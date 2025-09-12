https://sputniknews.uz/20250912/ozbekiston-pul-otkazmalari-51933261.html
Хориждан Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми қанчага ошди
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-августь ойларида Ўзбекистонга хориждан 12 млрд доллардан ортиқ пул ўтказмалари амалга оширилди. Трансчегаравий пул ўтказмалари ҳажми 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 23 фоизга ўсган. Биринчи ярим йилликда жўнатмаларнинг асосий улуши Россия ҳиссасига тўғри келган - 78%.
Марказий банк маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-августида Ўзбекистонга хориждан 12 млрд доллардан ортиқ пул ўтказмалари амалга оширилди.
Йил бошидан буён амалга оширилган трансчегаравий пул ўтказмалари ҳажми 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 23 фоизга ўсган.
Июлда ўтказмалар ҳажми рекорд даражадаги 2 млрд долларга яқинлашди (2024 йил июлига нисбатан ўсиш 10,5%), августда эса 1,85 млрд долларни (+19,9%) ташкил этди. Биринчи ярим йилликда жўнатмаларнинг асосий улуши Россия ҳиссасига тўғри келган - 78%.
Пул ўтказмалари ҳажми йилдан йилга қандай ўсаётгани Sputnik
инфографикасида.