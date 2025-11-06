https://sputniknews.uz/20251106/uzbekistan-pul-otkazmalar-oshish-53268187.html
Марказий банк: 2026 йилда Ўзбекистонга пул ўтказмалари 10 фоизгача ошиши кутилмоқда
Марказий банк: 2026 йилда Ўзбекистонга пул ўтказмалари 10 фоизгача ошиши кутилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йилда Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари 6–10 фоизга ошиши кутилмоқда. Бу ишчи кучига бўлган юқори талаб ва миграция географиясининг кенгайиши билан изоҳланади.
2025-11-06T12:32+0500
2025-11-06T12:32+0500
2025-11-06T13:02+0500
ўзбекистон
россия
марказий банк
мигрантлар
иқтисод
пул жўнатмалари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0d/44358898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5691b47e745268bca3bc59649c01839.jpg
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари 2026 йилда 2025 йилга нисбатан 6–10 фоизга ўсиши кутилмоқда. Бу ҳолат меҳнат мигрантлари фаолият юритаётган мамлакатларда ишчи кучига бўлган юқори талаб билан изоҳланади. Бу ҳақда Марказий банк маълумотларига таяниб РИА Новости хабар берди.Май ойида регулятор 2025 йилда чет элдан келадиган пул ўтказмалари ҳажми 2024 йилга нисбатан 15-18 фоизга ошиб, 17,5 миллиард долларга етиши мумкинлигини тахмин қилган эди.Пул ўтказмалари ҳажмининг ўсишига меҳнат мигрантлари кўп ишлайдиган мамлакатлар валюта курсларининг барқарорлиги, ишчи кучига юқори талаб ва ривожланган давлатларга миграциянинг кенгайиши каби омиллар таъсир кўрсатмоқда.Пул ўтказмалари кўплаб оилалар учун муҳим даромад манбаи бўлиб қолмоқда. 2024 йилда хорижда вақтинча ишлаётган фуқаролар сони 1,5 баробарга камайиб, 1,3 миллион кишини ташкил этди. Россиядаги меҳнат мигрантлари сони эса 1,7 баробарга қисқариб, тахминан 700 минг нафарни ташкил этди.Шунга қарамай, 2024 йилда Ўзбекистонга пул ўтказмалари умумий ҳисобда 30 фоизга, Россиядан келган ўтказмалар эса 29 фоизга ошди.
https://sputniknews.uz/20250912/ozbekiston-pul-otkazmalari-51933261.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0d/44358898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec4362316c2199c7da8e3e951a840d59.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, пул ўтказмалари, меҳнат муҳожирлари, марказий банк прогнози, россиядан ўтказмалар, валютa тушумлари, 2026 прогноз, миграция, ишчи кучи талаби, валюта курслари
ўзбекистон, пул ўтказмалари, меҳнат муҳожирлари, марказий банк прогнози, россиядан ўтказмалар, валютa тушумлари, 2026 прогноз, миграция, ишчи кучи талаби, валюта курслари
Марказий банк: 2026 йилда Ўзбекистонга пул ўтказмалари 10 фоизгача ошиши кутилмоқда
12:32 06.11.2025 (янгиланди: 13:02 06.11.2025)
Марказий банк прогнозига кўра, 2026 йилда хориждан пул ўтказмалари ҳажми ўсишда давом этади. Ҳозирги маълумотларга кўра, ўтказмаларнинг 75 фоизидан ортиғи Россия ҳиссасига тўғри келади.
ТОШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари 2026 йилда 2025 йилга нисбатан 6–10 фоизга ўсиши кутилмоқда. Бу ҳолат меҳнат мигрантлари фаолият юритаётган мамлакатларда ишчи кучига бўлган юқори талаб билан изоҳланади. Бу ҳақда Марказий банк маълумотларига таяниб РИА Новости хабар берди
.
Май ойида регулятор 2025 йилда чет элдан келадиган пул ўтказмалари ҳажми 2024 йилга нисбатан 15-18 фоизга ошиб, 17,5 миллиард долларга етиши мумкинлигини тахмин қилган эди.
“2026 йилда пул ўтказмалари жорий ва ўтган йиллардаги юқори база фонида 6-10 фоизга, ўрта муддатли истиқболда эса 8-12 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда”, — дейилади Марказий банк баёнотида.
Пул ўтказмалари ҳажмининг ўсишига меҳнат мигрантлари кўп ишлайдиган мамлакатлар валюта курсларининг барқарорлиги, ишчи кучига юқори талаб ва ривожланган давлатларга миграциянинг кенгайиши каби омиллар таъсир кўрсатмоқда.
2025 йил январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонга пул ўтказмалари 24 фоизга ошиб, 13,9 миллиард долларга етди. Ўтказмаларнинг 75 фоизидан ортиғи Россия ҳиссасига тўғри келади.
Пул ўтказмалари кўплаб оилалар учун муҳим даромад манбаи бўлиб қолмоқда. 2024 йилда хорижда вақтинча ишлаётган фуқаролар сони 1,5 баробарга камайиб, 1,3 миллион кишини ташкил этди. Россиядаги меҳнат мигрантлари сони эса 1,7 баробарга қисқариб, тахминан 700 минг нафарни ташкил этди.
Шунга қарамай, 2024 йилда Ўзбекистонга пул ўтказмалари умумий ҳисобда 30 фоизга, Россиядан келган ўтказмалар эса 29 фоизга ошди.