https://sputniknews.uz/20260524/china-kon-fojia-mirziyoev-si-tszinpin-hamdardlik-57821814.html
Хитойдаги кон фожиаси: Мирзиёев Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади
Хитойдаги кон фожиаси: Мирзиёев Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги кўмир конида юз берган фожиа муносабати билан Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади. РИА маълумотига кўра, авария “Люшэньюй” конида содир бўлган.
2026-05-24T09:22+0500
2026-05-24T09:22+0500
2026-05-24T09:22+0500
портлаш
кўмир маҳсулоти
фавқулодда ҳолат
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
хитой
газ портлаши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57821648_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db68d9a5f3bfb9e6c80008b1cd760a2f.jpg
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Шанси провинциясидаги кўмир конида юз берган портлаш оқибатида кўплаб инсонлар қурбон бўлгани ва жиддий жароҳатлангани муносабати билан Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Сзиньпинга ҳамдардлик йўллади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлатимиз раҳбари вафот этганларнинг оила аъзолари ва яқинларига сабр-тоқат, жароҳат олганларга тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.РИА Хитой марказий телевидениесига таяниб, қурбонлар сони 90 нафарга етганини хабар қилди. Кейинроқ Reuters маҳаллий расмийларга таяниб, ҳалок бўлганлар сони 82 нафар деб аниқлаштирилганини ёзди. Қидирув-қутқарув ишлари ва портлаш сабабларини ўрганиш давом этмоқда.Хитой Раиси Си Сзиньпин мутасаддиларга жабрланганларга ёрдам кўрсатиш, қидирув ишларини давом эттириш ва ҳодиса сабабларини пухта текшириш бўйича кўрсатма берган
https://sputniknews.uz/20260523/xitoy-komir-konida-portlash-oqibatida-90-kishi-qurbon-boldi-57814891.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57821648_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00ef39014cfe567ff401d778ac609ff4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
портлаш, кўмир маҳсулоти, фавқулодда ҳолат, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, хитой, газ портлаши
портлаш, кўмир маҳсулоти, фавқулодда ҳолат, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, хитой, газ портлаши
Хитойдаги кон фожиаси: Мирзиёев Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади
Шанси провинциясидаги “Люшэньюй” кўмир конида газ портлаган. Ҳодиса вақтида ер остида 247 нафар ишчи бўлган.
ТОШКЕНТ, 24 май – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Шанси провинциясидаги кўмир конида юз берган портлаш оқибатида кўплаб инсонлар қурбон бўлгани ва жиддий жароҳатлангани муносабати билан Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Сзиньпинга ҳамдардлик йўллади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Давлатимиз раҳбари вафот этганларнинг оила аъзолари ва яқинларига сабр-тоқат, жароҳат олганларга тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.
Маълумотларга кўра, портлаш Шанси провинцияси Чанчжи шаҳрининг Цинъюань уездидаги “Люшэньюй” кўмир конида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, газ портлаши вақтида конда 247 нафар ишчи бўлган.
РИА Хитой марказий телевидениесига таяниб, қурбонлар сони 90 нафарга етганини хабар қилди. Кейинроқ Reuters маҳаллий расмийларга таяниб, ҳалок бўлганлар сони 82 нафар деб аниқлаштирилганини ёзди. Қидирув-қутқарув ишлари ва портлаш сабабларини ўрганиш давом этмоқда.
Хитой Раиси Си Сзиньпин мутасаддиларга жабрланганларга ёрдам кўрсатиш, қидирув ишларини давом эттириш ва ҳодиса сабабларини пухта текшириш бўйича кўрсатма берган