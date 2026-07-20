https://sputniknews.uz/20260720/iiv-advokatlar-palata-memorandum-59152912.html
Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади
Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади
Sputnik Ўзбекистон
ИИВ ва Адвокатлар палатаси коррупциявий хавфларни аниқлаш, қонунчиликни такомиллаштириш ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича доимий ҳамкорлик майдонини ташкил этади.
2026-07-20T15:06+0500
2026-07-20T15:06+0500
2026-07-20T15:06+0500
адвокатлик
иив
тергов
жамият
ўзбекистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/14/59152504_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f8a281b584ddd78a5f5180a09443f22.jpg
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги ва Адвокатлар палатаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжатни ички ишлар вазири ўринбосари Рустам Мирзаев ва Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков имзолади.Томонлар коррупцияга қарши кураш фақат содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш билан чекланмаслиги, балки уларни келтириб чиқараётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этишга ҳам қаратилиши лозимлигини таъкидлади.Шу мақсадда ИИВ ва Адвокатлар палатаси доимий профессионал ҳамкорлик майдонини ташкил этади.Шунингдек, томонлар қонунчиликни такомиллаштириш ташаббусларини муҳокама қилади, қўшма семинарлар, ўқувлар ва илмий-амалий конференциялар ташкил этади ҳамда касбий тажриба алмашади.Алоҳида эътибор қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ҳамда коррупциянинг олдини олиш бўйича ягона ёндашувларни шакллантиришга қаратилади.Ҳамкорлик ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини ошириш, фуқароларнинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ҳамда жамиятнинг ички ишлар органлари ва адвокатурага бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-migrant-himoya-memorandum-54035932.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/14/59152504_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d17cfb25ec2f3a9a8a5308bfaf17472.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
адвокатлик, иив, тергов, жамият, ўзбекистон, ҳамкорлик
адвокатлик, иив, тергов, жамият, ўзбекистон, ҳамкорлик
Фуқаролар ҳуқуқлари ва қонунийлик: ИИВ ва Адвокатлар палатаси меморандум имзолади
ИИВ ва Адвокатлар палатаси қонунийликни таъминлаш, коррупциянинг олдини олиш ҳамда фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича меморандум имзолади.
ТОШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги ва Адвокатлар палатаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум имзоланди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳужжатни ички ишлар вазири ўринбосари Рустам Мирзаев ва Адвокатлар палатаси раиси Шуҳрат Садиков имзолади.
Томонлар коррупцияга қарши кураш фақат содир этилган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш билан чекланмаслиги, балки уларни келтириб чиқараётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этишга ҳам қаратилиши лозимлигини таъкидлади.
Шу мақсадда ИИВ ва Адвокатлар палатаси доимий профессионал ҳамкорлик майдонини ташкил этади.
Меморандум доирасида ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги долзарб муаммолар биргаликда таҳлил қилинади, коррупциявий хавфларнинг тизимли сабаблари аниқланади ва уларни бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилади.
Шунингдек, томонлар қонунчиликни такомиллаштириш ташаббусларини муҳокама қилади, қўшма семинарлар, ўқувлар ва илмий-амалий конференциялар ташкил этади ҳамда касбий тажриба алмашади.
Алоҳида эътибор қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этиш, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ҳамда коррупциянинг олдини олиш бўйича ягона ёндашувларни шакллантиришга қаратилади.
Ҳамкорлик ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини ошириш, фуқароларнинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ҳамда жамиятнинг ички ишлар органлари ва адвокатурага бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.