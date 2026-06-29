https://sputniknews.uz/20260629/putin-ukraine-taklif-58658504.html
Киев режимини қутқариш режамиз йўқ: Путин Украина таклифи ҳақида
Киев режимини қутқариш режамиз йўқ: Путин Украина таклифи ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаравий алоқалар, янги таклифлар, ҳудуд ичкарисига зарбаларни тўхтатиш ғояси, Анкоридж учрашуви ва Минск майдони ҳақида гапирди.
2026-06-29T11:18+0500
2026-06-29T11:18+0500
2026-06-29T11:18+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
дунё янгиликлари
дунёда
музокаралар
украина
россия
киев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/17/48092970_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_f816d214ec454bb124e0832e986367be.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаравий алоқалар мавжудлигини ва улар бир нечта йўналиш бўйича йўлга қўйилганини маълум қилди. Бу ҳақда у “Вести” телеканали журналисти Павел Зарубинга берган интервьюсида айтди.Путиннинг сўзларига кўра, Москва Украина томонидан келаётган ҳар бир таклифга эътибор билан қарайди.Унинг айтишича, янги таклифлар орасида икки томоннинг ҳудуд ичкарисига зарбаларни тўхтатиши ҳақидаги ташаббус ҳам бор. Путин бундай таклиф нима учун илгари сурилаётгани тушунарли эканини айтиб, Россиянинг Украина ҳудуди ичкарисига жавоб зарбалари “анча кучли ва сезиларли” эканини таъкидлади.Россия президенти яна бир таклиф сифатида жанговар ҳаракатларни фақат тўрт ҳудуд — ДХР, ЛХР, Херсон ва Запорожье вилоятлари билан чеклаш ғоясини тилга олди.Путиннинг фикрича, агар Россия бундай таклифга рози бўлса, Украина Қуролли Кучлари Николаев, Днепропетровск, Харьков ва Суми вилоятларидан, шунингдек, давлат чегарасининг айрим участкаларидан қўшинларни олиб, уларни юқоридаги тўрт ҳудудга қайта жойлаштириш имконига эга бўлади.Россия президенти Украина томонининг Россия инфратузилмасига зарбалари ҳақида ҳам гапирди. Унинг сўзларига кўра, зарар бор, аммо шикастланган объектлар тез тикланмоқда ва вазият “критик тус олмаяпти”. Путин бу зарбалар фронтдаги вазиятга таъсир қилмаётганини таъкидлади.Шунингдек, у Россиянинг Суми шаҳри ва умуман Суми вилоятига нисбатан “сиёсий режалари” йўқлигини билдирди. Путиннинг айтишича, бу йўналишдаги қарорлар Россия Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб таклифларига қараб қабул қилинади.Россия президенти Ғарб давлатларининг позициясига ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, Россияга “стратегик мағлубият” етказиш ғояси Ғарб кун тартибидан расман олиб ташланмаган.Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан Анкорижда бўлиб ўтган учрашувга ҳам изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, у ерда ҳеч қандай келишув имзоланмаган, аммо Украина можаросини якунлаш имкониятлари муҳокама қилинган.Россия президенти америкалик музокарачилар томонидан илгари сурилган ўзаро ён бериш вариантлари кўриб чиқилганини айтди. Унинг таъкидлашича, Россия бу таклифларни ўйлаб кўрган ва Анкорижда уларни муҳокама қилишга тайёрлигини билдирган.Путин АҚШ маъмурияти вакиллари билан мулоқот давом этиши мумкинлигини ҳам қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Москва АҚШ томони билан аввал ҳам бир неча бор учрашган ва музокараларни давом эттиришга тайёр.Шунингдек, Путин Минск майдони ҳақида ҳам гапирди. Россия президенти аввалроқ Ғарб Минск келишувларидан воз кечганидан сўнг Россия Донбасс аҳолисини ҳимоя қилиш ва махсус ҳарбий операция бошлашга мажбур бўлганини таъкидлаган эди.
https://sputniknews.uz/20260615/putin-tramp-58336750.html
украина
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/17/48092970_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_4aaa8666e97fb6a4c4036a18c3385f2a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, украина, россия, киев
владимир путин, дунё янгиликлари, дунёда, музокаралар, украина, россия, киев
Киев режимини қутқариш режамиз йўқ: Путин Украина таклифи ҳақида
Путиннинг сўзларига кўра, Россия Украина бўйича ҳар бир таклифни кўриб чиқмоқда, аммо Киев режимини “қутқариш” Москва режаларига кирмайди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украина бўйича музокаравий алоқалар мавжудлигини ва улар бир нечта йўналиш бўйича йўлга қўйилганини маълум қилди. Бу ҳақда у “Вести” телеканали журналисти Павел Зарубинга берган интервьюсида айтди.
Путиннинг сўзларига кўра, Москва Украина томонидан келаётган ҳар бир таклифга эътибор билан қарайди.
“Биз у томондан келаётган ҳар бир таклифга эътибор билан қараймиз, буни ҳеч қандай киноясиз айтяпман”, — деди Россия президенти.
Унинг айтишича, янги таклифлар орасида икки томоннинг ҳудуд ичкарисига зарбаларни тўхтатиши ҳақидаги ташаббус ҳам бор. Путин бундай таклиф нима учун илгари сурилаётгани тушунарли эканини айтиб, Россиянинг Украина ҳудуди ичкарисига жавоб зарбалари “анча кучли ва сезиларли” эканини таъкидлади.
Россия президенти яна бир таклиф сифатида жанговар ҳаракатларни фақат тўрт ҳудуд — ДХР, ЛХР, Херсон ва Запорожье вилоятлари билан чеклаш ғоясини тилга олди.
Путиннинг фикрича, агар Россия бундай таклифга рози бўлса, Украина Қуролли Кучлари Николаев, Днепропетровск, Харьков ва Суми вилоятларидан, шунингдек, давлат чегарасининг айрим участкаларидан қўшинларни олиб, уларни юқоридаги тўрт ҳудудга қайта жойлаштириш имконига эга бўлади.
“Украина Қуролли кучларида шахсий таркиб танқислиги ҳалокатли даражада эканини ҳисобга олганда, улар буни ўзлари учун қутулиш йўли деб ўйлаётган бўлиши мумкин. Аммо Киев режимини қутқариш бизнинг режаларимизга кирмайди”, — деди Путин.
Россия президенти Украина томонининг Россия инфратузилмасига зарбалари ҳақида ҳам гапирди. Унинг сўзларига кўра, зарар бор, аммо шикастланган объектлар тез тикланмоқда ва вазият “критик тус олмаяпти”. Путин бу зарбалар фронтдаги вазиятга таъсир қилмаётганини таъкидлади.
Шунингдек, у Россиянинг Суми шаҳри ва умуман Суми вилоятига нисбатан “сиёсий режалари” йўқлигини билдирди. Путиннинг айтишича, бу йўналишдаги қарорлар Россия Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб таклифларига қараб қабул қилинади.
Россия президенти Ғарб давлатларининг позициясига ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, Россияга “стратегик мағлубият” етказиш ғояси Ғарб кун тартибидан расман олиб ташланмаган.
Путин агар Украина ҳақиқатан ҳам “ғалаба қилаётган” бўлса, Ғарб етакчилари шунчаки кутиши мумкинлигини, Россия қўшинлари эса махсус ҳарбий операция мақсадларига эришиш учун ўз вазифасини бажаришда давом этишини айтди.
Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан Анкорижда бўлиб ўтган учрашувга ҳам изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, у ерда ҳеч қандай келишув имзоланмаган, аммо Украина можаросини якунлаш имкониятлари муҳокама қилинган.
Россия президенти америкалик музокарачилар томонидан илгари сурилган ўзаро ён бериш вариантлари кўриб чиқилганини айтди. Унинг таъкидлашича, Россия бу таклифларни ўйлаб кўрган ва Анкорижда уларни муҳокама қилишга тайёрлигини билдирган.
Путин АҚШ маъмурияти вакиллари билан мулоқот давом этиши мумкинлигини ҳам қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Москва АҚШ томони билан аввал ҳам бир неча бор учрашган ва музокараларни давом эттиришга тайёр.
Шунингдек, Путин Минск майдони ҳақида ҳам гапирди.
“Афсуски, биз энди буни аниқ биламиз: на Украина томони, на музокараларнинг ғарблик иштирокчилари бу келишувларни бажармоқчи эди. Аммо бу бошқа масала”, — деди Путин.
Россия президенти аввалроқ Ғарб Минск келишувларидан воз кечганидан сўнг Россия Донбасс аҳолисини ҳимоя қилиш ва махсус ҳарбий операция бошлашга мажбур бўлганини таъкидлаган эди.