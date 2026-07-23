https://sputniknews.uz/20260723/tashkent-maxsus-texnika-zavod-59202897.html
Тошкентда махсус техника ишлаб чиқарадиган янги завод қурилади
Тошкентда махсус техника ишлаб чиқарадиган янги завод қурилади
Sputnik Ўзбекистон
Нурафшондаги корхонада махсус автомобиллар, ҳарбий техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарилмоқда. Тошкентнинг Янгихаёт туманидаги янги завод йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштиради. Лойиҳа қиймати 50 млн. доллар
2026-07-23T09:12+0500
2026-07-23T09:12+0500
2026-07-23T09:56+0500
шавкат мирзиёев
ҳарбий техника
автомобил
жамият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59202722_0:74:1900:1143_1920x0_80_0_0_8c1dbd75dbfb2469e78d6348569d22d1.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Янгиҳаёт туманида махсус техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарадиган янги завод қуриш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар бреди.Янги корхона 10 гектар майдонда барпо этилади. Унинг ишга туширилиши йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш имконини беради.Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг Нурафшон шаҳридаги “Нурафшон махсус техника” корхонасига ташрифи чоғида маълум қилинди.Умумий қиймати 50 млн доллар бўлган мазкур корхона 25,8 гектар майдонда ташкил этилган. Ишлаб чиқаришда Россия, АҚШ, Германия, Италия, Швеция, Хитой ва Туркиядан келтирилган ускуна ҳамда технологиялардан фойдаланилади.Корхонада шу вақтга қадар 2,5 минг тоннага яқин металл конструкция, 300 тадан зиёд автомобиль устқурмаси, 200 тадан ортиқ шасси ва 20 тадан зиёд трактор ишлаб чиқарилган. Ўтган йили буюртмачиларга 275 млрд сўмлик техника ва механизмлар етказиб берилган.
https://sputniknews.uz/20260113/prezident-chirchiq-aviatsiya-zavod-tashrif-54780336.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59202722_212:0:1900:1266_1920x0_80_0_0_b9c077d2010ba6e7957c3dd6eee18521.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, ҳарбий техника, автомобил, жамият, тошкент
шавкат мирзиёев, ҳарбий техника, автомобил, жамият, тошкент
Тошкентда махсус техника ишлаб чиқарадиган янги завод қурилади
09:12 23.07.2026 (янгиланди: 09:56 23.07.2026)
Қуриладиган янги завод йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Тошкент шаҳрининг Янгиҳаёт туманида махсус техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарадиган янги завод қуриш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар бреди
.
Янги корхона 10 гектар майдонда барпо этилади. Унинг ишга туширилиши йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш имконини беради.
Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг Нурафшон шаҳридаги “Нурафшон махсус техника” корхонасига ташрифи чоғида маълум қилинди.
Умумий қиймати 50 млн доллар бўлган мазкур корхона 25,8 гектар майдонда ташкил этилган.
Бу ерда “KRANTAS” бренди остида махсус турдаги автомобиллар, ҳарбий техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарилмоқда. Корхонада 300 нафардан ортиқ малакали мутахассис доимий иш билан таъминланган.
Ишлаб чиқаришда Россия, АҚШ, Германия, Италия, Швеция, Хитой ва Туркиядан келтирилган ускуна ҳамда технологиялардан фойдаланилади.
Корхонада шу вақтга қадар 2,5 минг тоннага яқин металл конструкция, 300 тадан зиёд автомобиль устқурмаси, 200 тадан ортиқ шасси ва 20 тадан зиёд трактор ишлаб чиқарилган. Ўтган йили буюртмачиларга 275 млрд сўмлик техника ва механизмлар етказиб берилган.