Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260113/prezident-chirchiq-aviatsiya-zavod-tashrif-54780336.html
Airbus вертолётлари ва Су-25: Президент Чирчиқ авиация заводига ташриф буюрди
Airbus вертолётлари ва Су-25: Президент Чирчиқ авиация заводига ташриф буюрди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Мирзиёев Чирчиқ авиация таъмирлаш заводида амалга оширилган модернизация ишлари ва Airbus вертолётлари учун сервис маркази билан танишди.
2026-01-13T18:20+0500
2026-01-13T18:20+0500
шавкат мирзиёев
ҳарбий техника
қуролли кучлар
самолёт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0d/54780155_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_634289ca9273891f1f60f5a5355dd423.jpg
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Чирчиқ авиация таъмирлаш заводига ташриф буюриб, корхонада амалга оширилган модернизация ишлари натижалари ҳамда янги юқори технологик бўлинмалар фаолияти билан танишди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, завод негизида МДҲ ва минтақа ҳудудида ягона бўлган Airbus вертолётларига техник хизмат кўрсатиш маркази ишга туширилган.Марказда Ғарб авиатехникасининг замонавий моделлари, жумладан H-125, H-215 ва H-130 русумли вертолётлар учун сервис ва таъмирлаш ишларининг тўлиқ цикли йўлга қўйилган.Илғор технологияларни жорий этиш ҳисобига корхонада авиaтехникани замонавий навигация тизимлари, тунги кўриш қурилмалари ҳамда бортдаги ўзини ҳимоя қилиш комплекслари билан жиҳозлаш ишлари амалга оширилмоқда.Ташриф якунида давлат раҳбари соҳани янада ривожлантириш бўйича тегишли топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20251007/tahdid-qonun-mudofaa-buyurtma-52510881.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0d/54780155_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_4e486ecc54b98e7f7a58618066fef210.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, чирчиқ авиация таъмирлаш заводи, airbus вертолётлари, h-125, h-215, h-130, су-25 модернизацияси, авиация саноати, мудофаа саноати, ўзбекистон авиацияси
шавкат мирзиёев, чирчиқ авиация таъмирлаш заводи, airbus вертолётлари, h-125, h-215, h-130, су-25 модернизацияси, авиация саноати, мудофаа саноати, ўзбекистон авиацияси

Airbus вертолётлари ва Су-25: Президент Чирчиқ авиация заводига ташриф буюрди

18:20 13.01.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Чирчикский авиационный ремонтный завод
Президент посетил Чирчикский авиационный ремонтный завод - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёев Чирчиқ авиация заводида Airbus вертолётларига хизмат кўрсатиш маркази ҳамда Су-25 самолётларини модернизация қилиш цехлари билан танишди
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Чирчиқ авиация таъмирлаш заводига ташриф буюриб, корхонада амалга оширилган модернизация ишлари натижалари ҳамда янги юқори технологик бўлинмалар фаолияти билан танишди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, завод негизида МДҲ ва минтақа ҳудудида ягона бўлган Airbus вертолётларига техник хизмат кўрсатиш маркази ишга туширилган.
Марказда Ғарб авиатехникасининг замонавий моделлари, жумладан H-125, H-215 ва H-130 русумли вертолётлар учун сервис ва таъмирлаш ишларининг тўлиқ цикли йўлга қўйилган.
Шунингдек, Президентга заводнинг Су-25 ҳарбий самолётларини капитал таъмирлаш ва чуқур модернизация қилишга мўлжалланган янгиланган цехлари тақдим этилди.
Илғор технологияларни жорий этиш ҳисобига корхонада авиaтехникани замонавий навигация тизимлари, тунги кўриш қурилмалари ҳамда бортдаги ўзини ҳимоя қилиш комплекслари билан жиҳозлаш ишлари амалга оширилмоқда.
Ташриф якунида давлат раҳбари соҳани янада ривожлантириш бўйича тегишли топшириқлар берди.
Фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2025
Таҳдидлардан келиб чиқиб: янги қонун мудофаа буюртмаси тартибини белгилади
7 Октябр 2025, 11:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0