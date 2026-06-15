Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260615/putin-tramp-58336750.html
Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди
Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан телефон орқали суҳбатлашди. Путин Трампни таваллуд айёми билан қутлади ҳамда у билан Украина ва Яқин Шарқ можаросини муҳокама қилди, дея 55 дақиқалик суҳбат тафсилотларини очиқлади Россия етакчиси ёрдамчиси Юрий Ушаков.
2026-06-15T10:01+0500
2026-06-15T10:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
ақш
владимир путин
дональд трамп
телефон суҳбати
ақш – эрон можароси
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22520616_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_8cbb840731c4f58e5b499e74ba3c2a06.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан телефон орқали суҳбатлашди. Путин Трампни таваллуд айёми билан қутлади ҳамда у билан Украина ва Яқин Шарқ можаросини муҳокама қилди, дея 55 дақиқалик суҳбат тафсилотларини очиқлади Россия етакчиси ёрдамчиси Юрий Ушаков.Икки етакчи суҳбатидан асосий маълумотларУкраина можаросиЯқин Шарқ можароси
https://sputniknews.uz/20260614/mirziyoev-tram-58326776.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22520616_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_b1310dd8babd5d0db309a2fea4a7086f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, ақш, владимир путин, дональд трамп, телефон суҳбати, ақш – эрон можароси, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, ақш, владимир путин, дональд трамп, телефон суҳбати, ақш – эрон можароси, украина

Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди

10:01 15.06.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Суҳбат давомида томонлар Украина ва Яқин Шарқ можаросига алоҳида тўхталишди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан телефон орқали суҳбатлашди. Путин Трампни таваллуд айёми билан қутлади ҳамда у билан Украина ва Яқин Шарқ можаросини муҳокама қилди, дея 55 дақиқалик суҳбат тафсилотларини очиқлади Россия етакчиси ёрдамчиси Юрий Ушаков.
Икки етакчи суҳбатидан асосий маълумотлар
Украина можароси
Путин ва Трамп Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер яқин орада яна Россияга келишини келишиб олишди.
Путин тасдиқлади, агар Владимир Зеленский учрашишни истаса, Москвага келсин.
Трамп Путин билан суҳбатда Украина ва Европа Иттифоқига, жумладан, бўлажак G7 саммитида таъсир ўтказишни тайёрлигини билдирди.
Трамп Украинадаги ҳарбий ҳаракатларни якунлаш кераклигига яна эътибор қаратди.
Трамп Украинанинг Россиядаги фуқаролик объектларига зарбалари тинчликка эришишга халақит қилаётганини айтди.
Путин Киевнинг тинчлик инфратузилмаларига беришга бўлган бирорта уриниши Украина армияси учун жанг майдонидаги вазиятни ўзгартира олмайди.
Трамп Украинадаги можаро якуни АҚШ-Россиянинг янги алоқаларига истиқболларни очади.
Яқин Шарқ можароси
Трамп Путинга Россиянинг Эрон атрофидаги вазиятга ҳал қилишга жалб этилгани учун миннатдорлик билдирди.
Путин АҚШ ва Эрон можаросии ҳал этишга муваффақ бўлинаётганидан мамнунлик билдирди ва уни ҳал этишда бундан кейин ҳам ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.
Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бугун эълон қилиниши мумкинлигини маълум қилди.
Путин 2018 йилда Россияда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг муваффақиятли ўтказилишини ҳисобга олиб, ҳозирги чемпионатнинг америкалик ташкилотчиларига омад тилади.
В Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
Мирзиёев Трампни юбилейи билан табриклади
Кеча, 14:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0