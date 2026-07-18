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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260718/pushilin-59113191.html
Пушилин Россия ҳарбийлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилаганини маълум қилди
Пушилин Россия ҳарбийлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилаганини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
ДХР раҳбарининг сўзлари кўра, Россия армияси Украина Қуролли кучларини Северский Донец дарёси ортига сиқиб чиқармоқда. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T17:12+0500
2026-07-18T17:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
денис пушилин
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда Донецк Халқ Республикаси раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.Унинг қўшимча қилишича, Славянскни озод қилиш оддий бўлмайди.
https://sputniknews.uz/20260717/ukraina-59090273.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), денис пушилин, россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), денис пушилин, россия

Пушилин Россия ҳарбийлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилаганини маълум қилди

17:12 18.07.2026
© Sputnik / Максим Богодвид / Медиабанкка ўтишДенис Пушилин
Денис Пушилин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
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ДХР раҳбарининг сўзлари кўра, Россия армияси Украина Қуролли кучларини Северский Донец дарёси ортига сиқиб чиқармоқда.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда Донецк Халқ Республикаси раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.
“Бизнинг қўшинларимиз душманни Северский Донец дарёси ва Северский Донец – Донбасс канали ортига сиқиб чиқаришни бошлашга киришди, ва бу ерда биз муайян муваффақиятга эгамиз”, - деди Пушилин.
Унинг қўшимча қилишича, Славянскни озод қилиш оддий бўлмайди.
Украинский флаг и монумент Родина-Мать в Киеве, Украина. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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