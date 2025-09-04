https://sputniknews.uz/20250904/angren-iib-pora-51721469.html
Ангренда ИИБ терговчиси пора билан қўлга тушди
Ангренда ИИБ терговчиси пора билан қўлга тушди
Sputnik Ўзбекистон
Маълумотларга кўра, Ангрен шаҳар ИИБ ҳузуридаги тергов бўлими катта терговчиси ўз зиммасига олган терговга қадар текширув иши доирасида фуқаро ҳақида жиноят иши қўзғатмаслик эвазига 10 минг долар талаб қилган.
2025-09-04T10:21+0500
2025-09-04T10:21+0500
2025-09-04T10:21+0500
жамият
жиноят
пора
ангрен шаҳри
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21261788_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ad4fc8f793c96e0bef2e168891a73344.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида ички ишлар терговчиси пора олиш пайтида қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълумотларга кўра, Ангрен шаҳар ИИБ ҳузуридаги тергов бўлими катта терговчиси ўз зиммасига олган терговга қадар текширув иши доирасида фуқаро ҳақида жиноят иши қўзғатмаслик эвазига 10 минг долар талаб қилган."Давлат хавфсизлик хизмати, бош прокуратура ҳузуридаги ИИВ Шахсий хавфсизлик бош бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда у сўралган маблағнинг 5 минг долларини олаётган вақтида далиллар билан ушланди", - дейилган хабардаҲолат юзасидан терговчига нисбатан жиноят кодексининг 210-моддаси 2-қисми “б” банди бўйича жиноят иши қўзғатилган. Унга нисбатан “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланилган.Қайд этилишича, ҳозир тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20250902/namangan-hokim-pora-ushlanish-51675701.html
ангрен шаҳри
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21261788_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e9f8bdb74ba48273d02eb6ea1a89ebe5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ангрен ииб ходим жиноий иш ваъда пора
ангрен ииб ходим жиноий иш ваъда пора
Ангренда ИИБ терговчиси пора билан қўлга тушди
Ходим 10 минг доллар эвазига у иш қўзғатмасликни ваъда қилган ва 5 минг долларни олаётганида ушланган.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида ички ишлар терговчиси пора олиш пайтида қўлга олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
.
Маълумотларга кўра, Ангрен шаҳар ИИБ ҳузуридаги тергов бўлими катта терговчиси ўз зиммасига олган терговга қадар текширув иши доирасида фуқаро ҳақида жиноят иши қўзғатмаслик эвазига 10 минг долар талаб қилган.
"Давлат хавфсизлик хизмати, бош прокуратура ҳузуридаги ИИВ Шахсий хавфсизлик бош бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда у сўралган маблағнинг 5 минг долларини олаётган вақтида далиллар билан ушланди", - дейилган хабарда
Ҳолат юзасидан терговчига нисбатан жиноят кодексининг 210-моддаси 2-қисми “б” банди бўйича жиноят иши қўзғатилган. Унга нисбатан “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланилган.
Қайд этилишича, ҳозир тергов ҳаракатлари давом этмоқда.