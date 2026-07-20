Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260720/iiv-advokatlar-palata-memorandum-59152912.html
Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади
Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади
Sputnik Ўзбекистон
ИИВ ва Адвокатлар палатаси коррупциявий хавфларни аниқлаш, қонунчиликни такомиллаштириш ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича доимий ҳамкорлик майдонини ташкил этади.
2026-07-20T15:06+0500
2026-07-20T15:06+0500
адвокатлик
иив
тергов
жамият
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/14/59152504_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f8a281b584ddd78a5f5180a09443f22.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги ва Адвокатлар палатаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжатни ички ишлар вазири ўринбосари Рустам Мирзаев ва Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков имзолади.Томонлар коррупцияга қарши кураш фақат содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш билан чекланмаслиги, балки уларни келтириб чиқараётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этишга ҳам қаратилиши лозимлигини таъкидлади.Шу мақсадда ИИВ ва Адвокатлар палатаси доимий профессионал ҳамкорлик майдонини ташкил этади.Шунингдек, томонлар қонунчиликни такомиллаштириш ташаббусларини муҳокама қилади, қўшма семинарлар, ўқувлар ва илмий-амалий конференциялар ташкил этади ҳамда касбий тажриба алмашади.Алоҳида эътибор қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ҳамда коррупциянинг олдини олиш бўйича ягона ёндашувларни шакллантиришга қаратилади.Ҳамкорлик ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини ошириш, фуқароларнинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ҳамда жамиятнинг ички ишлар органлари ва адвокатурага бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-migrant-himoya-memorandum-54035932.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/14/59152504_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d17cfb25ec2f3a9a8a5308bfaf17472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
адвокатлик, иив, тергов, жамият, ўзбекистон, ҳамкорлик
адвокатлик, иив, тергов, жамият, ўзбекистон, ҳамкорлик

Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади

15:06 20.07.2026
© Пресс-служба МВДМинистерство внутренних дел и Палата адвокатов подписали меморандум о сотрудничестве
Министерство внутренних дел и Палата адвокатов подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.07.2026
© Пресс-служба МВД
Oбуна бўлиш
ИИВ ва Адвокатлар палатаси қонунийликни таъминлаш, коррупциянинг олдини олиш ҳамда фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича меморандум имзолади.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги ва Адвокатлар палатаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжатни ички ишлар вазири ўринбосари Рустам Мирзаев ва Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков имзолади.
Томонлар коррупцияга қарши кураш фақат содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш билан чекланмаслиги, балки уларни келтириб чиқараётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этишга ҳам қаратилиши лозимлигини таъкидлади.
Шу мақсадда ИИВ ва Адвокатлар палатаси доимий профессионал ҳамкорлик майдонини ташкил этади.
Меморандум доирасида ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги долзарб муаммолар биргаликда таҳлил қилинади, коррупциявий хавфларнинг тизимли сабаблари аниқланади ва уларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилади.
Шунингдек, томонлар қонунчиликни такомиллаштириш ташаббусларини муҳокама қилади, қўшма семинарлар, ўқувлар ва илмий-амалий конференциялар ташкил этади ҳамда касбий тажриба алмашади.
Алоҳида эътибор қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ҳамда коррупциянинг олдини олиш бўйича ягона ёндашувларни шакллантиришга қаратилади.
Ҳамкорлик ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини ошириш, фуқароларнинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ҳамда жамиятнинг ички ишлар органлари ва адвокатурага бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
В Санкт-Петербурге подписан меморандум о защите прав трудовых мигрантов из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.12.2025
Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди
9 Декабр 2025, 11:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0