш йўлаклари ташкил этилди. Хоналар ва йўлаклар марказлаштирилган тизимга уланган видеокузатув камералари билан жиҳозланди.
https://sputniknews.uz/20260720/iiv-advokatlar-palata-memorandum-59152912.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1d/59353765_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eddc2a51f008fae23664095a41daa6e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
болалар омбудсмани, омбудсман, жамият, иив, жазони ижро этиш бош бошқармаси, тергов, жазони ижро этиш муассаси, тошкент
болалар омбудсмани, омбудсман, жамият, иив, жазони ижро этиш бош бошқармаси, тергов, жазони ижро этиш муассаси, тошкент

Марказий тергов ҳибсхонасининг янги биноси фойдаланишга топширилди

16:23 29.07.2026
© Пресс-служба Омбудсмена Олий МажлисаВведено в эксплуатацию новое здание Центрального следственного изолятора.
Введено в эксплуатацию новое здание Центрального следственного изолятора. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
© Пресс-служба Омбудсмена Олий Мажлиса
Oбуна бўлиш
Янги бинода адвокат, тергов ва онлайн суд хоналари кўпайтирилиб, учрашув вақтини электрон белгилаш имкони яратилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Тошкентда ИИВ Жазони ижро этиш департаменти тасарруфидаги Марказий тергов ҳибсхонасининг янги тартибот биноси фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили матбуот хизмати хабар берди.
28 июлда ўтказилган очилиш маросимида давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар раҳбарлари, омбудсман Феруза Эшматова, болалар омбудсмани Сурайё Раҳмонова ҳамда Адвокатлар палатаси вакиллари иштирок этди.
Янги бинода адвокатлар, терговчилар ва ҳибсхонада сақланаётган шахсларнинг яқинлари учун шароитлар кенгайтирилди. Жумладан:
адвокатларнинг ҳимояси остидаги шахслар билан учрашув хоналари 19 тадан 50 тага;
тергов хоналари 6 тадан 25 тага;
онлайн суд хоналари 4 тадан 11 тага;
қисқа муддатли учрашув хоналари 14 тадан 36 тага кўпайтирилди.
Шунингдек, "E-advokat" платформаси орқали адвокатлар учрашув вақтини онлайн белгилаши мумкин. Илгари кунига 70–80 та учрашув ташкил этилган бўлса, янги 50 та хона ишга тушгач, бу кўрсаткични 500–600 тага етказиш имконияти яратилади.
Бинода назорат-ўтказиш жараёнлари автоматлаштирилиб, фуқаролар, ходимлар ва адвокатлар учун алоҳида кириш-чиқиш йўлаклари ташкил этилди. Хоналар ва йўлаклар марказлаштирилган тизимга уланган видеокузатув камералари билан жиҳозланди.
Министерство внутренних дел и Палата адвокатов подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.07.2026
Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади
20 Июл, 15:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0