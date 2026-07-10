https://sputniknews.uz/20260710/mirziyoev-xitoy-58963540.html
Мирзиёев Хитойдаги ёнғин ва тошқинлар муносабати билан Си Цзиньпинга ҳамдардлик билдирди
Мирзиёев Хитойдаги ёнғин ва тошқинлар муносабати билан Си Цзиньпинга ҳамдардлик билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойда пойабзал фабрикасидаги ёнғинда камида 28 киши ҳалок бўлди. 10.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-10T16:51+0500
2026-07-10T16:51+0500
2026-07-10T16:51+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
хитой
си цзинпин
ёнғин
ҳамдардлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_f3a978ce7122fde99e3551eea79fc5a2.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Гуанси-Чжуан автоном районидаги сув тошқинлари ва Фуцзянь провинциясида юз берган кучли ёнғин оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани, жиддий жароҳат олгани ва катта талафот кўрилгани муносабати билан Хитой раиси Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади.Президент матбуот котиби Шерзод Асадовга кўра, давлат раҳбари вафот этганларнинг оила аъзолари ва яқинларига сабр-тоқат ҳамда жароҳат олганлар тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.Маълумотларга кўра, 9 июль куни мамлакат жануби-шарқидаги Цзиньцзян шаҳрида жойлашган “Huiteng Footwear” пойабзал фабрикасида юз берган ёнғин оқибатида камида 28 киши ҳалок бўлди.9 июль тушга қадар Гуанси провинциясининг Наннинг шаҳрида жойлашган Лиулан сув омборининг ўпирилиши ва сув тошқини туфайли жами 39 киши ҳаётдан кўз юмган.Шунингдек, сув остида қолган кўпайтириш фермаларидан 900 тадан ортиқ илон, жумладан, кобралар қочиб кетгани айтиляпти. Илон чақишидан вафот этган ва жароҳат олганлар борлиги хабар қилинди.
https://sputniknews.uz/20260524/china-kon-fojia-mirziyoev-si-tszinpin-hamdardlik-57821814.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51496113_42:0:842:600_1920x0_80_0_0_e90d70b77644e240dcc570a85e3ee2f9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, хитой, си цзинпин, ёнғин, ҳамдардлик
сиёсат, шавкат мирзиёев, хитой, си цзинпин, ёнғин, ҳамдардлик
Мирзиёев Хитойдаги ёнғин ва тошқинлар муносабати билан Си Цзиньпинга ҳамдардлик билдирди
Хитойда пойабзал фабрикасидаги ёнғинда камида 28 киши ҳалок бўлди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Гуанси-Чжуан автоном районидаги сув тошқинлари ва Фуцзянь провинциясида юз берган кучли ёнғин оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани, жиддий жароҳат олгани ва катта талафот кўрилгани муносабати билан Хитой раиси Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади.
Президент матбуот котиби Шерзод Асадовга кўра
, давлат раҳбари вафот этганларнинг оила аъзолари ва яқинларига сабр-тоқат ҳамда жароҳат олганлар тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.
Маълумотларга кўра, 9 июль куни мамлакат жануби-шарқидаги Цзиньцзян шаҳрида жойлашган “Huiteng Footwear” пойабзал фабрикасида юз берган ёнғин оқибатида камида 28 киши ҳалок бўлди.
9 июль тушга қадар Гуанси провинциясининг Наннинг шаҳрида жойлашган Лиулан сув омборининг ўпирилиши ва сув тошқини туфайли жами 39 киши ҳаётдан кўз юмган.
Шунингдек, сув остида қолган кўпайтириш фермаларидан 900 тадан ортиқ илон, жумладан, кобралар қочиб кетгани айтиляпти. Илон чақишидан вафот этган ва жароҳат олганлар борлиги хабар қилинди.