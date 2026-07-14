https://sputniknews.uz/20260714/iiv-yarim-yillik-natijalarni-elon-qildi--asosiy-raqamlar-59024174.html
ИИВ ярим йиллик натижаларни эълон қилди — асосий рақамлар
ИИВ ярим йиллик натижаларни эълон қилди — асосий рақамлар
Sputnik Ўзбекистон
ИИВ 2026 йилнинг биринчи ярим йиллиги якунларини эълон қилди. Олти ойда 5 778 маҳаллада жиноят содир этилмаган, 2 633 нафар бедарак шахс топилган ва 5 010 нафар қидирувдаги шахс қўлга олинган.
2026-07-14T14:09+0500
2026-07-14T14:09+0500
2026-07-14T14:09+0500
иив
хавфсизлик
йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ)
жазони ижро этиш муассаси
тонировка
гиёҳванд моддалар
тергов
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59023947_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_57f19b9993ff017a760ad52cedb00f2b.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Олти ойда Ўзбекистондаги 5 778 та маҳаллада жиноят содир этилишига йўл қўйилмади. Бу жами маҳаллаларнинг 64 фоизини ташкил этади.Бу ҳақда ИИВда 2026 йилнинг биринчи ярмида амалга оширилган ишлар ва асосий натижаларга бағишланган матбуот анжуманида маълум қилинди.Матбуот анжуманида айтилишича, жиноят қайд этилган маҳаллаларнинг 2 738 таси ёки 30,4 фоизи "сариқ", 476 таси ёки 5,3 фоизи "қизил" тоифага киритилган.Ҳисобот даврида ички ишлар органларига 200 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушган. Кўриб чиқилган мурожаатларнинг 87 фоизи қаноатлантирилган.Гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ 8 653 та жиноят иши қўзғатилган. Жиноий гуруҳ ва шахслардан 2 тонна 733 килограмм гиёҳвандлик воситалари, жумладан, 52 килограммдан ортиқ синтетик модда ҳамда 2 миллион 651 минг дона кучли таъсир қилувчи дори воситаси олинган.Матбуот анжуманида жорий йилда 18 нафар ички ишлар ходими хизмат вазифасини бажариш чоғида вафот этгани, 78 нафар ходим эса хавфли вазиятларни бартараф этиш жараёнида жароҳатлангани ҳам маълум қилинди.ИИВ тизимида ходимлар билан боғлиқ салбий ҳолатларнинг 75 фоизи Комплаенс хизмати томонидан аниқланган. Тергов жараёнларини камера орқали қайд этиш қамрови эса 100 фоизга етказилган.ИИВ вакилларининг билдиришича, автомобиль ойналарини қорайтириш учун тўлов миқдори 2019 йилдан буён 11 баравар камайтирилган, ён ва орқа ойналарни қорайтиришга эса бепул рухсат берилган.Қайд этилишича, Жазони ижро этиш департаментининг “E-mahkum” ҳамда Адлия вазирлигининг “E-advokat” ахборот тизимлари ўзаро интеграция қилиниб, синов тариқасида тест режимида ишламоқда.
https://sputniknews.uz/20260201/iiv--tadbirlar-natijalar-55414536.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0e/59023947_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_1ee32e6757b47075933a9f0bab5b83a8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иив, хавфсизлик, йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), жазони ижро этиш муассаси, тонировка, гиёҳванд моддалар, тергов, жамият, ўзбекистон
иив, хавфсизлик, йўл ҳаракати қоидалари (йҳқ), жазони ижро этиш муассаси, тонировка, гиёҳванд моддалар, тергов, жамият, ўзбекистон
ИИВ ярим йиллик натижаларни эълон қилди — асосий рақамлар
Матбуот анжуманида жиноятчилик ҳолати, аҳоли мурожаатлари, гиёҳвандликка қарши кураш ва соҳадаги ислоҳотлар юзасидан маълумот берилди.
ТОШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Олти ойда Ўзбекистондаги 5 778 та маҳаллада жиноят содир этилишига йўл қўйилмади. Бу жами маҳаллаларнинг 64 фоизини ташкил этади.
Бу ҳақда ИИВда 2026 йилнинг биринчи ярмида амалга оширилган ишлар ва асосий натижаларга бағишланган матбуот анжуманида маълум қилинди
.
Матбуот анжуманида айтилишича, жиноят қайд этилган маҳаллаларнинг 2 738 таси ёки 30,4 фоизи "сариқ", 476 таси ёки 5,3 фоизи "қизил" тоифага киритилган.
Ҳисобот даврида ички ишлар органларига 200 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушган. Кўриб чиқилган мурожаатларнинг 87 фоизи қаноатлантирилган.
Шунингдек, 2 633 нафар бедарак йўқолган шахс топилиб, оиласига қайтарилган. Тергов ва суд органларидан яширинган 5 010 нафар шахс қўлга олинган.
Гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ 8 653 та жиноят иши қўзғатилган. Жиноий гуруҳ ва шахслардан 2 тонна 733 килограмм гиёҳвандлик воситалари, жумладан, 52 килограммдан ортиқ синтетик модда ҳамда 2 миллион 651 минг дона кучли таъсир қилувчи дори воситаси олинган.
Матбуот анжуманида жорий йилда 18 нафар ички ишлар ходими хизмат вазифасини бажариш чоғида вафот этгани, 78 нафар ходим эса хавфли вазиятларни бартараф этиш жараёнида жароҳатлангани ҳам маълум қилинди.
ИИВ тизимида ходимлар билан боғлиқ салбий ҳолатларнинг 75 фоизи Комплаенс хизмати томонидан аниқланган. Тергов жараёнларини камера орқали қайд этиш қамрови эса 100 фоизга етказилган.
Жазони ижро этиш муассасаларига 9 мингдан ортиқ видеокузатув камераси ўрнатилган. Ҳозирда Жазони ижро этиш департаменти тизимини тўлиқ рақамлаштириш ишларига асосий эътибор қаратилмоқда.
ИИВ вакилларининг билдиришича, автомобиль ойналарини қорайтириш учун тўлов миқдори 2019 йилдан буён 11 баравар камайтирилган, ён ва орқа ойналарни қорайтиришга эса бепул рухсат берилган.
Қайд этилишича, Жазони ижро этиш департаментининг “E-mahkum” ҳамда Адлия вазирлигининг “E-advokat” ахборот тизимлари ўзаро интеграция қилиниб, синов тариқасида тест режимида ишламоқда.