Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-migrant-himoya-memorandum-54035932.html
Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди
Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Россияда мигрантларга бепул юридик ёрдам кўрсатиш, ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва семинарлар ташкил этишни назарда тутган меморандум имзоланди. Бу каби келишув илк бор амалга оширилди
2025-12-09T11:58+0500
2025-12-09T11:58+0500
россия
мигрантлар
қирғизистон
санкт-петербург
миграция
миграция агентлиги
юридик хизмат
суд
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54035520_82:0:966:497_1920x0_80_0_0_62b02647b8d218c9811e6fc83b4e96a8.png
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Россияда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган фуқароларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутувчи меморандум имзоланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Меморандум Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Ўзбекистон Миграция агентлиги ваколатхонаси, Санкт-Петербург Адвокатлар палатаси, “Санкт-Петербург” халқаро адвокатлар ҳайъати ҳамда Қирғизистон Бош консулхонаси ўртасида имзоланди.Таъкидланишича, бундай кўламдаги уч томонлама меморандумлар Россияда илк бор имзоланмоқда.
https://sputniknews.uz/20251114/rossiya-ozbekiston-migrantlar-53472948.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54035520_193:0:856:497_1920x0_80_0_0_8dfbe55a66e6875081e725e70ac050a6.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, россия, мигрантлар, юридик ёрдам, меморандум, бош консулхона, ҳуқуқни ҳимоя қилиш, санкт-петербург, бепул маслаҳат, адвокатлар палатаси, миграция агентлиги.
ўзбекистон, россия, мигрантлар, юридик ёрдам, меморандум, бош консулхона, ҳуқуқни ҳимоя қилиш, санкт-петербург, бепул маслаҳат, адвокатлар палатаси, миграция агентлиги.

Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди

11:58 09.12.2025
© Информационное агентство ДунёВ Санкт-Петербурге подписан меморандум о защите прав трудовых мигрантов из Узбекистана
В Санкт-Петербурге подписан меморандум о защите прав трудовых мигрантов из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.12.2025
© Информационное агентство Дунё
Oбуна бўлиш
Ҳужжатга кўра, Россия қонунчилиги бўйича бирламчи бепул юридик маслаҳатлар, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, судлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида фуқароларни ҳимоя қилиш тизими йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Россияда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган фуқароларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутувчи меморандум имзоланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.
Меморандум Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Ўзбекистон Миграция агентлиги ваколатхонаси, Санкт-Петербург Адвокатлар палатаси, “Санкт-Петербург” халқаро адвокатлар ҳайъати ҳамда Қирғизистон Бош консулхонаси ўртасида имзоланди.
Ҳужжатда меҳнат мигрантлари ҳуқуқларига оид масалалар бўйича бепул маъруза ва семинарлар ўтказиш, шунингдек маълумотнома ҳамда услубий материаллар билан ўзаро алмашиш назарда тутилган.
Таъкидланишича, бундай кўламдаги уч томонлама меморандумлар Россияда илк бор имзоланмоқда.
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
Россия ва Ўзбекистон мигрантлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш устида ишламоқда
14 Ноябр, 13:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0