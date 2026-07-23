Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260723/tashkent-maxsus-texnika-zavod-59202897.html
Тошкентда махсус техника ишлаб чиқарадиган янги завод қурилади
Тошкентда махсус техника ишлаб чиқарадиган янги завод қурилади
Sputnik Ўзбекистон
Нурафшондаги корхонада махсус автомобиллар, ҳарбий техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарилмоқда. Тошкентнинг Янгихаёт туманидаги янги завод йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштиради. Лойиҳа қиймати 50 млн. доллар
2026-07-23T09:12+0500
2026-07-23T09:56+0500
шавкат мирзиёев
ҳарбий техника
автомобил
жамият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59202722_0:74:1900:1143_1920x0_80_0_0_8c1dbd75dbfb2469e78d6348569d22d1.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Янгиҳаёт туманида махсус техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарадиган янги завод қуриш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар бреди.Янги корхона 10 гектар майдонда барпо этилади. Унинг ишга туширилиши йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш имконини беради.Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг Нурафшон шаҳридаги “Нурафшон махсус техника” корхонасига ташрифи чоғида маълум қилинди.Умумий қиймати 50 млн доллар бўлган мазкур корхона 25,8 гектар майдонда ташкил этилган. Ишлаб чиқаришда Россия, АҚШ, Германия, Италия, Швеция, Хитой ва Туркиядан келтирилган ускуна ҳамда технологиялардан фойдаланилади.Корхонада шу вақтга қадар 2,5 минг тоннага яқин металл конструкция, 300 тадан зиёд автомобиль устқурмаси, 200 тадан ортиқ шасси ва 20 тадан зиёд трактор ишлаб чиқарилган. Ўтган йили буюртмачиларга 275 млрд сўмлик техника ва механизмлар етказиб берилган.
https://sputniknews.uz/20260113/prezident-chirchiq-aviatsiya-zavod-tashrif-54780336.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/17/59202722_212:0:1900:1266_1920x0_80_0_0_b9c077d2010ba6e7957c3dd6eee18521.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, ҳарбий техника, автомобил, жамият, тошкент
шавкат мирзиёев, ҳарбий техника, автомобил, жамият, тошкент

Тошкентда махсус техника ишлаб чиқарадиган янги завод қурилади

09:12 23.07.2026 (янгиланди: 09:56 23.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству спецтехники и механизмов
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству спецтехники и механизмов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Қуриладиган янги завод йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Тошкент шаҳрининг Янгиҳаёт туманида махсус техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарадиган янги завод қуриш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар бреди.
Янги корхона 10 гектар майдонда барпо этилади. Унинг ишга туширилиши йилига 15–18 млн долларлик маҳсулотни маҳаллийлаштириш ва импорт ўрнини босиш имконини беради.
Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёевнинг Нурафшон шаҳридаги “Нурафшон махсус техника” корхонасига ташрифи чоғида маълум қилинди.
Умумий қиймати 50 млн доллар бўлган мазкур корхона 25,8 гектар майдонда ташкил этилган.
Бу ерда “KRANTAS” бренди остида махсус турдаги автомобиллар, ҳарбий техника ва турли механизмлар ишлаб чиқарилмоқда. Корхонада 300 нафардан ортиқ малакали мутахассис доимий иш билан таъминланган.
Ишлаб чиқаришда Россия, АҚШ, Германия, Италия, Швеция, Хитой ва Туркиядан келтирилган ускуна ҳамда технологиялардан фойдаланилади.
Корхонада шу вақтга қадар 2,5 минг тоннага яқин металл конструкция, 300 тадан зиёд автомобиль устқурмаси, 200 тадан ортиқ шасси ва 20 тадан зиёд трактор ишлаб чиқарилган. Ўтган йили буюртмачиларга 275 млрд сўмлик техника ва механизмлар етказиб берилган.
Президент посетил Чирчикский авиационный ремонтный завод - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
Airbus вертолётлари ва Су-25: президент Чирчиқ авиация заводига ташриф буюрди
13 Январ, 18:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0