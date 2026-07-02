https://sputniknews.uz/20260702/yordam-vada-advokatlar-ushlanish-58746542.html
Маҳкум ва судланувчига ёрдам беришни ваъда қилган адвокатлар 17 минг доллар билан ушланди
Маҳкум ва судланувчига ёрдам беришни ваъда қилган адвокатлар 17 минг доллар билан ушланди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ ва прокуратура органлари Жиззах ва Самарқандда ўтказган тезкор тадбирларда икки адвокат пул олган вақтида ушланганини маълум қилди. Ҳолатлар бўйича жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
2026-07-02T09:25+0500
2026-07-02T09:25+0500
2026-07-02T09:25+0500
жамият
жиноят
суд
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
ўзбекистон
жазони ижро этиш муассаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58746344_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_2b53fc2b3de2f3e80c50cba1769122c5.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. ДХХ Жиззах вилояти бўйича бошқармаси ва вилоят прокуратураси ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда Самарқанд вилояти Ургут туманида фаолият юритувчи адвокатнинг ноқонуний ҳаракатига чек қўйилди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, адвокат мансабдор танишлари орқали Жиззах вилоятидаги манзил-колонияда жазо муддатини ўтаётган маҳкумнинг жазосини қисқартириб беришни ваъда қилган. У маҳкумнинг танишидан 15 минг доллар олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.У мансабдор танишлари орқали судланувчига енгилроқ жазо тайинланишига ёрдам беришини айтиб, унинг ўғлидан 2 минг доллар талаб қилган. Тезкор тадбир давомида адвокат сўралган пулни олган вақтида ушланди.Ҳозирда ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260604/namangan-tergovchi-advokat-pora-ushlanish-58094493.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58746344_0:177:1280:1137_1920x0_80_0_0_bbd6c1263e9734616986c854cec6af5e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, жиноят, суд, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), ўзбекистон, жазони ижро этиш муассаси
жамият, жиноят, суд, давлат хавфсизлик хизмати (дхх), ўзбекистон, жазони ижро этиш муассаси
Маҳкум ва судланувчига ёрдам беришни ваъда қилган адвокатлар 17 минг доллар билан ушланди
ДХХ ва прокуратура органлари ўтказган тезкор тадбирларда Жиззах ва Самарқанд вилоятларида икки адвокат пул олган вақтида ушланди
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
ДХХ Жиззах вилояти бўйича бошқармаси ва вилоят прокуратураси ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда Самарқанд вилояти Ургут туманида фаолият юритувчи адвокатнинг ноқонуний ҳаракатига чек қўйилди. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, адвокат мансабдор танишлари орқали Жиззах вилоятидаги манзил-колонияда жазо муддатини ўтаётган маҳкумнинг жазосини қисқартириб беришни ваъда қилган. У маҳкумнинг танишидан 15 минг доллар олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Яна бир ҳолат Самарқанд вилояти Қўшработ туманида аниқланди. У ерда фаолият юритувчи адвокат жиноят ишлари бўйича туман судида кўрилаётган ишда ҳимоячи сифатида қатнашган.
У мансабдор танишлари орқали судланувчига енгилроқ жазо тайинланишига ёрдам беришини айтиб, унинг ўғлидан 2 минг доллар талаб қилган. Тезкор тадбир давомида адвокат сўралган пулни олган вақтида ушланди.
Ҳозирда ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.