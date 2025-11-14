https://sputniknews.uz/20251114/rossiya-ozbekiston-migrantlar-53472948.html
Россия ва Ўзбекистон мигрантлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш устида ишламоқда
Россия ва Ўзбекистон мигрантлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш устида ишламоқда
Sputnik Ўзбекистон
Қабул қилинган чоралар миграция тартибини бузувчилар, жиноятчилар ва террористларга қарши курашга ҳам қаратилган. 14.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-14T13:11+0500
2025-11-14T13:11+0500
2025-11-14T13:11+0500
миграция
мигрантлар
россия
ўзбекистон
алексей ерхов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47650369_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_5def74841ce8c076b5b9fc17f1789410.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Россия ва Ўзбекистон миграция жараёнларини янада шаффоф қилиш ва меҳнат мигрантлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш устида биргаликда ишламоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди, дея хабар қилди Sputnik мухбири.Ерховнинг сўзларига кўра, қабул қилинган чоралар миграция тартибини бузувчилар, жиноятчилар ва террорчиларга қарши курашга ҳам қаратилган.Аввалроқ Ўзбекистон ва Россия миграция тартиб-таомилларини соддалаштириш, тиббий кўрикдан ўтиш ва рус тили имтиҳонини Тошкент ҳамда Жиззахдаги Россия олий ўқув юртлари филиалларига кўчириш масалаларини муҳокама қилаётгани хабар қилинган эди.2024 йилда хорижда вақтинча ишлаётган ўзбекистонликлар сони 1,5 баробарга камайиб, 1,3 миллион кишини ташкил этди. Россиядаги меҳнат мигрантлари сони эса 1,7 баробарга қисқариб, тахминан 700 минг нафарни ташкил этди.2025 йил январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонга пул ўтказмалари 24 фоизга ошиб, 13,9 миллиард долларга етди. Ўтказмаларнинг 75 фоизидан ортиғи Россия ҳиссасига тўғри келади.
https://sputniknews.uz/20251113/migratsiya-imtihon-uzbekistan-otm-53435247.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47650369_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_3e1538e2622bcb09e6ac9760d85aa4cd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, россия, ўзбекистон, алексей ерхов
миграция, мигрантлар, россия, ўзбекистон, алексей ерхов
Россия ва Ўзбекистон мигрантлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш устида ишламоқда
Қабул қилинган чоралар миграция тартибини бузувчилар, жиноятчилар ва террористларга қарши курашга ҳам қаратилган.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik.
Россия ва Ўзбекистон миграция жараёнларини янада шаффоф қилиш ва меҳнат мигрантлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш устида биргаликда ишламоқда. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов икки давлат иттифоқчилигининг 20 йиллигига бағишланган давра суҳбатида маълум қилди, дея хабар қилди Sputnik
мухбири.
“Миграция соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратяпмиз. Меҳнат мигрантларини зарурий шарт-шароитлар билан таъминлаб, бу ўзаро фойдали жараённи тўлиқ шаффофга ҳолатга ўтказиш учун биргаликда ишламоқдамиз”, - деди элчи.
Ерховнинг сўзларига кўра, қабул қилинган чоралар миграция тартибини бузувчилар, жиноятчилар ва террорчиларга қарши курашга ҳам қаратилган.
"Бу умумий муаммолар ва уларни биргаликда ҳал қилиш бизнинг вазифамиз”, — дея қўшимча қилди Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси.
Аввалроқ Ўзбекистон ва Россия миграция тартиб-таомилларини соддалаштириш, тиббий кўрикдан ўтиш ва рус тили имтиҳонини Тошкент ҳамда Жиззахдаги Россия олий ўқув юртлари филиалларига кўчириш масалаларини муҳокама қилаётгани хабар қилинган эди.
2024 йилда хорижда вақтинча ишлаётган ўзбекистонликлар сони 1,5 баробарга камайиб, 1,3 миллион кишини ташкил этди. Россиядаги меҳнат мигрантлари сони эса 1,7 баробарга қисқариб, тахминан 700 минг нафарни ташкил этди.
2025 йил январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонга пул ўтказмалари 24 фоизга ошиб, 13,9 миллиард долларга етди. Ўтказмаларнинг 75 фоизидан ортиғи Россия ҳиссасига тўғри келади.