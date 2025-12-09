https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-migrant-himoya-memorandum-54035932.html
Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди
Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Россияда мигрантларга бепул юридик ёрдам кўрсатиш, ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва семинарлар ташкил этишни назарда тутган меморандум имзоланди. Бу каби келишув илк бор амалга оширилди
2025-12-09T11:58+0500
2025-12-09T11:58+0500
2025-12-09T11:58+0500
россия
мигрантлар
қирғизистон
санкт-петербург
миграция
миграция агентлиги
юридик хизмат
суд
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54035520_82:0:966:497_1920x0_80_0_0_62b02647b8d218c9811e6fc83b4e96a8.png
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Россияда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган фуқароларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутувчи меморандум имзоланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Меморандум Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Ўзбекистон Миграция агентлиги ваколатхонаси, Санкт-Петербург Адвокатлар палатаси, “Санкт-Петербург” халқаро адвокатлар ҳайъати ҳамда Қирғизистон Бош консулхонаси ўртасида имзоланди.Таъкидланишича, бундай кўламдаги уч томонлама меморандумлар Россияда илк бор имзоланмоқда.
https://sputniknews.uz/20251114/rossiya-ozbekiston-migrantlar-53472948.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54035520_193:0:856:497_1920x0_80_0_0_8dfbe55a66e6875081e725e70ac050a6.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, россия, мигрантлар, юридик ёрдам, меморандум, бош консулхона, ҳуқуқни ҳимоя қилиш, санкт-петербург, бепул маслаҳат, адвокатлар палатаси, миграция агентлиги.
ўзбекистон, россия, мигрантлар, юридик ёрдам, меморандум, бош консулхона, ҳуқуқни ҳимоя қилиш, санкт-петербург, бепул маслаҳат, адвокатлар палатаси, миграция агентлиги.
Ўзбекистонлик мигрантларга бепул ҳуқуқий ҳимоя: Петербургда меморандум имзоланди
Ҳужжатга кўра, Россия қонунчилиги бўйича бирламчи бепул юридик маслаҳатлар, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, судлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларида фуқароларни ҳимоя қилиш тизими йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
Россияда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган фуқароларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутувчи меморандум имзоланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Меморандум Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Ўзбекистон Миграция агентлиги ваколатхонаси, Санкт-Петербург Адвокатлар палатаси, “Санкт-Петербург” халқаро адвокатлар ҳайъати ҳамда Қирғизистон Бош консулхонаси ўртасида имзоланди.
Ҳужжатда меҳнат мигрантлари ҳуқуқларига оид масалалар бўйича бепул маъруза ва семинарлар ўтказиш, шунингдек маълумотнома ҳамда услубий материаллар билан ўзаро алмашиш назарда тутилган.
Таъкидланишича, бундай кўламдаги уч томонлама меморандумлар Россияда илк бор имзоланмоқда.