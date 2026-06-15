https://sputniknews.uz/20260615/putin-tramp-58336750.html
Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди
Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан телефон орқали суҳбатлашди. Путин Трампни таваллуд айёми билан қутлади ҳамда у билан Украина ва Яқин Шарқ можаросини муҳокама қилди, дея 55 дақиқалик суҳбат тафсилотларини очиқлади Россия етакчиси ёрдамчиси Юрий Ушаков.
2026-06-15T10:01+0500
2026-06-15T10:01+0500
2026-06-15T10:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
ақш
владимир путин
дональд трамп
телефон суҳбати
ақш – эрон можароси
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22520616_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_8cbb840731c4f58e5b499e74ba3c2a06.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан телефон орқали суҳбатлашди. Путин Трампни таваллуд айёми билан қутлади ҳамда у билан Украина ва Яқин Шарқ можаросини муҳокама қилди, дея 55 дақиқалик суҳбат тафсилотларини очиқлади Россия етакчиси ёрдамчиси Юрий Ушаков.Икки етакчи суҳбатидан асосий маълумотларУкраина можаросиЯқин Шарқ можароси
https://sputniknews.uz/20260614/mirziyoev-tram-58326776.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22520616_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_b1310dd8babd5d0db309a2fea4a7086f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, россия, ақш, владимир путин, дональд трамп, телефон суҳбати, ақш – эрон можароси, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, ақш, владимир путин, дональд трамп, телефон суҳбати, ақш – эрон можароси, украина
Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди
Суҳбат давомида томонлар Украина ва Яқин Шарқ можаросига алоҳида тўхталишди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин АҚШ президенти Дональд Трамп билан телефон орқали суҳбатлашди.
Путин Трампни таваллуд айёми билан қутлади ҳамда у билан Украина ва Яқин Шарқ можаросини муҳокама қилди, дея 55 дақиқалик суҳбат тафсилотларини очиқлади Россия етакчиси ёрдамчиси Юрий Ушаков.
Икки етакчи суҳбатидан асосий маълумотлар
Путин ва Трамп Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер яқин орада яна Россияга келишини келишиб олишди.
Путин тасдиқлади, агар Владимир Зеленский учрашишни истаса, Москвага келсин.
Трамп Путин билан суҳбатда Украина ва Европа Иттифоқига, жумладан, бўлажак G7 саммитида таъсир ўтказишни тайёрлигини билдирди.
Трамп Украинадаги ҳарбий ҳаракатларни якунлаш кераклигига яна эътибор қаратди.
Трамп Украинанинг Россиядаги фуқаролик объектларига зарбалари тинчликка эришишга халақит қилаётганини айтди.
Путин Киевнинг тинчлик инфратузилмаларига беришга бўлган бирорта уриниши Украина армияси учун жанг майдонидаги вазиятни ўзгартира олмайди.
Трамп Украинадаги можаро якуни АҚШ-Россиянинг янги алоқаларига истиқболларни очади.
Трамп Путинга Россиянинг Эрон атрофидаги вазиятга ҳал қилишга жалб этилгани учун миннатдорлик билдирди.
Путин АҚШ ва Эрон можаросии ҳал этишга муваффақ бўлинаётганидан мамнунлик билдирди ва уни ҳал этишда бундан кейин ҳам ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.
Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бугун эълон қилиниши мумкинлигини маълум қилди.
Путин 2018 йилда Россияда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг муваффақиятли ўтказилишини ҳисобга олиб, ҳозирги чемпионатнинг америкалик ташкилотчиларига омад тилади.