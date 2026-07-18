https://sputniknews.uz/20260718/pushilin-59113191.html
Пушилин Россия ҳарбийлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилаганини маълум қилди
Пушилин Россия ҳарбийлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилаганини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
ДХР раҳбарининг сўзлари кўра, Россия армияси Украина Қуролли кучларини Северский Донец дарёси ортига сиқиб чиқармоқда. 18.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-18T17:12+0500
2026-07-18T17:12+0500
2026-07-18T17:12+0500
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда Донецк Халқ Республикаси раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.Унинг қўшимча қилишича, Славянскни озод қилиш оддий бўлмайди.
https://sputniknews.uz/20260717/ukraina-59090273.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), денис пушилин, россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), денис пушилин, россия
Пушилин Россия ҳарбийлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилаганини маълум қилди
ДХР раҳбарининг сўзлари кўра, Россия армияси Украина Қуролли кучларини Северский Донец дарёси ортига сиқиб чиқармоқда.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Славянск йўналишида ўз позицияларини яхшилади. Бу ҳақда Донецк Халқ Республикаси раҳбари Денис Пушилин маълум қилди.
“Бизнинг қўшинларимиз душманни Северский Донец дарёси ва Северский Донец – Донбасс канали ортига сиқиб чиқаришни бошлашга киришди, ва бу ерда биз муайян муваффақиятга эгамиз”, - деди Пушилин.
Унинг қўшимча қилишича, Славянскни озод қилиш оддий бўлмайди.