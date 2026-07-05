https://sputniknews.uz/20260705/russia-qoshinlar-aholi-punkt-nazorat-58837739.html
Шиддатли силжиш: Россия қўшинлари қисқа фурсатда 6 аҳоли пунктини назоратга олди
Шиддатли силжиш: Россия қўшинлари қисқа фурсатда 6 аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия томони Константиновка устидан тўлиқ назорат ўрнатилганини маълум қилиб, шаҳарда ҳалок бўлган украиналик ҳарбийлар жасадларини топшириш бўйича гуманитар акцияга тайёрлигини билдирди.
2026-07-05T12:13+0500
2026-07-05T12:13+0500
2026-07-05T12:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
валерий герасимов
владимир путин
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Донецк ва Харьков йўналишларида бир қатор аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди.Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Кремль хабарига кўра, Россия Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга Донецк Халқ Республикасидаги Константиновка шаҳри озод қилингани ва унинг устидан тўлиқ назорат ўрнатилгани ҳақида маълумот берган.Шу билан бирга, Россия томони Константиновкада ҳалок бўлган украиналик ҳарбий хизматчиларнинг жасадларини топшириш бўйича гуманитар акция ўтказишга тайёрлигини билдирди.4 июль куни Россия Мудофаа вазирлиги яна беш аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди. Вазирликка кўра, “Ғарб” қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Шийковка, Новый Мир, Чернешина ва Дружелюбовка устидан назорат ўрнатган. Шунингдек, “Марказ” қўшинлар гуруҳи Донецк йўналишида Васильевкани эгаллагани айтилди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотида “Ғарб” гуруҳи бўлинмалари янада қулай марра ва позицияларни эгаллагани, “Марказ” гуруҳи эса олдинги чизиқдаги тактик вазиятни яхшилагани таъкидланган.
https://sputniknews.uz/20260704/rossiya-armiyasi-konstantinovkani-ozod-qildi-58815739.html
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россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), валерий герасимов, владимир путин
россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), валерий герасимов, владимир путин
Шиддатли силжиш: Россия қўшинлари қисқа фурсатда 6 аҳоли пунктини назоратга олди
Россия қўшинлари Константиновка, Васильевка ҳамда Харьков вилоятидаги тўрт аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк ва Харьков йўналишларида бир қатор аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди.Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
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Кремль хабарига кўра, Россия Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов президент Владимир Путинга Донецк Халқ Республикасидаги Константиновка шаҳри озод қилингани ва унинг устидан тўлиқ назорат ўрнатилгани ҳақида маълумот берган.
Шу билан бирга, Россия томони Константиновкада ҳалок бўлган украиналик ҳарбий хизматчиларнинг жасадларини топшириш бўйича гуманитар акция ўтказишга тайёрлигини билдирди.
“Россия қўшинлари Константиновка шаҳрини озод қилгани ва унинг устидан тўлиқ назорат ўрнатгани муносабати билан Россия томони ушбу аҳоли пунктида ҳалок бўлган украиналик ҳарбий хизматчиларнинг жасадларини топшириш бўйича гуманитар акция ўтказишга тайёр”, — дейилади хабарда.
4 июль куни Россия Мудофаа вазирлиги яна беш аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди. Вазирликка кўра, “Ғарб” қўшинлар гуруҳи Харьков вилоятидаги Шийковка, Новый Мир, Чернешина ва Дружелюбовка устидан назорат ўрнатган. Шунингдек, “Марказ” қўшинлар гуруҳи Донецк йўналишида Васильевкани эгаллагани айтилди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотида “Ғарб” гуруҳи бўлинмалари янада қулай марра ва позицияларни эгаллагани, “Марказ” гуруҳи эса олдинги чизиқдаги тактик вазиятни яхшилагани таъкидланган.