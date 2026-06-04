https://sputniknews.uz/20260604/namangan-tergovchi-advokat-pora-ushlanish-58094493.html
Наманганда терговчи ва адвокат 40 минг доллар пора ишида ушланди
Наманганда терговчи ва адвокат 40 минг доллар пора ишида ушланди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ маълумотига кўра, Наманган вилоятида терговчи жиноят ишини гумонланувчи фойдасига тугатиб бериш эвазига адвокат орқали 40 минг доллар талаб қилган.
2026-06-04T17:43+0500
2026-06-04T17:43+0500
2026-06-04T17:43+0500
коррупция
пора
тергов
ўзбекистон
жамият
жиноят кодекси
наманган вилояти
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0c/20463014_26:0:1276:703_1920x0_80_0_0_371e66ee0f604bf4fde6295743b6fcc1.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Наманган вилоятида терговчи ва адвокат 40 минг доллар пора билан боғлиқ ишда ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлиги хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Наманган вилояти ИИБ Тергов бошқармаси терговчиси ўз иш юритувида бўлган жиноят ишини гумонланувчи фойдасига ҳал қилиб, тугатиб юбориш эвазига ишга алоқадор бўлмаган адвокат орқали 40 минг доллар талаб қилган.Жиноят иши Чуст туманида яшовчи, 2006 йилда туғилган фуқарога нисбатан қўзғатилган бўлган.Шундан сўнг тезкор тадбир давом эттирилган. Терговчи адвокатдан 30 минг доллар олган вақтида унинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилган.Ҳолат юзасидан терговчига нисбатан Жиноят кодексининг 210-моддаси — пора олиш, адвокатга нисбатан эса 212-моддаси — пора олиш-беришда воситачилик қилиш билан жиноят иши қўзғатилди.
https://sputniknews.uz/20250904/angren-iib-pora-51721469.html
ўзбекистон
наманган вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0c/20463014_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_7f0d08fbd0bed4923376e2dc99126512.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
коррупция, пора, тергов, ўзбекистон, жамият, жиноят кодекси, наманган вилояти, давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
коррупция, пора, тергов, ўзбекистон, жамият, жиноят кодекси, наманган вилояти, давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
Наманганда терговчи ва адвокат 40 минг доллар пора ишида ушланди
Чуст туманида терговчи жиноят ишини тугатиб бериш эвазига гумонланувчининг отасидан адвокат орқали 40 минг доллар талаб қилган.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Наманган вилоятида терговчи ва адвокат 40 минг доллар пора билан боғлиқ ишда ушланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлиги хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, Наманган вилояти ИИБ Тергов бошқармаси терговчиси ўз иш юритувида бўлган жиноят ишини гумонланувчи фойдасига ҳал қилиб, тугатиб юбориш эвазига ишга алоқадор бўлмаган адвокат орқали 40 минг доллар талаб қилган.
Жиноят иши Чуст туманида яшовчи, 2006 йилда туғилган фуқарога нисбатан қўзғатилган бўлган.
ДХХ ходимлари томонидан Чуст туманида ўтказилган тезкор тадбирда адвокатлар ҳайъати адвокати гумонланувчининг отасидан 40 минг долларни олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.
Шундан сўнг тезкор тадбир давом эттирилган. Терговчи адвокатдан 30 минг доллар олган вақтида унинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилган.
Ҳолат юзасидан терговчига нисбатан Жиноят кодексининг 210-моддаси — пора олиш, адвокатга нисбатан эса 212-моддаси — пора олиш-беришда воситачилик қилиш билан жиноят иши қўзғатилди.