https://sputniknews.uz/20260614/mirziyoev-tram-58326776.html
Мирзиёев Трамни юбилейи билан табриклади
Мирзиёев Трамни юбилейи билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев америкалик ҳамкасбини Ўзбекистонга илк тарихий ташриф билан келишга таклиф этди. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T14:00+0500
2026-06-14T14:00+0500
2026-06-14T14:00+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
дональд трамп
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9967c4a659694af074dbeff4e52a3134.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампга таваллуд куни – юбилей айёми муносабати билан табрик йўллади.Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг бугунги суръатига алоҳида эътибор қаратилди. Ўзаро ҳурмат, ишонч ва муштарак манфаатларга асосланган алоқалар сўнгги йилларда изчил ривожланиб, сифат ва мазмун жиҳатидан янада бойиб бораётгани қайд этилди.Давлат раҳбари очиқ ва конструктив ҳамкорликка интилаётган мамлакат сифатида Ўзбекистон АҚШ билан кўп қиррали ва стратегик шерикликка асосланган алоқаларни янада чуқурлаштиришдан манфаатдор эканини билдирди. Жумладан, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга алоҳида аҳамият қаратилаётгани қайд этилди.Президент Трампнинг тинчлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган халқаро саъй-ҳаракатларини юксак қадрлашини таъкидлади.Турли халқаро ва минтақавий платформалар доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик бундан кейин ҳам ривожланиб, янги амалий натижалар билан бойиб боришига ишонч билдирилди.Стратегик шерикликнинг истиқболли йўналишларини батафсил муҳокама қилиш мақсадида Мирзиёев америкалик ҳамкасбини Ўзбекистонга илк тарихий ташриф билан келишга таклиф этди.Якунда Ўзбекистон етакчиси Дональд Трампга мустаҳкам сиҳат-саломатлик, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар, дўст Америка халқига эса тинчлик-осойишталик ва фаровонлик тилади.Дональлд Трамп бугун 80 ёшини қарши олмоқда ва Американинг энг ёши улуғ президенти саналади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a4a7ee7a38eaf0e90e3e0c3211387d4a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, дональд трамп, табрик
сиёсат, шавкат мирзиёев, дональд трамп, табрик
Мирзиёев Трамни юбилейи билан табриклади
Мирзиёев америкалик ҳамкасбини Ўзбекистонга илк тарихий ташриф билан келишга таклиф этди.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ президенти Дональд Трампга таваллуд куни – юбилей айёми муносабати билан табрик йўллади.
“Сизни бой тажрибага эга, ўз халқининг ҳурмат ва эҳтиромига сазовор бўлган атоқли давлат арбоби сифатида яхши биламиз. Сизнинг қатъий сиёсий етакчилигингиз ва мустаҳкам иродангиз туфайли Америка Қўшма Штатларининг халқаро майдондаги обрў-эътибори ва қудрати тобора мустаҳкамланиб бораётганини алоҳида таъкидлашни истар эдим”, – дейилади
президент матбуот котиби Шерзод Асадов эълон қилган мактубда.
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг бугунги суръатига алоҳида эътибор қаратилди. Ўзаро ҳурмат, ишонч ва муштарак манфаатларга асосланган алоқалар сўнгги йилларда изчил ривожланиб, сифат ва мазмун жиҳатидан янада бойиб бораётгани қайд этилди.
Давлат раҳбари очиқ ва конструктив ҳамкорликка интилаётган мамлакат сифатида Ўзбекистон АҚШ билан кўп қиррали ва стратегик шерикликка асосланган алоқаларни янада чуқурлаштиришдан манфаатдор эканини билдирди. Жумладан, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга алоҳида аҳамият қаратилаётгани қайд этилди.
Президент Трампнинг тинчлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган халқаро саъй-ҳаракатларини юксак қадрлашини таъкидлади.
Турли халқаро ва минтақавий платформалар доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик бундан кейин ҳам ривожланиб, янги амалий натижалар билан бойиб боришига ишонч билдирилди.
Стратегик шерикликнинг истиқболли йўналишларини батафсил муҳокама қилиш мақсадида Мирзиёев америкалик ҳамкасбини Ўзбекистонга илк тарихий ташриф билан келишга таклиф этди.
Якунда Ўзбекистон етакчиси Дональд Трампга мустаҳкам сиҳат-саломатлик, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар, дўст Америка халқига эса тинчлик-осойишталик ва фаровонлик тилади.
Дональлд Трамп бугун 80 ёшини қарши олмоқда ва Американинг энг ёши улуғ президенти саналади.