https://sputniknews.uz/20260705/konstantinovka-olinish-donbass-burilish-58843010.html
Константиновка олиниши Донбассда бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин — ОАВ
Константиновка олиниши Донбассда бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин — ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
Константиновканинг Россия қўшинлари назоратига ўтиши Донбассдаги вазиятга таъсир қилиши мумкин. Ғарб ОАВлари ва экспертлар шаҳарни Краматорск ва Славянск йўлидаги муҳим рубеж деб баҳоламоқда.
2026-07-05T17:54+0500
2026-07-05T17:54+0500
2026-07-05T17:54+0500
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Константиновканинг Россия қўшинлари назоратига ўтиши Донбассдаги ҳарбий вазият учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин, деб ёзмоқда хорижий ОАВлар ва ҳарбий экспертлар.Россия Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов 3 июль куни президент Владимир Путинга Россия армияси Константиновкани тўлиқ назоратга олгани ҳақида маълум қилди. Путин буни ДХР ҳудудини тўлиқ озод қилиш йўлидаги муҳим босқич деб атади.Москва талқинига кўра, Константиновка Украина Қуролли кучларининг Донбассдаги асосий мудофаа чизиғини ташкил этувчи тўртта “қалъа-шаҳар”дан бири эди.Италиянинг Repubblica газетаси таҳлилчиси Жанлука Ди Фео Константиновкани Украина қўлида қолган Донбасс қисмини ҳимоя қилувчи муҳим истеҳкомлардан бири деб баҳолади. Унинг фикрича, шаҳарнинг қулаши Краматорск йўналишида кейинги ҳаракатлар учун йўл очиши мумкин.Франс Пресс агентлиги ҳам Константиновкани Краматорск ва Славянск йўлидаги сўнгги муҳим рубежлардан бири деб атади. AFP материалларида шаҳар Киев кучлари учун стратегик таянч нуқта сифатида таърифланган. Le Parisien эса уни минтақадаги “асосий шаҳар” деб баҳолаган.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Константиновканинг олинишини “жуда муҳим ғалаба” деб атади. Унинг сўзларига кўра, бу ҳудудлар 2014 йилдан буён бетонланган ва Украина томони уларни “мутлақо мустаҳкам” деб ҳисоблаган.АҚШ армиясининг истеъфодаги подполковниги Эрл Расмуссен РИА Новостига берган изоҳида Константиновканинг йўқотилиши Украина қўшинларининг маънавий руҳи ва стратегиясига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини айтди.Италиялик ҳарбий таҳлилчи Жанандреа Гаяни эса Константиновканинг тез нисбатан қисқа муддатда қўлдан кетиши Украина мудофаа чизиғи заифлашаётганидан сигнал бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди.
https://sputniknews.uz/20260704/rossiya-armiyasi-konstantinovkani-ozod-qildi-58815739.html
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дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), украина
Константиновка олиниши Донбассда бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин — ОАВ
Ғарб ОАВлари ва ҳарбий экспертлар Константиновканинг Россия қўшинлари назоратига ўтишини Донбассдаги вазиятга таъсир қилиши мумкин бўлган муҳим воқеа сифатида баҳоламоқда
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Константиновканинг Россия қўшинлари назоратига ўтиши Донбассдаги ҳарбий вазият учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин, деб ёзмоқда
хорижий ОАВлар ва ҳарбий экспертлар.
Россия Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов 3 июль куни президент Владимир Путинга Россия армияси Константиновкани тўлиқ назоратга олгани ҳақида маълум қилди. Путин буни ДХР ҳудудини тўлиқ озод қилиш йўлидаги муҳим босқич деб атади.
Москва талқинига кўра, Константиновка Украина Қуролли кучларининг Донбассдаги асосий мудофаа чизиғини ташкил этувчи тўртта “қалъа-шаҳар”дан бири эди.
Россия Қуролли кучлари Бош штаби бош оператив бошқармаси бошлиғи Сергей Рудской шаҳар Славянск, Краматорск ва Дружковка билан бирга Украина мудофаасининг асосий таянч нуқталаридан бири бўлганини айтди.
Италиянинг Repubblica газетаси таҳлилчиси Жанлука Ди Фео Константиновкани Украина қўлида қолган Донбасс қисмини ҳимоя қилувчи муҳим истеҳкомлардан бири деб баҳолади. Унинг фикрича, шаҳарнинг қулаши Краматорск йўналишида кейинги ҳаракатлар учун йўл очиши мумкин.
Франс Пресс агентлиги ҳам Константиновкани Краматорск ва Славянск йўлидаги сўнгги муҳим рубежлардан бири деб атади. AFP материалларида шаҳар Киев кучлари учун стратегик таянч нуқта сифатида таърифланган. Le Parisien эса уни минтақадаги “асосий шаҳар” деб баҳолаган.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Константиновканинг олинишини “жуда муҳим ғалаба” деб атади. Унинг сўзларига кўра, бу ҳудудлар 2014 йилдан буён бетонланган ва Украина томони уларни “мутлақо мустаҳкам” деб ҳисоблаган.
Шу билан бирга, Киев Константиновка устидан назорат йўқотилганини инкор этмоқда. Айрим ғарблик таҳлилчилар буни НАТО саммити арафасидаги сиёсий ва ахборот омили билан боғламоқда.
АҚШ армиясининг истеъфодаги подполковниги Эрл Расмуссен РИА Новостига берган изоҳида Константиновканинг йўқотилиши Украина қўшинларининг маънавий руҳи ва стратегиясига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини айтди.
Италиялик ҳарбий таҳлилчи Жанандреа Гаяни эса Константиновканинг тез нисбатан қисқа муддатда қўлдан кетиши Украина мудофаа чизиғи заифлашаётганидан сигнал бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди.