Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260727/putin-deputatlar-uchrashuv-59312812.html
Россияни ҳеч ким синдира олмайди — Путиннинг депутатлар билан учрашувидаги баёнотлари
Россияни ҳеч ким синдира олмайди — Путиннинг депутатлар билан учрашувидаги баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Давлат думасининг саккизинчи чақириқ депутатлари билан учрашди. У маҳсус ҳарбий операция, Ғарб босими, Россияга қўшилган ҳудудлар ва мамлакатнинг мақсадлари ҳақида гапирди.
2026-07-27T17:58+0500
2026-07-27T17:58+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
дунё янгиликлари
россия давлат думаси
депутатлар
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59312609_0:6:940:535_1920x0_80_0_0_61c12adb14a67c11bd566a18be152fb5.jpg
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Давлат думасининг саккизинчи чақириқ депутатлари билан учрашди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати хабар берди.Владимир Путиннинг асосий баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260629/putin-ukraine-taklif-58658504.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59312609_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_e4bb4abfe01e9fcdd8f8995912377848.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин, дунё янгиликлари, россия давлат думаси, депутатлар, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия, дунёда
владимир путин, дунё янгиликлари, россия давлат думаси, депутатлар, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия, дунёда

Россияни ҳеч ким синдира олмайди — Путиннинг депутатлар билан учрашувидаги баёнотлари

17:58 27.07.2026
© Администрация Президента РоссииВстреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва
Встреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
© Администрация Президента России
Oбуна бўлиш
Владимир Путин Давлат думаси депутатлари билан учрашувда маҳсус операция, Ғарб босими ва янги ҳудудларнинг Россия таркибига интеграцияси ҳақида гапирди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Давлат думасининг саккизинчи чақириқ депутатлари билан учрашди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати хабар берди.
Владимир Путиннинг асосий баёнотлари:
сўнгги беш йил Россия учун мураккаб ва ўта масъулиятли давр бўлди. Бу, ҳеч муболағасиз, Ватанимиз тарихидаги ҳал қилувчи босқичлардан биридир;
Россия давлат хавфсизлиги ва мустақиллигини, ҳақиқат ва адолатни ҳимоя қилишда давом этмоқда;
махсус ҳарбий операция қатнашчилари Россия ва ўз Ота уйи учун жанг қилмоқда, уларни бутун мамлакат ва жамият қўллаб-қувватламоқда;
Россия ўз олдига қўйган мақсадларга эришади;
Россиянинг кўп миллатли халқи тарихий синовлар ва ташқи босимга ички бирдамлик билан жавоб қайтарди;
парламент Донецк ва Луганск халқ республикалари, Запорожье ва Херсон вилоятларининг Россия таркибига кириши тўғрисидаги қонунларни қабул қилди. Ушбу ҳудудларни Россиянинг тўлақонли субъектлари сифатида мамлакатга интеграция қилиш таъминланди;
бошқа халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқини рад этувчилар ўзларига қулай пайтда БМТ Низомини эслашади, аммо ушбу ҳуқуқ мустаҳкамланган биринчи моддани унутишни афзал кўришади;
Россия ноқонуний чекловлар, босим ва мамлакатни тийиб туришга қаратилган уринишларга анчадан бери дуч келмоқда. 2022 йилдан бошлаб Ғарб Россияга қарши русофобик сиёсатни тўлиқ ишга туширди;
Россияни жанг майдонида енга олмаган кучлар энди мамлакат аҳолисига қарши террористик усуллардан фойдаланишга умид боғламоқда;
Россия халқини ҳеч ким ва ҳеч қачон синдира олмайди. Бу илгари ҳам бўлмаган ва келажакда ҳам бўлмайди.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Киев режимини қутқариш режамиз йўқ: Путин Украина таклифи ҳақида
29 Июн, 11:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0