Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260712/elektr-taminot-kuchaytirilish-58988706.html
Иссиқ кунлар олдидан электр таъминоти кучайтирилди — айрим раҳбарлар лавозимидан кетди
Иссиқ кунлар олдидан электр таъминоти кучайтирилди — айрим раҳбарлар лавозимидан кетди
Sputnik Ўзбекистон
Иссиқ кунларда электр истеъмоли 280 млн кВт·соатга етиши кутилмоқда. Энергетика объектлари 24 соатлик режимга ўтказилади, Тошкентдаги авариялар учун айрим раҳбарлар лавозимидан озод этилди. Назорат ҳам кучайтирилади.
2026-07-12T09:14+0500
2026-07-12T09:14+0500
энергетика
электр энергияси
жамият
ишдан кетди
об-ҳаво
иссиқ
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58988536_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_041d9cbfbaec36e0a52ef46353a6fcf3.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Ўзбекистонда кутилаётган иссиқ кунларда истеъмолчиларни электр энергияси билан узлуксиз таъминлаш бўйича энергетика объектлари 24 соатлик кучайтирилган иш режимига ўтказилади.Бу ҳақда Энергетика вазирлигида ўтказилган Ёқилғи-энергия ресурсларидан фойдаланиш устидан давлат назоратини мувофиқлаштириш бўйича Республика штаби йиғилишида маълум қилинди.Прогнозларга кўра, иссиқ кунларда республика бўйича суткалик электр энергияси истеъмоли 280 млн кВт·соатга, максимал юклама эса 13–13,3 ГВтгача етиши мумкин.Тошкент шаҳридаги айрим подстанцияларда юз берган носозликлар ва электр узилишлари танқидий муҳокама қилинди. Камчиликларга йўл қўйган айрим раҳбарлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилди.Шунингдек, юқори ҳарорат вақтида суюлтирилган газни ортиш-тушириш ишларини вақтинча тўхтатиш, энергетика ва ёқилғи объектларида ёнғин ҳамда саноат хавфсизлиги бўйича назорат рейдларини кучайтириш белгиланди.
https://sputniknews.uz/20260430/elektr-gaz-ochirish-taqiq-57237703.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0c/58988536_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6b455181b8110acf6b2ab5a50f91bf59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
энергетика, электр энергияси, жамият, ишдан кетди, об-ҳаво, иссиқ, ўзбекистон
энергетика, электр энергияси, жамият, ишдан кетди, об-ҳаво, иссиқ, ўзбекистон

Иссиқ кунлар олдидан электр таъминоти кучайтирилди — айрим раҳбарлар лавозимидан кетди

09:14 12.07.2026
© Министерство энергетикиВ жаркие дни в Узбекистане усилят подачу электроэнергии
В жаркие дни в Узбекистане усилят подачу электроэнергии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.07.2026
© Министерство энергетики
Oбуна бўлиш
Кутилаётган иссиқ кунларда электр таъминоти узлуксизлигини таъминлаш учун энергетика объектлари кучайтирилган иш режимига ўтказилади, айрим раҳбарлар эса ишдан олинди.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Ўзбекистонда кутилаётган иссиқ кунларда истеъмолчиларни электр энергияси билан узлуксиз таъминлаш бўйича энергетика объектлари 24 соатлик кучайтирилган иш режимига ўтказилади.
Бу ҳақда Энергетика вазирлигида ўтказилган Ёқилғи-энергия ресурсларидан фойдаланиш устидан давлат назоратини мувофиқлаштириш бўйича Республика штаби йиғилишида маълум қилинди.
Прогнозларга кўра, иссиқ кунларда республика бўйича суткалик электр энергияси истеъмоли 280 млн кВт·соатга, максимал юклама эса 13–13,3 ГВтгача етиши мумкин.
Шу муносабат билан электр тармоқлари ва подстанцияларнинг барқарор ишлашини таъминлаш, авария бригадалари шайлигини ошириш, режали таъмирлаш ишларини тезлаштириш ва профилактик назоратни кучайтириш топширилди.
Тошкент шаҳридаги айрим подстанцияларда юз берган носозликлар ва электр узилишлари танқидий муҳокама қилинди. Камчиликларга йўл қўйган айрим раҳбарлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилди.
Шунингдек, юқори ҳарорат вақтида суюлтирилган газни ортиш-тушириш ишларини вақтинча тўхтатиш, энергетика ва ёқилғи объектларида ёнғин ҳамда саноат хавфсизлиги бўйича назорат рейдларини кучайтириш белгиланди.
Газовая плита - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2026
Энергия тежаш мақсадида истеъмолчиларнинг электр ва газини ўчириш тақиқланади
30 Апрел, 10:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0